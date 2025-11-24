Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz: tippek a legnehezebb napokra is

Tavaly november körül döntöttem el, hogy itt az ideje annak, hogy életmódot váltsak. Ennek több oka is volt: úgy éreztem, hogy ahhoz képest, milyen jó kondiban voltam régen, már a közelébe sem kerültem; az esküvőnk is közeledett, sőt, néhány plusz kiló is volt rajtam – egyszerűen nem éreztem jól magam a bőrömben. Ekkor született meg az elhatározás, hogy amint lemegy a karácsonyi sürgés-forgás, életmódváltásba kezdek.

Ez január körül meg is történt: elkezdtem tudatosan figyelni arra, hogy minél többet mozogjak, hogy 80%-ban egészségesen étkezzek, és ha becsúszott néhol egy csalóétkezés, nem hibáztattam magam. Egyszerűen elfogadtam, hogy nem fogok mindent tökéletesen csinálni, néha szükségem lesz egy kis „trash” ételre vagy alkoholra. De annyi bizonyos, hogy a mértékre mindvégig ügyeltem, és jelentem: sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint valaha!

Nem titkolom, voltak eszméletlenül nehéz napok, sőt nehéz hónapok is, amikor szenvedtem. Olyan is volt, amikor már majdnem feladtam, amikor többször kilengtem, de talán mostanra tudom azt mondani, hogy valóban az életmódommá, a gondolkodásom részévé vált az egészséges étkezés és létezés.

forrás: Yaroslav Shuraev/Pexels Az életmódommá vált az, amiről egykor csak álmodtam.

Mára már nem is kívánom az édes, cukrozott ételeket, kerülöm a „trash” konyhát, és kifejezetten boldoggá tesz, ha valami igazán egészségeset fogyaszthatok. Ezentúl a mozgás is az életem részévé vált: már rosszul érzem magam, ha nincs meg a napi lépésszámom, vagy ha nem edzek legalább háromszor egy héten.

Felmerülhet a kérdés, hogyan őriztem meg a motivációmat, és hogy tudott életmódommá válni az egészséges étrend. Az alábbiakban elhoztam a tippjeimet, amelyek nekem a legjobban segítettek!

Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz!

Galéria / 6 kép Bevált tippek, amik motiválnak az életmódváltásra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.