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Így készíts egyszerűen pumpkin spice lattét otthon

#Kávé
#ősz
#Pumpkin Spice Latte
#psl
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 8. 09:30

Forrás: Pexels

Így készíts egyszerűen pumpkin spice lattét otthon
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Körülbelül 10-15 perc alatt kész is van a szirup!

Szeptember elkezdődött szóval hivatalosan is eljött az az idő, amire mindannyian oly sokat vártunk, hogy újra kapható legyen a PSL, vagyis a pumpkin spice latte. Az elmúlt évek Pumpkin Spice Latte-i miatt már nem is igazán lehet úgy ősz, hogy ne innánk egyet, viszont sokszor nem esik útba a Starbucks vagy csak nem szeretnénk költeni rá éppen, vagy egyszerűen csak jobb, az otthon melegében elkortyolgatni. Utánajártunk a Pumpkin Spice szirup recepjének, szóval, bármikor el tudod készíteni, hogy az ősz ízére vársz!

Nézzük is az eredeti starbuckos receptet!

Hozzávalók

  • 355 ml kristálycukor
  • 355 ml víz
  • 6 db fahéjrúd
  • 5 ml őrölt szegfűszeg
  • 5 ml őrölt gyömbér
  • 10 ml őrölt szerecsendió
  • 60 ml sütőtökpüré

Elkészítés

Öntsd a cukrot és a vizet egy kisebb lábasba, majd közepes lángon kezdd el melegíteni. Amikor a cukor teljesen feloldódott, add hozzá a fahéjrudakat, az őrölt szegfűszeget, a gyömbért, a szerecsendiót és a sütőtökpürét.

Alacsony lángon 20 percig gyöngyöztesd, majd vedd le a tűzről. Még forrón szűrd át egy sűrű szövésű gézen vagy nagyon finom szűrőn, hogy teljesen sima szirupot kapj.

És kész is a Pumpkin Spice szirup, most már indulhat is a maratoni Harry Potter mozi nap, miközben a kedvenc kávéd kortyolgatod. Egyébként ez a recept körülbelül 8 kávéhoz elegendő mennyiség. Ihatod latténak, jegeskávéként vagy akár az americanodba is beleteheted.

Ha pedig nem tudod, hogy mit olvass a kávéd mellet, akkor katt a kövi cikkre!

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