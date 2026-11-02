Nem csak gyerekeket érint: így jelentkezhet az ADHD felnőttkorban

Amikor elindulnál otthonról, általában fogalmad sincs, hová tetted a telefonodat, közben eszedbe jut három elintéznivaló, aztán visszaszaladsz, hogy ellenőrizd, kihúztad-e a hajvasalót, és már el is késtél? Egy zsúfolt héten ez bárkivel megtörténhet. Ha viszont a fókuszálás, a szervezés és a feladatok befejezése régóta visszatérő problémát jelent, érdemes utánajárni, mi áll mögötte.

Az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar felnőtteket is érinthet, és nem mindenkinél jár látványos hiperaktivitással. Nőknél különösen könnyen maradhat felismeretlen az ADHD gyerekkorban, ha inkább a figyelmi nehézségek dominálnak. Előfordulhat, hogy a problémák csak a munka, az önálló élet vagy a családi feladatok mellett válhatnak igazán feltűnővé.

Folyton késel, elkalandozol és halogatsz? Ez az ADHD tünete is lehet!

1. A saját gondolataid terelik el a figyelmedet

Beszélgetsz valakivel, de egy elejtett szóról eszedbe jut egy teendő, arról pedig valami egészen más. Mire újra a másikra figyelsz, már elvesztetted a fonalat. ADHD esetén a belső gondolatmenetek is megnehezíthetik, hogy végig kövess egy beszélgetést vagy az előtted lévő feladatra koncentrálj.

2. A környezeted könnyen kizökkent

Egy beszűrődő beszélgetés vagy az ablak előtt történő események is elvihetik a figyelmedet. Ilyenkor nehéz lehet kiszűrni mindazt, ami éppen nem kapcsolódik a dolgodhoz. Ha ez rendszeresen megzavarja a munkádat vagy más tevékenységedet, az már túlmutathat az alkalmi elkalandozáson.

3. Nehezen maradsz nyugton

Rázod a lábadat, dobolsz az ujjaiddal, vagy gyakran érzed úgy, hogy fel kellene állnod. Felnőttként a hiperaktivitás kevésbé feltűnő mocorgásként, illetve belső nyugtalanságként is jelentkezhet. Attól tehát, hogy végig tudsz ülni egy megbeszélést, még komoly erőfeszítésbe kerülhet egy helyben maradnod.

4. Gyakran rágcsálsz valamit koncentrálás közben

Előfordulhat, hogy folyton rágózol, vagy észrevétlenül a tollad végét rágcsálod munka közben. Egyesek ezt megnyugtatónak, a figyelést segítő szokásnak élik meg. Ez azonban önmagában nem az ADHD tünete, ezért egy ilyen szokásból nem lehet arra következtetni, hogy érintett vagy.

5. Nehéz kitartanod a kevésbé érdekes feladatok mellett

Elkezdesz olvasni egy hosszabb anyagot, majd észreveszed, hogy már megint egészen máson gondolkodsz. A tartós figyelmet igénylő feladatok különösen nehézzé válhatnak, és újra meg újra vissza kell terelned magad hozzájuk. Ez a munkában, az ügyintézésben vagy akár egy beszélgetés követésében is megjelenhet.

6. Rendszeresen elkevered a fontos holmijaidat

A kulcsod, a pénztárcád vagy a telefonod keresése szinte a napi rutinod része. Máskor egy elintéznivaló vagy megbeszélt időpont megy ki a fejedből. Itt is a gyakoriság számít: az alkalmi feledékenység más, mint amikor ezek a helyzetek rendszeresen megnehezítik a napjaidat.

7. Nehéz átlátnod a mindennapi teendőket

Bevásárlás, munkahelyi feladatok, háztartás, időpontok: külön-külön mindegyik kezelhetőnek tűnik, együtt mégis nehéz rendszert teremtened közöttük. Gondot okozhat eldönteni, mivel kezdj, és milyen sorrendben haladj. A szervezési nehézségek miatt a hétköznapi feladatok összehangolása is sok energiát igényelhet.

8. Folyton elszámolod, mennyi időre lesz szükséged

Úgy érzed, még bőven belefér valami indulás előtt, aztán egyszer csak késésben vagy. Nehéz lehet előre felmérni egy feladat időigényét, vagy úgy megtervezni a napodat, hogy mindenre jusson idő. Emiatt a határidők és a pontos érkezés akkor is gondot jelenthetnek, ha fontos neked, amire igent mondtál.

9. Szorongsz attól, hogy valami megint kimarad

Ha gyakran felejtesz el dolgokat vagy csúszol meg a feladataiddal, a következő alkalom miatt már előre is aggódhatsz. Az ADHD mellett szorongás is jelen lehet, de a kettő nem ugyanaz. Ráadásul a szorongás önmagában is megnehezítheti a koncentrálást, ezért fontos tisztázni, mi okozza a nehézségeidet.

10. Nehéz elkezdened – és befejezned – a feladatokat

Pontosan tudod, mit kellene megcsinálnod, mégis nehezen fogsz hozzá. Máskor több dologba is belekezdesz, majd egyikből a másikba váltasz, és a nap végére sok minden félkész marad. A halogatás és a befejezetlen feladatok visszatérő mintázata ADHD esetén is megjelenhet.

Mit kell tenned, ha több pontban is magadra ismertél? Ha a felsorolt nehézségek rendszeresen gondot okoznak a munkádban, a kapcsolataidban vagy az otthoni teendőkben, beszélj a háziorvosoddal, és kérj segítséget felnőttkori ADHD kivizsgálásában jártas szakembertől. A megfelelő támogatás része lehet pszichoterápia, a mindennapi szervezést segítő módszerek és szükség esetén gyógyszeres kezelés is. A felismerés abban is segíthet, hogy jobban megértsd a saját működésedet.

Vannak sztárok, akik nyíltan beszélnek arról, hogy ADHD-vel küzdenek!

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