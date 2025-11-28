Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

Ijesztő vége lett volna a Wicked filmnek: a rendező mindenkit sokkolt vele

#film
#Mozi
#Befejezés
#wicked
#sokkoló kulisszatitok
Dóri
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. november 28. 10:54

Forrás: Universal

Wicked 2. rész
A nap cikke

Amit leműveltek a kamerák előtt... - 7 sztárpár, akik évekig pereskedtek egymással

Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Olvasd el!

Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?

Azt kívánod, bár lenne egy jósgömböd, hogy megtudd, mi vár még rád idén a magánéletedben? Nos, Grisha Batai asztrológus válaszol a kérdéseidre, neked csak húznod kell egy lapot a paklijából!

Olvasd el!

A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen

Újra arat Britney Spears kedvenc nadrágja, mindenki imádja most!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban fejest ugranál a hétvégébe, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát

Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!

Olvasd el!

Ezek a legdivatosabb bakancsok az elkövetkezendő időszakban

Nagyon izgalmas darabok vannak köztük! A 2025-ös legmenőbb bakancsait válogattuk össze most nektek.

Facebook
Twitter
Pinterest
FIGYELEM! A cikk spoilert tartalmaz, szóval csak akkor olvass tovább, ha már láttad a filmet, vagy ha nem zavar, ha megtudod, hogyan fejeződött be Elphaba és Glinda története,

Már befutott a mozikba a Wicked 2. része, és ha hozzánk hasonlóan ÓRIÁSI rajongója vagy Elphaba és Glinda barátságának, akkor természetesen az elsők között váltottál rá jegyet. De ha mégsem, akkor CSAK saját felelősségre olvass tovább, mert a cikkünk spoilereket tartalmaz MOSTANTÓL!!! A rendező, Jon M. Chu elárulta, eredetileg sokkkkal komorabban ért volna véget a második film: ijesztőbb, baljósabb befejezés várt volna Ariana Grande és Cynthia Erivo karaktereire.

A moziverzió végén Elphaba (aki megjátszotta a halálát) újra találkozik Fiyeróval (aki most madárijesztővé változott), miután egy elhagyatott pusztaságba menekült Óz elől, és a homok, amin jár szinte ragyog – mintha csak arra utalna, mennyire fényes, reményteli lehet a pár közös jövője. Ez a hely Frank L. Baum „Óz, a csodák csodája” könyvében elátkozott terület, amitől rettegnek.

Jon M. Chu meg is próbálta ilyennek ábrázolni, de aztán meggondolta magát. Nem akarta, hogy Elphabáék félelmetes utakon járjanak, inkább olyan térként akarta bemutatni, ami tele van lehetőségekkel, ígéretekkel egy szebb életre, melyhez csak elég bátornak kell lennünk, hogy a felfedezésére induljunk, ezért arra kérte a stábot, varázsolják csillogóvá a homokot. Azért így sokkal optimistább a vége, igaz?

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 5 elképesztő bizonyíték, hogy Ariana Grande bevonzotta a Wicked főszerepét

Galéria / 6 kép

6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Kép
Önismeret

5 csillagjegy, akire mindenki irigy a környezetében: vajon te is közéjük tartozol?

A csillagok nem csupán az univerzum titokzatos rendjébe engednek bepillantást, hanem mélyen gyökerező személyiségjegyekre és sorsfordító energiákra is utalnak. Az asztrológia szerint a születésünk pillanatában az égitestek állása egyedi karmikus lenyomatot ad, amely meghatározza karizmánkat, erősségeinket és gyengeségeinket is. De vajon lehet-e ez a kozmikus kód egyszerre áldás és átok? Eláruljuk, hogy léteznek olyan csillagjegyek, akikre titokban mindenki irigy. Vajon te is közéjük tartozol?

Kép
Divat

EZ a retro minta visszatért, és divatosabb, mint valaha

Reméljük még a gardróbodban lapul neked is ez a minta, ha igen, ideje előkapni!

Kép
Szépség

Ettől a sminktrükktől tűnik fiatalabbnak Jennifer Lopez arca is: 6 módszer, amit a profi sminkesek titkon használnak

Készülj, mert most fény derül a titkaikra.

Kép
Divat

A 90-es évek farmerja átveszi az uralmat idén télen

Újra arat Britney Spears kedvenc nadrágja, mindenki imádja most!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban fejest ugranál a hétvégébe, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Kép
Önismeret

Szerelmi tarot decemberre: Egyedül vagy a pároddal zárod az idei évet?

Azt kívánod, bár lenne egy jósgömböd, hogy megtudd, mi vár még rád idén a magánéletedben? Nos, Grisha Batai asztrológus válaszol a kérdéseidre, neked csak húznod kell egy lapot a paklijából!