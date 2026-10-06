Így léphetsz túl azon, akivel sosem randiztál: Bye-bye situationship!

Hónapok óta randizol valakivel, akivel egyre közelebb kerültök egymáshoz, de valójában nincs kimondva, hogy együtt vagytok, sőt, „hivatalosan” továbbra is szingli a párkapcsolati státuszod? Ha a partnered nem akarja „felcímkézni”, mi van köztetek, láthatóan tart az elköteleződéstől, a találkozóitok teljesen kiszámíthatatlanok, és szinte sosincsenek előre leegyeztetve, akkor a bizony nem kapcsolatod, hanem situationhiped van.

A situation (szituáció) és relationship (kapcsolat) szavakat összeolvasztó kifejezés olyan kapcsolódásokra utal, ahol megvan a romantika, az intimitás, de még a kötődés is – csak az elköteleződés hiányzik. Röviden: olyan párkapcsolatban élsz, ami nem létezik. Kilépni belőle és továbblépni rajta kifejezetten nehéz: attól, hogy valami nem volt felcímkézve, igenis lehetett ez egy olyan kapcsolódás, mély érzelmi kötődés az életedben, ami hatással volt rád.

Ráadásul amikor tőle elköszönsz, akkor nemcsak magát a személyt kell gyászolnod, hanem azt a jövőt is, amit elképzeltél vele. Mivel a situationhipek bizonytalansága komoly érzelmi megterhelést, szorongást okozhat, nem egyszerű felépülni sem belőlük, továbbá mindent tisztázó beszélgetés hiányában ritkán kap az ember olyan lezártást, mint egy kapcsolat végén, egy szakításkor.

Na de akkor mit tehetsz, ha tényleg ki szeretnél lépni a situationhipedből és mielőbb tovább is akarsz lépni? Szeretnénk téged megóvni a szívfájdalomtól és az álmatlan éjszakáktól, amikor azon agyalsz, vajon „mi lenne, ha…”, ezért összegyűjtöttünk a lépéseket, amiket ha követsz, egy picit könnyebben búcsút inthetsz a párodnak, aki igazából sosem volt az.

1.Lépés:

Ahogy más szakításokkor, a situationshipek esetében is távolságteremtéssel kezdődik a továbblépés: ez jelentheti a közösségi médiában való kikövetését, a teljes kapcsolatmegszakítást vagy a felesleges beszélgetések kerülését. Ha a közös barátok vagy a munka miatt rendszeresen találkoznod kell vele, összpontosíts inkább az érzelmi távolság megteremtésére. A világos határok meghúzása és az érzelmi sebezhetőség csökkentése megadhatja azt a mentális teret, amelyre a továbblépéshez szükséged van.

2.Lépés:

Fogadd el, hogy talán sosem kapsz lezárást, elmarad a mindent tisztázó szakítós beszélgetés. A válaszok helyett csak a kérdőjelek maradhatnak benned, de ha arra vársz, hogy a másik fél adja meg a lezárást neked, azzal érzelmileg egy helyben toporoghatsz. Ha elfogadod, hogy talán sosem kapod meg az összes választ, a figyelmedet a múlt elemzéséről a jelenbeli gyógyulás felé fordíthatod.

3.Lépés:

Engedd meg magadnak a gyászidőszakot, igen, annak ellenére is, hogy hivatalosan nem voltál kapcsolatban vele. Ne hagyd, hogy a környezeted lekicsinyítse a fájdalmadat, az érzéseidet! Engedj teret a szomorúságnak: lehet, hogy nem volt a párod „papíron”, attól még sokat jelenthetett neked a vele töltött idő.

4.Lépés:

Ne romantizáld az elképzelt jövőt vele, amit igazából ő sosem ígért meg neked! Ne keresd magadban, hogy mit kellett volna másképpen csinálnod a folytatás érdekében. Próbálj békében lenni azzal, hogy ha működnie kellett volna, úgy lett volna.

5.Lépés:

Légy türelmes magaddal! Ne hagyd, hogy bárki siettessen a továbblépésben! Ez a te gyógyulási folyamatod.

6.Lépés:

Tölts több időt azokkal a barátaiddal, akik mindig melletted állnak és támogatnak!

7.Lépés:

Kapcsolódj újra magaddal! Próbálj ki új hobbikat, eleveníts fel régieket, iktass be az életedbe minél több énidőt!

Hoztunk neked pár példát arra is, milyen üzenetekkel tisztázhatod a zavaros situationshipedet!

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