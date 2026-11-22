Életmód
Már az orgazmust is siettetnénk? A hustle culture a szexuális életünkre is hatással van
Forrás: Westend61/Getty Images
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Egész nap rohansz, hogy mindennel időben végezz: ebéd közben válaszolsz az üzeneteidre, hazafelé beugrasz a boltba, este pedig még az aktuális sorozat darálása közben összehajtogatod a ruhákat.
Aztán végre becsukod magad mögött a hálószoba ajtaját, de amikor előveszed a vibrátorodat, már azon jár az eszed, hogy utána még gyorsan beállítasz egy mosást. Ismerős?
A hustle culture, vagyis az állandó produktivitás kultúrája ilyen apró pillanatokban is tetten érhető. Ha egész nap azt gyakorlod, hogyan férjen bele minél több minden az idődbe, este is könnyű úgy hozzáállni az élvezethez, hogy ezen is jó lenne gyorsan túllenni.
Ne a napirended, a vágyad vezessen!
Ne hagyd, hogy a gyorsaság a szexuális élvezet mércéje legyen! Ha szexjátékot keresel, könnyű annál leragadni, melyikkel juthatsz el a leghamarabb az orgazmusig. Pedig ha elképzeled, hogy van egy teljesen szabad estéd, lehet, pedig megfigyelni, hogy a vágyad vagy a napirended diktálja-e a tempót. Ha fejben már az orgazmusnál tartasz, hamar átugorhatod azt a részt, amikor ráhangolódsz arra, mi esik jól aznap. Egyedül is éppúgy kell időd szánni az előjátéra!
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Van valami megnyugtató abban, hogy pontosan tudod, mi működik nálad. A rendszeres maszturbálás teljesen természetes, és egy bevált rutin jóleshet egy hosszú nap után. Ha viszont már automatikusan ugyanabban a pózban, ugyanazzal az eszközzel és ugyanazzal a beállítással kezdesz, figyelmen kívül hagyod, hogy aznap esetleg valami máshoz lenne kedved. A változatosság segíthet újra kíváncsinak lenni a saját testedre: amit így felfedezel, arról később a partnereddel is könnyebb beszélni.
Az önkielégítés segíthet oldani a feszültséget és könnyebbé teheti az elalvást. Egy zsúfolt hét közepén már az is jóleshet, ha akad egy kis időd, amikor senkinek sem kell válaszolnod, és arra figyelhetsz, hogyan érzed magad a testedben. Az pedig önmagában elég ok arra, hogy időt szánj rá, ha kedved van hozzá – és ne csak pár percet!
Mi esne jól, ha most nem kellene sietned?
Ha mindig akkor jut eszedbe a maszturbálás, amikor már majdnem elalszol, próbálj ki egy olyan napszakot, amikor még van energiád ráhangolódni. Lehet ez egy ráérős hétvégi reggel vagy egy nyugodt délután. Ha segít elengedni a napot, tegyél be egy lejátszási listát, húzz friss ágyneműt, vagy olvass pár oldalt egy olyan könyvből, amitől rögtön máshol járnak a gondolataid. De néha már az is bőven elég, ha egyszerűen lenémítod a telefonodat!
Ha kedved van kísérletezni, változtathatsz a megszokott tempón, a testhelyzeteden vagy azon, milyen eszközt használsz. A síkosító is változtathat az érintés érzetén, és akár egy kis szünet is elég ahhoz, hogy észrevedd, mi esik épp jól. Hagyj magadnak időt figyelni a testedre, és engedd meg magadnak, hogy az orgazmus ne csak egy újabb kipipálandó teendő legyen egy ötperces üresjáratban.
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