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Igaz történet ihlette a Bármit, csak ezt ne sorozatot: ez történt valójában
Forrás: Netflix
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Ki az a nő, akinek a szerelmi történetét milliók nézik?
Erin Foster neve talán nem cseng olyan ismerősen, mint Kristené vagy Adamé, pedig Hollywoodban egyáltalán nem számít új szereplőnek. A 42 éves forgatókönyvíró, színésznő és producer a híres zeneszerző és zenei producer, David Foster, valamint Rebecca Dyer egykori modell lánya. Testvérével, Sarával már jó ideje együtt dolgoznak különböző projekteken, így a szórakoztatóipar mindig is fontos része volt az életüknek.
Erin korábban olyan népszerű sorozatokban is feltűnt, mint a Szívek szállodája, a CSI: A helyszínelők vagy a Narancsvidék, amelyben egyébként Adam Brody is szerepelt. Később forgatókönyvíróként is kipróbálta magát, többek között a The New Normal című sorozaton dolgozott, testvérével pedig közösen készítették a Barely Famous című szatirikus realitysorozatot. Emellett saját divatmárkájuk is van Favorite Daughter néven, és közös podcastot is vezetnek The World's First Podcast címmel.
A legnagyobb sikert azonban kétségtelenül a Bármit, csak ezt ne hozta meg számára, amelynek ötlete 2023-ban kezdett formát ölteni. Erin a sorozatot egyfajta szerelmes levélként jellemezte, amelyet a férjével közös kapcsolatuk ihletett.
Így kezdődött a valódi Joanne és Noah szerelmi története
A valóságban Erin férje Simon Tikhman, aki Noah-val ellentétben nem rabbi, hanem egy lemezkiadó tulajdonosa. A pár 2018-ban ismerkedett meg egy edzőteremben, és még ugyanabban az évben összejöttek. Kapcsolatuk viszonylag gyorsan komolyra fordult: 2019-ben már az eljegyzésüket ünnepelték, néhány hónappal később, szilveszterkor pedig Nashville-ben, hagyományos zsidó szertartás keretében össze is házasodtak. Azóta egy kislányuk is született, aki a Noa nevet kapta. Csakhogy a kapcsolatuk kezdetén ők is szembesültek néhány olyan nehézséggel, amelyeket Joanne és Noah történetéből már jól ismerhetünk. Simon ugyanis jóval hagyománytisztelőbb családi háttérből érkezett, mint Erin, aki egészen más közegben nőtt fel. A különbségek pedig időnként komoly kérdéseket vetettek fel a közös jövőjükkel kapcsolatban.
Erin korábban a podcastjában is beszélt erről, és elárulta, hogy amikor megismerkedtek, mindketten érezték, mennyire különböző világból érkeztek. Bár szerették egymást, kezdetben nem volt teljesen egyértelmű számukra, hogyan tudják majd összeegyeztetni az eltérő szokásaikat és elképzeléseiket.
Pontosan ez a bizonytalanság lett a Netflix-sorozat egyik legfontosabb mozgatórugója is: vajon elég a szerelem két olyan ember között, akik egészen más értékrenddel és családi hagyományokkal rendelkeznek.
Adam Brody karakterét valóban Erin férjéről mintázták
Ha te is azon kaptad magad a sorozat nézése közben, hogy azon gondolkodsz, létezik-e egyáltalán olyan pasi, mint Noah, akkor a válasz az: igen! A karakternek bizony létezik valódi megfelelője. Erin ugyanis tudatosan Simon személyiségéből merített ihletet a főszereplő megalkotásakor. Olyan férfit szeretett volna bemutatni, aki képes kimutatni az érzéseit, figyelmes, udvarias, kissé régimódi, ugyanakkor remek humorérzékkel és egészséges önbizalommal rendelkezik. Pontosan ezek azok a tulajdonságok, amelyek miatt Noah hamar a nézők egyik kedvencévé vált.
A sorozat egyik legnagyobb erőssége éppen az, hogy a férfi nem a klasszikus elérhetetlen, érzelmileg zárkózott romantikus hőst testesíti meg. Ehelyett olyan partnerként jelenik meg, aki nem fél kommunikálni az érzéseiről, és akkor is kitart Joanne mellett, amikor a kapcsolatuk komoly kihívások elé kerül.
Még a híres napraforgós jelenet is megtörtént a valóságban
A sorozat első évadának hatodik részében van egy jelenet, amelyre a rajongók valószínűleg még mindig pontosan emlékeznek. Noah edzőruhában, egy csokor napraforgóval érkezik meg, hogy találkozzon Joanne szüleivel, a nő azonban ahelyett, hogy elolvadna a figyelmes gesztustól, hirtelen kellemetlen érzést tapasztal. Egyszerűen túlságosan igyekvőnek találja a férfit, és egy pillanatra elbizonytalanodik a kapcsolatukban. Nos, ez a furcsa pillanat szinte pontosan így történt meg Erin életében is. Amikor Simon először találkozott a nő édesanyjával, ő is napraforgót vitt ajándékba, Erin pedig váratlanul kellemetlennek találta a gesztust. Akkoriban ugyanis annyira nem volt hozzászokva az ilyen nyílt figyelmességhez, hogy a férfi kedvességét szinte gyengeségként értelmezte. Ma már persze egészen másként tekint erre az emlékre, és pontosan ezért tartotta fontosnak, hogy bekerüljön a történetbe. A jelenet remekül mutatja, hogyan tudnak a korábbi rossz párkapcsolati tapasztalataink még akkor is befolyásolni bennünket, amikor végre valakivel igazán jól működhetnének a dolgok.
Van azonban egy nagyon fontos különbség a sorozat és a valóság között
Bár Joanne és Erin története számos ponton hasonlít egymásra, egy lényeges kérdésben teljesen eltérnek egymástól: ez pedig a vallási áttérés. A sorozatban Joanne számára komoly dilemmát jelent, hogy áttérjen-e a zsidó vallásra Noah kedvéért. Egyrészt szereti a férfit, és szeretne közös jövőt építeni vele, másrészt azonban nem akarja feladni a saját identitását egy párkapcsolat érdekében. Ez a belső konfliktus a történet egyik meghatározó eleme. Erin esetében azonban egészen más volt a helyzet. Ő ugyanis saját elmondása szerint valóban szeretett volna áttérni a zsidó vallásra, és még a Simonnal kötött házassága előtt meg is tette ezt a lépést. Vagyis míg a sorozatban a vallási különbségek komoly bizonytalanságot okoznak a főszereplők között, a valóságban Erin sokkal határozottabban állt a kérdéshez.
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