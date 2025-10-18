Horoszkóp
Ezért ne tedd ki soha éjszakára az ételt a teraszra - Hiába van hideg!

Utoljára frissült: 2025. október 17. 08:24

Forrás: Rachel Schoenberger on Unsplash

Ezért ne tedd ki soha éjszakára az ételt a teraszra - Hiába van hideg!
Több okból kifolyólag sem ajánlják a szakértők.

Most, hogy jönnek a hideg éjszakák és nappalok, sokan gondolják úgy, hogy az ételeket simán ki lehet tenni a teraszra, erkélyre, nem kell a hűtőt átrendezni, hogy hideg maradjon a kaja. Ez pláne igaz akkor, ha valaki főzött egy nagy vacsorát, majd az nem fér be a hűtőbe vagy esetleg túl meleg hozzá.

Különösen ősszel vagy télen, amikor a hőmérséklet akár fagypont alá is süllyedhet, több helyen ez a bevett szokás, azonban komoly tévedés azt hinni, hogy ez így nem rejteget magában veszélyeket. Több oka is van annak, szakértők miért intenek óva ettől!

A hőmérséklet nem egyenletes

A hűtőszekrény állandó, 4 °C körüli hőmérsékletet tart, ami biztonságos az élelmiszerek számára. Az éjszakai levegő viszont ingadozik: ha melegebb van, az étel már a kitétel előtt veszélyzónába kerülhet, hiszen így gyorsan szaporodnak a baktériumok) Ráadásul a terasz hőmérséklete sem egyenletes – a falak, üvegfelületek, vagy a lefedett részek megtartják a meleget, így az étel könnyen felmelegedhet.

A baktériumok és penész nem alszanak

A hideg lassítja, de nem állítja meg a mikroorganizmusok szaporodását. A levegő páratartalma, a rovarok, vagy akár az állatok (macskák, madarak, rágcsálók) is könnyen hozzáférhetnek az ételhez. Egy apró nyálkahártya-fertőzés vagy ételmérgezés már elég lehet ahhoz, hogy másnap rosszul legyél.

A csomagolás sem véd meg mindentől

Ha lefeded az ételt, az csak részben segít. A kondenzáció miatt víz gyűlhet össze a tetején, ami ideális közeg a baktériumoknak. Ráadásul az étel könnyen átveheti a környezeti szagokat vagy port.

Mi a megoldás?

  • Mindig tedd hűtőbe a maradékot, legfeljebb 1–2 órán belül az elkészítés után.
  • Ha nagy mennyiségű ételről van szó, oszd kisebb adagokra, hogy gyorsabban lehűljön.
  • Kinti tárolás csak akkor biztonságos, ha a hőmérséklet tartósan 0 °C alatt van, és az étel jól zárt dobozban van – de ez sem ajánlott hosszú távra.
