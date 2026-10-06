Így álltam bosszút a hűtlen exemen – jogos volt?

"Mátéval kábé két éve voltunk együtt, amikor összeköltöztünk, ez úgy két hónappal a 30. szülinapja előtt történt. Aláírtuk egy évre az albérleti szerződést, letettük a kauciót, közösen választottunk kanapét... Nekem ez azt jelentette, hogy komolyan tervezzük a közös jövőnket. Logikus, nem? Akkor még nem is sejtettem, hogy hamarosan minden megváltozik majd. Sőt, igazából visszatekintve látom, de akkor még fel sem tűnt, hogy a viselkedése rövidesen furcsább lett. Míg előtte simán ott hagyta a telefonját mellettem, sőt, a kódját is elárulta, addig nem sokkal azután, hogy berendezkedtünk, elkezdett kicsit titkolózni. Új kód, a teló még akkor is ment vele, ha zuhanyozni indult... Az például nagyon megmaradt bennem, amikor egyik este üzenetírás közben mosolygott, de amikor megkérdeztem, mi olyan vicces, csak annyit mondott: munkahelyi hülyéskedés. És ezt megelőzően volt egy péntek is, amikor a szokásosnál jóval később ért haza. Azt mondta, a kollégáival iszogattak, és elhúzódott az este. Nem akartam minden apróságból ügyet csinálni, de rákérdeztem, hogy minden rendben van-e köztünk. Megölelt, és azt felelte, persze, csak fáradt.

Ahogy közeledett Máté 30. szülinapja, a családja kitalálta, hogy szervezzünk neki meglepetésbulit. Mégis csak szép, kerek szám! A nővére intézte a vendégeket, az anyukája a helyszínt, én pedig elvállaltam a tortát, és azt, hogy valamilyen ürüggyel odacsalom majd őt. Hetekig ment a titkos szervezkedés a közös Facebook csoportban, tényleg mindenki odatette magát.

Négy nappal a buli előtt aztán rám írt egy lány, Lili.

'Szia! Ne haragudj, hogy így rád írok a semmiből. Máté azt mondta, már nem vagytok együtt, de most láttam egy közös képet rólatok. Tényleg szakítottatok?'

A fotót az egyik barátnőm tette ki, előtte lévő nap együtt társasoztunk, és úgy fest, valahogy eljutott ehhez a Lilihez az Insta-fotó. Visszaírtam, hogy nem szakítottunk, sőt, nemrég költöztünk össze. A lány ezután elmondta, hogy pedig neki Máté korábban ezt mondta, és nem is olyan régen (azon a bizonyos péntek estén) összetalálkoztak valahol és együtt iszogattak az ismerőseikkel. És ekkor azt mondta neki, nemrég véget ért egy hosszú kapcsolata. Beszélgettek, flörtöltek, végül Lili lakásán kötöttek ki, és lefeküdtek egymással...

Utána még váltottak pár üzenetet SMS-ben (ahogy néztem, se Instán, se Facebookon nem lettek ismerősök), de újabb találkozó nem volt. Lili még pár képernyőfotót is küldött erről, aztán bocsánatot kért, mert nem is gondolta, hogy Máté foglalt.

Aznap este Máté hazajött, megkérdezte, mit vacsorázunk, és adott egy puszit. Én pedig nem mondtam semmit. Ezt azóta is nehéz megmagyaráznom. Azt hiszem, először egyszerűen képtelen voltam megszólalni. Felfogni, mi történt. Aztán már azért hallgattam, mert tudtam, hogy minden igaz, amit Lili írt, és azt is, hogy egy szimpla beszélgetés nem elég nagy visszavágás...

Úgyhogy megváltoztattam a tortán a feliratot.

Eredetileg az lett volna rajta, hogy 'Boldog 30. szülinapot!'. De két nappal az ünnepség előtt felhívtam a cukrászdát, és módosítottam a rendelést. Az új felirat pedig így szólt:

'Lili szerint szingli vagy. Szerintem is.'

forrás: ChatGPT5 A kép csak illusztráció.

A bulin minden pontosan úgy indult, ahogy terveztük. Máté tényleg meglepődött, az anyukája megölelte, a nővére fotózott, én pedig kiosontam a hűtőhöz, majd behoztam a tortát. Amikor letettem elé, először csak nézte a feliratot, nem is értette hirtelen, mi van. Aztán rám pillantott, és halkan megkérdezte:

Ezt most komolyan itt akarod?

Akkor már a mellette állók is odajöttek megnézni, miért csodálkozik Máté. Valaki megkérdezte, ki az a Lili. Én pedig megragadtam az alkalmat és elmondtam, hogy Máté néhány héttel az összeköltözésünk után megcsalt, és közben azt állította a másik lánynak, hogy már szakítottunk. Nem olvastam fel az üzeneteket, és nem mutattam meg a képernyőfotókat. Csak hozzátettem, hogy én most elmegyek, a holmijaimért pedig később jelentkezem.

Egyesek szerint ezzel én mentem messzire

Máté még aznap azt írta, hogy megaláztam az egész családja előtt, és ezt kettőnk között kellett volna rendezni. Az egyik barátnőm szerint érthető, hogy dühös voltam, de az anyukája és a testvérei nem tehettek semmiről, ezzel az ő nagy napjukat is tönkretettem. Mások szerint viszont aki hűtlen, vállalja a felelősséget is, MINDENKI előtt.

A szakítást egyáltalán nem bánom. A tortán viszont néha elgondolkodom. Akkor elégtételt éreztem, szerettem volna visszavágni, de utólag látom magam előtt az anyukája arcát is, aki egész nap kedvenc ételeit sütötte a konyhában."

És te mit gondolsz?

Jogos volt Adrienn bosszúja, vagy túl messzire ment? Jogos, hadd tudja meg mindenki, hogy Máté nemcsak félrelépett, de még hetekig titkolta is a dolgot. Átlépett egy határon, a szülők és rokonok, akik készültek a meglepetéssel, nem tehettek semmiről. Kettesben kellett volna megbeszélni.

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