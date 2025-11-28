Promóciók
Ijesztő vége lett volna a Wicked filmnek: a rendező mindenkit sokkolt vele
Hollywoodban a boldog befejezés ritkán tart örökké.
Már befutott a mozikba a Wicked 2. része, és ha hozzánk hasonlóan ÓRIÁSI rajongója vagy Elphaba és Glinda barátságának, akkor természetesen az elsők között váltottál rá jegyet. De ha mégsem, akkor CSAK saját felelősségre olvass tovább, mert a cikkünk spoilereket tartalmaz MOSTANTÓL!!! A rendező, Jon M. Chu elárulta, eredetileg sokkkkal komorabban ért volna véget a második film: ijesztőbb, baljósabb befejezés várt volna Ariana Grande és Cynthia Erivo karaktereire.
A moziverzió végén Elphaba (aki megjátszotta a halálát) újra találkozik Fiyeróval (aki most madárijesztővé változott), miután egy elhagyatott pusztaságba menekült Óz elől, és a homok, amin jár szinte ragyog – mintha csak arra utalna, mennyire fényes, reményteli lehet a pár közös jövője. Ez a hely Frank L. Baum „Óz, a csodák csodája” könyvében elátkozott terület, amitől rettegnek.
Jon M. Chu meg is próbálta ilyennek ábrázolni, de aztán meggondolta magát. Nem akarta, hogy Elphabáék félelmetes utakon járjanak, inkább olyan térként akarta bemutatni, ami tele van lehetőségekkel, ígéretekkel egy szebb életre, melyhez csak elég bátornak kell lennünk, hogy a felfedezésére induljunk, ezért arra kérte a stábot, varázsolják csillogóvá a homokot. Azért így sokkal optimistább a vége, igaz?
