Ez az Ikrek csillagjegy családi múltja, terhei és életfeladata ezzel kapcsolatban

Rengeteg Ikrek jegyű ember családját érintik elhallgatott titkok. Sok helyen igaz, hogy a rokonok nem beszéltek egymással az érzéseikről, így családon belül többekben maradtak kimondatlan érzések. A szülők, nagyszülők között lehettek olyanok, akik például elszigetelt, magányos életet éltek (akár tanyán vagy olyan környezetben, ahol nem volt igazán kihez szólni). Ezért aztán amikor egy Ikrek megszületik, ő ár úgy születik, hogy a lelke tudja... ő aztán beszélni fog... kapcsolódni fog másokkal, nem hallgat el dolgokat, és nem fog egyedül maradni a gondolataival.

Miért KELL beszélnie?

Direkt nagy betűkkel írtam, mert igen, kell. Az Ikrek nem azért beszél sokat, mert felszínes, bár erre is akadnak példák, de inkább arról van szó, hogy beszéd közben dolgozza fel azt, ami történik vele, körülötte.

Ha kimondja amit gondol és érez, akkor még is tudja azt érteni, illetve az érzéseket így tudja kivezetni magából. Ha nincs kivel beszélnie, akkor sok Ikrek túlgondolja a dolgokat, elkezd szorongani, és konkrétan szétesik.

Állandóan jön, megy... mindig úton van, valakivel mindig dumál, vagy mindig megy a tv, rádió, és a Facebook. Merthogy az információ folyamatos áramlása egy létszükséglet számára (erre még kicsit lentebb kitérünk részletesen). Az Ikrek gyerekként és felnőttként is folyamatosan kérdez, mindent meg akar tudni, érteni, hogy mi, miért és hogyan...

Az ilyen jegyű ember nagy eséllyel úgy nőtt fel, hogy rendkívül sok inger érte, de igen kevés érzelmet, gondoskodást, és valódi figyelmet kapott... A kommunikáció is kiszámíthatatlan volt, mint ahogy az egész élete alakulása. Egyszer így álltak hozzá, egyszer úgy...

Ezért figyel ennyire mindenre, mert úgy véli, ha mindent időben észrevesz, akkor tudja uralni azt, ami történik. (Amikor egy gyermek olyan közegben nő fel, ahol sok a változás, kiszámíthatatlanság vagy érzelmi bizonytalanság, az elméje megtanulhatja, hogy folyamatosan figyeljen.) Nem csoda, hogy nagyon gyors az idegrendszere, állandó pörgésben van az agy... De idegileg nehezen tud feldolgozni dolgokat.

Sok Ikrek felnőttként lehet ideges, szétszórt és kiszámíthatatlan gyakran, miközben ő maga próbál mindent előre kiszámítani, vagy túl sok forgatókönyv van a fejében mindennel kapcsolatban. Ezért aztán nagyon nehezen tud lazítani, pihenni, és rendkívül nehezen viseli a bizonytalan helyzeteket…

Az egyik legfontosabb feladat egy Ikreknek

Meg kell tanulnia az élete során egy kicsit lelassítani a tempót, nem mindig sietni, nem ezer dologba belevágni egyszerre és jelen lenni, nem mindig csak gondolkozni valamin… Nagyon gyorsan jár az esze, rengeteg gondolat cikázik a fejében egész nap. Nem beszélve arról, hogy mennyi inger éri reggeltől estig…

Az Ikrek egyik nagy ajándéka a gyors gondolkodás, de trauma szempontból nézve előfordulhat, hogy ez a gyorsaság nemcsak tehetség, hanem alkalmazkodás is... Gyűlöli, ha rá szólnak, hogy maradjon csendben és ne beszéljen, kérdezzen annyit. Szóval a barátok, a közösség, beszélgetés, tanulás, információgyűjtés ezért is fontos nagyon! Kell köré a sok ember, kell a sok élmény...

Aztán jöhet egy változás

30–40 éves korában viszont már lehet, hogy túl sok az emberi kapcsolat az életében, túl sok az irány, amibe energiákat vezet le. Emiatt egyre kevesebb dolog az, ami valóban mély az életében... Nagy kérdés, hogy tényleg olyan egyedül is és családon belül is, mint amikor mások veszik körül?

Aztán egyszer szinte minden Ikrek jegyű megtapasztalja élete során a magányt, a valakitől való elszakadást, elválást. Átéli azt, hogy több emberrel is megszakad a kapcsolata, de az is lehet, hogy tudatosan vonul vissza. Márpedig a lehető legnehezebb helyzet egy ikrek számára az egyedüllét. Mert olyankor a gondolatokat nincs kivel megosztani, nincs azonnali visszajelzés.

Szóval, ha Ikrek vagy, remélem nem azt éled meg, hogy sok ember van körülötted, de nagyon kevés valódi kapcsolódásban van részed...

Amit fontos tudnod, ha Ikrek vagy

Ne akarj, mert nem kell mindig másokhoz igazodni pusztán azért, hogy ne kelljen egyedül lenni. És, csak hogy tudd: nem kell mindent azonnal kimondani. Először neked kell megérteni, nem a kimondás után, hanem még előtte… Nem kell mindenre azonnal reagálni… nem kell mindent jelnek venni és megfejteni azt… És bizony nem kell minden egyes lehetőséget megragadni!

Ha nem jól kezeli egy Ikrek az energiáit, akkor szétszórtság lehet rá jellemző, idegesség, állandó váltogatás mindennel kapcsolatban, ami elől aztán a gondolkodásba, társaságba menekül. Mivel kellenek az újabb és újabb ingerek, így jellemző lehet rá a folyamatos telefonhasználat, a háttérzajok, az állandó beszélgetés, jövés-menés. Mert amikor nincs újabb külső inger, előjönnek azok a gondolatok, amelyeket eddig el lehetett ezekkel kerülni....

Ha jól tudja kezelni az Ikrek ezeket az energiákat, akkor kérdez, mielőtt bármire is következtetne. Kommunikál másokkal, nem csak ő beszél. Rugalmas a dolgokkal, helyzetekkel kapcsolatban, nem csak sodródik minden felé, és igen, a kíváncsiság jelen van, de nem hajszolja a folyamatos ingereket.

Nagyon fontos, hogy az a rengeteg gondolat, érzelem, ami benne van, levezetésre kerüljön

Sok Ikrek akkor érzi magát biztonságban, ha beszélgetni tud, információkhoz juthat , megértésre talál és kapcsolódni tud másokkal. Az Ikrek úgy dolgozza fel azt, ami vele történik, hogy először kérdez, beszél, megfigyel, összegyűjti az információkat, majd ezekből rakja össze a saját belső képét.

Már a cikk elején kitértem rá, hogy sok Ikrek családjában voltak, vannak olyan témák, amikről generációkon keresztül nem beszélnek. Veszteségek, régi veszekedések, szégyenérzet, kimondatlan sérelmek, halál esetek... Emiatt van, hogy ösztönösen kérdez mindent. Nem azért, mert minden titkodra kíváncsi, hanem azért, mert a dolgok megértése ad számára nyugalmat, biztonságot.

Az Ikrek energiája a megértésről, kapcsolódásról, kérdezésről és az információ áramlásáról szól. Sok Ikrek jegyű ember életében ezért különösen fontos szerepet kap a beszéd: nem azért, mert felszínes lenne, vagy mert állandóan figyelmet akar, hanem mert a kimondott szó segítségével rendezi a saját belső világát.

Ha nincs kivel megosztania a gondolatait, elkezdi túlgondolni a dolgokat… Nem minden Ikrek él át nehéz gyermekkort, és a Napjegy önmagában nem határozza meg valaki sérüléseit. Viszont szimbolikusan megjelenhet az a minta, amikor valaki olyan közegben nő fel, ahol sok inger, változás vagy kiszámíthatatlanság veszi körül.

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