Nem csupán egy könyvekből készült filmsorozat volt, hanem egy egész világ, amelyben együtt nőttünk fel a szereplőkkel. Amikor 2001-ben bemutatták a Harry Potter és a bölcsek kövét, még csak sejtettük, hogy Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson hosszú évekre a mindennapjaink részévé válnak. A gyerekszereplők közben felnőttek, a felnőttek közül pedig sokan örök példaképpé váltak. És most, 24 évvel később, újra felidézzük, hova sodorta az élet a varázsvilág legendás arcait.

Van, aki színházban, más a filmiparban, van, aki az aktivizmusban találta meg az útját, de mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy a varázslat, amit gyerekként átéltünk, soha ne múljon el. A következő válogatásban most megnézzük, kivel mi lett és hogyan néznek ki napjainkban!

Lássuk!

Galéria / 12 kép Így néznek ki a Harry Potter szereplői 24 évvel az első film bemutatása óta Megnézem a galériát

