Így spórol most tízezreket minden nő: hódít a moneymaxxing trend

Hónap végén kifejezetten szorongással tölt el, ha csekkolnod kell a bankszámlád egyenlegét? Hazudnánk, ha azt mondanánk, nem tudjuk, mit érzel, hiszen néha tényleg úgy tűnik, mintha szélmalomharcot vívnánk a pénzügyeinkkel: hiába szeretnénk spórolni, az infláció mellett sokszor örülünk, ha minden kiadásunkat rendezni tudjuk, félretenni viszont már nem feltétlenül marad keretünk.

Ez a küzdelem sajnos olyan sokakat érint, hogy berobbant a „moneymaxxing” trend, ami éppen ebben az anyagiakkal vívott harcban próbál segíteni mindenkinek: az elv lényege, hogy minden forint értékét és célját maximalizálni kell, mert így a pénzünk a lehető leghatékonyabban lesz elköltve a saját érdekünkben.

Ez így kicsit bonyolultan hangzik? Ne aggódj, mert a módszer valójában kifejezetten egyszerű: nem az a feladatod, hogy túlvállald magad még több bevételért, hanem az, hogy minden forintodból a lehető legtöbbet hozd ki, és ha teheted, új lehetőségeket teremts magadnak a pénzed által. Például: szánj időt arra, hogy alaposan utánajárj, milyen megtakarítási számlákat van lehetőséged nyitni!

Maxxold ki kamatozással azt az akár csak minimális összeget, amit félre tudsz tenni havonta – jelentős összegektől eshetsz el, ha nem hozol ebben a kérdésben tudatos döntéseket. Nézd meg azt is, válthatsz-e olcsóbb bankszámlacsomagra: ne kérj SMS-ben értesítést semmiről, ha az appon keresztül úgyis mindig kapsz push értesítéseket. De az is lehet, hogy a mobilod előfizetését is módosíthatod, mert valójában nem is használod el telefonálásra azokat a perceket, amelyekért hónapról hónapra fizetsz és az SMS-re is feleslegesen költesz, mert már minden barátoddal Messengeren üzentek egymásnak.

És igen: iktass be minden héten egy-két órát a programodba, amikor csekkolod az általad látogatott boltok akciós kínálatát, válts ki az üzletekben törzsvásárlói kártyákat, töltsd le az applikációkat a kedvenc márkáidhoz és boltjaidhoz, gyűjts pontokat kedvezményekért és shoppingolj kuponokkal, promóciós kódokkal! Ha fel akarod újítani a ruhatárad, igazítsd a vásárlásokat olyan napokra, mikor leértékelések vannak! Évente egyszer tarts „előfizetés-nagytakarítást”: nézd át, tényleg kihasználod-e még mindegyiket! É

Élvezd az életed a mostban, csak közben gondolj a jövőbeli önmagad boldogságára is! Mert a „moneymaxxing” módszer nem lemondásra akar téged kényszeríteni, hanem a pénzed optimalizálására egyszerű, de stratégiai lépésekkel: ez sokkal reálisabb és fenntarthatóbb lehet számodra, mint ha drasztikusan le akarnád csökkenteni a kiadásaidat, ami nem mellesleg éppen az élet apró örömeit veheti el tőled. A kisebb megtakarítások napról napra jelentősebb megtakarítássá válnak a számládon – na persze csak akkor, ha tényleg kitartó vagy és odafigyelsz szó szerint MINDEN egyes elköltött forintodra.

Adunk pár tippet ahhoz is, hogyan manifesztálhatod be az életedbe a pénzügyeid javulását!

Galéria / 4 kép 4 trükk a pénzmanifesztáláshoz Megnézem a galériát

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