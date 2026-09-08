Életmód
Így készíts egyszerűen pumpkin spice lattét otthon
Forrás: Pexels
4 színész, aki majdnem megkapta az Alkonyat főszerepét - És 4, akit az írónő szeretett volna, de nemet mondtak
Mutatunk 4 színészt, aki tényleg castingolt és nemleges választ kapott, és 4 olyat is, akit az írónő képzelt el a főszerepekre. Az Alkonyat TELJESEN más lett volna.
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
Ez a gyönyörű nő Theo James felesége: az Úriemberek sztárja 17 éve foglalt
Ruth Kearney maga is színésznő, de míg férje világsztár lett, őt hírnév helyett a kreatív szerepek vonzzák.
Napi horoszkóp szeptember 8.: a Vízöntők bizonyítani szeretnének valakinek, a Halak akaratukon kívül hibát követnek el
A mai nap folyamán is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Napi horoszkóp szeptember 7.: a Rákoknak érdemes a lelki békéjükre koncentrálniuk, a Halak ismeretlen helyzetben találják magukat
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
10 sztár, akiről nem is gondoltad volna, hogy nepo baby
Ha Hollywoodban szóba kerülnek a nepo babyk, általában ugyanazok a nevek jutnak eszünkbe: híres szülők gyerekei, akik már születésüktől kezdve közel voltak a filmiparhoz.
Szeptember elkezdődött szóval hivatalosan is eljött az az idő, amire mindannyian oly sokat vártunk, hogy újra kapható legyen a PSL, vagyis a pumpkin spice latte. Az elmúlt évek Pumpkin Spice Latte-i miatt már nem is igazán lehet úgy ősz, hogy ne innánk egyet, viszont sokszor nem esik útba a Starbucks vagy csak nem szeretnénk költeni rá éppen, vagy egyszerűen csak jobb, az otthon melegében elkortyolgatni. Utánajártunk a Pumpkin Spice szirup recepjének, szóval, bármikor el tudod készíteni, hogy az ősz ízére vársz!
Nézzük is az eredeti starbuckos receptet!
Hozzávalók
- 355 ml kristálycukor
- 355 ml víz
- 6 db fahéjrúd
- 5 ml őrölt szegfűszeg
- 5 ml őrölt gyömbér
- 10 ml őrölt szerecsendió
- 60 ml sütőtökpüré
Elkészítés
Öntsd a cukrot és a vizet egy kisebb lábasba, majd közepes lángon kezdd el melegíteni. Amikor a cukor teljesen feloldódott, add hozzá a fahéjrudakat, az őrölt szegfűszeget, a gyömbért, a szerecsendiót és a sütőtökpürét.
Alacsony lángon 20 percig gyöngyöztesd, majd vedd le a tűzről. Még forrón szűrd át egy sűrű szövésű gézen vagy nagyon finom szűrőn, hogy teljesen sima szirupot kapj.
És kész is a Pumpkin Spice szirup, most már indulhat is a maratoni Harry Potter mozi nap, miközben a kedvenc kávéd kortyolgatod. Egyébként ez a recept körülbelül 8 kávéhoz elegendő mennyiség. Ihatod latténak, jegeskávéként vagy akár az americanodba is beleteheted.
Ha pedig nem tudod, hogy mit olvass a kávéd mellet, akkor katt a kövi cikkre!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
10 hétköznapi dolog, ami észrevétlenül vitaminhiányhoz vezethet
Szuper, ha odafigyelsz arra, mi kerül a tányérodra, de a vitamin-, és ásványianyag-hiányt sokszor valójában a mindennapi szokásaid okozhatják.
Folyton felpuffadsz evés után? 5 egyszerű módszer, ami segíthet
Ismerős az érzés, amikor ebéd után hirtelen úgy feszül a hasad, hogy legszívesebben azonnal kigombolnád a nadrágodat? Mutatjuk, mi segíthet.
Visszatért a ’90-es évek frizurája, ami csodát tesz a vékony szálú hajjal
Ha rövid frizurára vágysz, de a pixie-t túl merésznek, a bobot pedig már túl megszokottnak érzed, a flixie lehet az arany középút.
Katalin hercegné gyerekei imádják ezt a tésztát: megtaláltuk a tökéletes receptet
Azt gondoltad, Katalin hercegné gyerekei csak különleges fogásokat esznek? Tévedtél: ők is rajonganak a hétköznapi ételekért, amelyeket pofonegyszerű elkészíteni.
Napi horoszkóp szeptember 8.: a Vízöntők bizonyítani szeretnének valakinek, a Halak akaratukon kívül hibát követnek el
A mai nap folyamán is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Ezt a 6 jelet tapasztalod? Lehet, hogy különleges spirituális adottságod van
Nem, nem képzelődsz, ezek tényleg nem hétköznapi skillek!