Igen, női óvszer is létezik! Minden, amit tudnod kell róla

A belső, vagyis női óvszer kevésbé ismert, pedig több olyan előnye is van, ami miatt érdemes lehet megismerni. Ha az óvszer szót halljuk, a legtöbben automatikusan a férfiak által viselt változatra gondolunk. Pedig létezik olyan védekezési módszer is, amelyet a nő helyezhet fel a hüvelybe, és fizikai akadályt képezve segít megakadályozni, hogy az ondó a méhbe jusson. Emellett a nemi úton terjedő fertőzésekkel szemben is védelmet nyújthat.

Így működik a női óvszer

A belső óvszer egy puha, vékony anyagból készült tasak, amelyet szex előtt a hüvelybe kell helyezni. Nem azonos az orális szexhez használható védőfóliával: teljesen más módon és más céllal alkalmazzák. Megfelelő használat mellett a hatékonysága kifejezetten magas lehet. A rendelkezésre álló adatok szerint tökéletes használat esetén nagyjából 95 százalékos védelmet nyújthat a terhességgel szemben.

Miért lehet praktikusabb egyes nőknek?

Az egyik legnagyobb előnye, hogy a nő maga dönthet a használatáról, így nem kizárólag a partner együttműködésén múlik a védekezés. Ráadásul nem közvetlenül az együttlét előtt kell felhelyezni: bizonyos típusok akár több órával korábban is használatra készen lehetnek, így kevésbé szakítják meg a szex ritmusát. További előny, hogy nem szükséges hozzá merevedés, és az együttlét után sem feltétlenül kell azonnal eltávolítani. Latexérzékenység esetén is szóba jöhet, mivel a belső óvszerek egy része nem latexből készül. Recept vagy orvosi felhelyezés sem szükséges hozzá.

forrás: Unspalsh

Hátrányai is lehetnek

Mint minden fogamzásgátló módszernek, ennek is vannak kevésbé kényelmes oldalai. Elmozdulhat szex közben, egyeseknél irritációt okozhat, és előfordulhat, hogy megváltoztatja az együttlét közbeni érzéseket. Az ára is magasabb lehet a hagyományos óvszerekénél, és a választék sok helyen jóval szűkebb. Fontos az is, hogy a megfelelő felhelyezést érdemes megtanulni, hiszen a védelem mértéke nagyban függ a helyes használattól.

Egy kevésbé ismert lehetőség, ami nagyobb kontrollt adhat

A női óvszer nem feltétlenül lesz mindenki kedvence, de fontos alternatíva lehet azok számára, akik hormonmentes fogamzásgátlást szeretnének, miközben a nemi úton terjedő fertőzések ellen is védekeznének.

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