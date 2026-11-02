Életmód
Nem csak gyerekeket érint: így jelentkezhet az ADHD felnőttkorban
Forrás: anilakkus/Getty Images
Heti horoszkóp november 2-8.: a Rákok hetét váratlan helyzetek sorozata határozza meg, a Halaknak érdekes tapasztalásban lehet részük
Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
8 étel, ami eszméletlenül erős gyulladáscsökkentő hatással bír
A tartós gyulladás sokáig észrevétlen maradhat, miközben kedvezőtlenül befolyásolhatja a szervezet működését.
Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét
Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.
Napi horoszkóp november 2.: a Bikáknak nem várt eredményt hoz egy bizonyos projekt, az Oroszlánoknak érdemes kiállniuk magukért
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!
Ha te is imádtad Hannah Montana szettjeit, van egy jó hírünk: a 2000-es évek egyik legikonikusabb kiegészítője visszatért, ráadásul most sokkal többféleképpen viselheted!
Szerelmi horoszkóp november: a Bakokra izgalmas kaland vár, a Vízöntőknek új szerelem változtatja meg a gondolkodásukat
Új szerelem? Csalódás? Tanulságok? Flörtök? Kalandok? A november igazán izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerelmi horoszkópot, hisz a csillagok számodra is tartogatnak kalandokat!
Amikor elindulnál otthonról, általában fogalmad sincs, hová tetted a telefonodat, közben eszedbe jut három elintéznivaló, aztán visszaszaladsz, hogy ellenőrizd, kihúztad-e a hajvasalót, és már el is késtél? Egy zsúfolt héten ez bárkivel megtörténhet. Ha viszont a fókuszálás, a szervezés és a feladatok befejezése régóta visszatérő problémát jelent, érdemes utánajárni, mi áll mögötte.
Az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar felnőtteket is érinthet, és nem mindenkinél jár látványos hiperaktivitással. Nőknél különösen könnyen maradhat felismeretlen az ADHD gyerekkorban, ha inkább a figyelmi nehézségek dominálnak. Előfordulhat, hogy a problémák csak a munka, az önálló élet vagy a családi feladatok mellett válhatnak igazán feltűnővé.
Folyton késel, elkalandozol és halogatsz? Ez az ADHD tünete is lehet!
1. A saját gondolataid terelik el a figyelmedet
Beszélgetsz valakivel, de egy elejtett szóról eszedbe jut egy teendő, arról pedig valami egészen más. Mire újra a másikra figyelsz, már elvesztetted a fonalat. ADHD esetén a belső gondolatmenetek is megnehezíthetik, hogy végig kövess egy beszélgetést vagy az előtted lévő feladatra koncentrálj.
2. A környezeted könnyen kizökkent
Egy beszűrődő beszélgetés vagy az ablak előtt történő események is elvihetik a figyelmedet. Ilyenkor nehéz lehet kiszűrni mindazt, ami éppen nem kapcsolódik a dolgodhoz. Ha ez rendszeresen megzavarja a munkádat vagy más tevékenységedet, az már túlmutathat az alkalmi elkalandozáson.
3. Nehezen maradsz nyugton
Rázod a lábadat, dobolsz az ujjaiddal, vagy gyakran érzed úgy, hogy fel kellene állnod. Felnőttként a hiperaktivitás kevésbé feltűnő mocorgásként, illetve belső nyugtalanságként is jelentkezhet. Attól tehát, hogy végig tudsz ülni egy megbeszélést, még komoly erőfeszítésbe kerülhet egy helyben maradnod.
4. Gyakran rágcsálsz valamit koncentrálás közben
Előfordulhat, hogy folyton rágózol, vagy észrevétlenül a tollad végét rágcsálod munka közben. Egyesek ezt megnyugtatónak, a figyelést segítő szokásnak élik meg. Ez azonban önmagában nem az ADHD tünete, ezért egy ilyen szokásból nem lehet arra következtetni, hogy érintett vagy.
5. Nehéz kitartanod a kevésbé érdekes feladatok mellett
Elkezdesz olvasni egy hosszabb anyagot, majd észreveszed, hogy már megint egészen máson gondolkodsz. A tartós figyelmet igénylő feladatok különösen nehézzé válhatnak, és újra meg újra vissza kell terelned magad hozzájuk. Ez a munkában, az ügyintézésben vagy akár egy beszélgetés követésében is megjelenhet.
6. Rendszeresen elkevered a fontos holmijaidat
A kulcsod, a pénztárcád vagy a telefonod keresése szinte a napi rutinod része. Máskor egy elintéznivaló vagy megbeszélt időpont megy ki a fejedből. Itt is a gyakoriság számít: az alkalmi feledékenység más, mint amikor ezek a helyzetek rendszeresen megnehezítik a napjaidat.
7. Nehéz átlátnod a mindennapi teendőket
Bevásárlás, munkahelyi feladatok, háztartás, időpontok: külön-külön mindegyik kezelhetőnek tűnik, együtt mégis nehéz rendszert teremtened közöttük. Gondot okozhat eldönteni, mivel kezdj, és milyen sorrendben haladj. A szervezési nehézségek miatt a hétköznapi feladatok összehangolása is sok energiát igényelhet.
8. Folyton elszámolod, mennyi időre lesz szükséged
Úgy érzed, még bőven belefér valami indulás előtt, aztán egyszer csak késésben vagy. Nehéz lehet előre felmérni egy feladat időigényét, vagy úgy megtervezni a napodat, hogy mindenre jusson idő. Emiatt a határidők és a pontos érkezés akkor is gondot jelenthetnek, ha fontos neked, amire igent mondtál.
9. Szorongsz attól, hogy valami megint kimarad
Ha gyakran felejtesz el dolgokat vagy csúszol meg a feladataiddal, a következő alkalom miatt már előre is aggódhatsz. Az ADHD mellett szorongás is jelen lehet, de a kettő nem ugyanaz. Ráadásul a szorongás önmagában is megnehezítheti a koncentrálást, ezért fontos tisztázni, mi okozza a nehézségeidet.
10. Nehéz elkezdened – és befejezned – a feladatokat
Pontosan tudod, mit kellene megcsinálnod, mégis nehezen fogsz hozzá. Máskor több dologba is belekezdesz, majd egyikből a másikba váltasz, és a nap végére sok minden félkész marad. A halogatás és a befejezetlen feladatok visszatérő mintázata ADHD esetén is megjelenhet.
Mit kell tenned, ha több pontban is magadra ismertél?
Ha a felsorolt nehézségek rendszeresen gondot okoznak a munkádban, a kapcsolataidban vagy az otthoni teendőkben, beszélj a háziorvosoddal, és kérj segítséget felnőttkori ADHD kivizsgálásában jártas szakembertől. A megfelelő támogatás része lehet pszichoterápia, a mindennapi szervezést segítő módszerek és szükség esetén gyógyszeres kezelés is. A felismerés abban is segíthet, hogy jobban megértsd a saját működésedet.
Vannak sztárok, akik nyíltan beszélnek arról, hogy ADHD-vel küzdenek!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Életmód
Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg
Divat
Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd
Promóciók
A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le
Divat
Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal
Magadra ismertél? 6 dolog, ami a rendkívül intelligens embereknek nehezebben megy, mint az átlagnak
A mély gondolkodás rengeteg helyzetben előny lehet, de vannak egészen hétköznapi dolgok, amelyek éppen emiatt válhatnak meglepően nehézzé.
Toplista: 10 kevésbé ismert, mégis sírva röhögős film a Netflixen, ha most valami viccesre vágynál
Ha olyan filmet keresel, ami elérhető a Netflixen, és garantáltan jó kedvre derít, ezek közül válassz!
House merch – az új lakberendezési trend, amitől olyan lesz az otthonod, mint egy butikhotel
Monogramos szalvéták, saját feliratos gyufásdobozok és képeslapok az otthonodról: 2026 egyik legbájosabb lakberendezési trendje azt üzeni, ideje úgy tekintened a lakásodra, mintha az lenne a kedvenc butikhoteled.
Sötét karikák és fakó bőr? A TikTok új beautytrendje szerint ez is állhat a háttérben
A TikTok szerint a fakó bőr, a sötét szem alatti karikák és a hajhullás mögött akár a szervezeted alacsony vastartaléka is állhat, de vajon mit mondanak a szakértők?
12 red flag, hogy valami nincs rendben a kapcsolatodban
Ezek a jelek kezdetben romantikusnak tűnhetnek, de olyan is van, amit sokan hajlamosak ignorálni…
Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét
Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.