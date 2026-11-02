House merch – az új lakberendezési trend, amitől olyan lesz az otthonod, mint egy butikhotel

Biztosan te is jártál már olyan hotelben vagy étteremben, ahol nemcsak maga a hely maradt meg az emlékezetedben, hanem az apró részletek is. A logóval ellátott gyufásdoboz a bárpulton, a monogramos szalvéta, a szobában hagyott képeslap vagy éppen a gondosan megtervezett étlap. Ezek az apróságok sokszor észrevétlenül érik el, hogy egy helynek saját személyisége legyen. Nos, 2026-ban ugyanezt kezdjük el csinálni az otthonunkkal is. A TikTok egyik új lakberendezési őrülete, a house merch lényege, hogy az otthonodra többé nem pusztán lakásként vagy házként tekintesz, hanem saját identitást adsz neki. Mintha lenne egy apró butikhoteled – csak éppen te magad laksz benne. A trend legjellemzőbb kellékei között ott vannak a már említett gyufásdobozok, szalvéták, képeslapok, de a monogramos poháralátétek és törölközők sem maradhatnak ki. Vagyis olyan apró tárgyak, amelyekkel korábban inkább egy menő étteremben vagy szállodában találkozhattál.

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De mi az a house merch?

A „merch” szó hallatán valószínűleg előbb jut eszedbe egy zenekaros póló, mint a saját nappalid, pedig a koncepció tulajdonképpen ugyanaz. Ahogy egy márkának van logója, jellegzetes színvilága és saját termékei, úgy most az otthonod is kaphat egyfajta vizuális identitást. Ez persze nem azt jelenti, hogy holnaptól logót kell terveztetned a családodnak. A house merch lehet egészen visszafogott is: a vezetéknevetek kezdőbetűivel készült monogram, az otthonotok beceneve, a beköltözésetek éve vagy akár egy apró szimbólum, amely valamiért fontos nektek. A TikTok ráadásul tele van számos ötlettel, amivel feldobhatod az otthonodat, elég beírni a keresőbe a house merch kifejezést és máris eléd tárul megannyi tipp.

Első hallásra talán kissé túlzásnak tűnik saját merchandise-t készíteni a házadhoz, valójában azonban tökéletesen beleillik abba, ahogyan az elmúlt években megváltozott a lakberendezés. Sokáig ugyanazokat a tökéletes, bézs enteriőröket láttuk mindenhol, most viszont egyre erősebb az igény az egyediségre. Vintage bútorokat vadászunk, személyes tárgyakat teszünk ki, merészebb színeket választunk, és olyan otthont szeretnénk, amelyből tényleg kiderül, kik laknak benne. A house merch ennek talán a játékos végpontja: nem egyszerűen szépen akarunk lakni, hanem saját világot szeretnénk teremteni magunk körül. Ráadásul van benne valami szerethetően ironikus is, hiszen természetesen senkinek nincs szüksége egy „Kovács Residence – Est. 2022” feliratú poháralátétre, de éppen ettől szórakoztató.

Így kezdj neki!

A butikhotel-hatás első lépéséhez még vásárolnod sem kell semmit. Találj ki egy nevet vagy egy egyszerű jelképet az otthonodnak. Lehet elegáns, például a családnév és a beköltözés éve, de egyáltalán nem kell komolyan venni. Egy családi belsős poén, a ház beceneve vagy akár a háziállatotok neve is sokkal személyesebb lehet. Ha pedig nem szeretnéd, hogy túlságosan „márkásnak” hasson, egy egyszerű monogram tökéletes kiindulópont.

A house merch egyik legnagyobb sztárja egy meglepően régimódi tárgy: a gyufásdoboz. Nem véletlenül. Egy szépen megtervezett gyufásdoboz a gyertyák mellett önmagában dekorációként is működik. Kerülhet rá monogram, dátum, egy rövid mondat vagy az otthonod neve. És máris úgy néz ki a nappalid egyik sarka, mintha egy apró boutique hotel lobbyjából fotóztad volna.

De ha magasabb szintre emelnéd a dolgokat, készíts egy szép fotót vagy rajzot a házról, a kertről, esetleg egy jellegzetes részletről, és csináltass belőle képeslapokat. Nem kell feltétlenül osztogatnod őket: néhány darab egy szép tálcán vagy dobozban önmagában is különleges dekoráció lehet. Ha pedig vendégek érkeznek, akár vihetnek is magukkal egyet – pontosan úgy, ahogyan egy szállodából hoznál haza emléket.

A trend valójában nem a monogramról szól, hanem arról, hogy az otthonunk nem egy katalógusból berendezett tér, hanem egy hely, amelynek saját története van. A tárgyak pedig ezt a történetet mesélik tovább. A beköltözés éve, a család neve, egy közös mondat, egy rajz a házról – jelentéktelennek tűnő részletek, amelyekből végül kialakul valami, amit egyetlen lakberendezési áruházban sem lehet készen megvásárolni: az otthonod saját identitása. És ha közben egy kicsit úgy érzed magad, mintha minden reggel a saját butikhotelünkben ébrednél? Annál jobb!

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