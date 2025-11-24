Horoszkóp
Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz: tippek a legnehezebb napokra is

Ferenczi Deborah
Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 23. 17:16

Forrás: Yaroslav Shuraev/Pexels

Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz: tippek a legnehezebb napokra is
Közeledik az év vége, ami nem jelent mást, minthogy lassan az újévi fogadalmainkat is át kell gondolnunk. Értékelnünk kell azt, hogy mit csináltunk jól az előző évben, és mi az, amin elképzelhető, hogy változtatnánk a következő időszakban. Nos, ha egyet tanácsolhatok: koncentrálj az életmódváltásra! Hidd el, ez a fogadalom szinte biztos, hogy fantasztikus hatással lesz az életedre. El is árulom, hogy miért!

Tavaly november körül döntöttem el, hogy itt az ideje annak, hogy életmódot váltsak. Ennek több oka is volt: úgy éreztem, hogy ahhoz képest, milyen jó kondiban voltam régen, már a közelébe sem kerültem; az esküvőnk is közeledett, sőt, néhány plusz kiló is volt rajtam – egyszerűen nem éreztem jól magam a bőrömben. Ekkor született meg az elhatározás, hogy amint lemegy a karácsonyi sürgés-forgás, életmódváltásba kezdek.

Ez január körül meg is történt: elkezdtem tudatosan figyelni arra, hogy minél többet mozogjak, hogy 80%-ban egészségesen étkezzek, és ha becsúszott néhol egy csalóétkezés, nem hibáztattam magam. Egyszerűen elfogadtam, hogy nem fogok mindent tökéletesen csinálni, néha szükségem lesz egy kis „trash” ételre vagy alkoholra. De annyi bizonyos, hogy a mértékre mindvégig ügyeltem, és jelentem: sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint valaha!

Nem titkolom, voltak eszméletlenül nehéz napok, sőt nehéz hónapok is, amikor szenvedtem. Olyan is volt, amikor már majdnem feladtam, amikor többször kilengtem, de talán mostanra tudom azt mondani, hogy valóban az életmódommá, a gondolkodásom részévé vált az egészséges étkezés és létezés.

Az életmódommá vált az, amiről egykor csak álmodtam.
forrás: Yaroslav Shuraev/Pexels
Az életmódommá vált az, amiről egykor csak álmodtam.

Mára már nem is kívánom az édes, cukrozott ételeket, kerülöm a „trash” konyhát, és kifejezetten boldoggá tesz, ha valami igazán egészségeset fogyaszthatok. Ezentúl a mozgás is az életem részévé vált: már rosszul érzem magam, ha nincs meg a napi lépésszámom, vagy ha nem edzek legalább háromszor egy héten.

Felmerülhet a kérdés, hogyan őriztem meg a motivációmat, és hogy tudott életmódommá válni az egészséges étrend. Az alábbiakban elhoztam a tippjeimet, amelyek nekem a legjobban segítettek!

Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz!

Az ÉVA Magazin írása.

