Megérkezel a hotelbe, ledobod a bőröndöd, végigdőlsz az ágyon, bekapcsolod a tévét. Teljesen átlagos forgatókönyv – csak közben valószínűleg hozzáértél néhány olyan tárgyhoz is, amelyeket előtted több tucat, akár több száz vendég fogdosott.

Mielőtt azért elővennéd a fertőtlenítőt, és tetőtől talpig lefújnád vele a szobát, fontos leszögezni: természetesen nem minden hotel koszos, a takarítási szabályok és azok betartása pedig szálláshelyenként nagyon eltérhet. A probléma inkább az, hogy vannak olyan apró tárgyak és felületek, amelyek könnyebben kimaradhatnak a két vendég közötti nagytakarításból.

Ráadásul kutatások szerint attól, hogy egy hotelszoba ránézésre makulátlan, még nem feltétlenül derül ki, mennyi mikroorganizmus található az egyes felületeken. Egy hotelszobákat vizsgáló kutatás például arra jutott, hogy a puszta szemrevételezés nem jó előrejelzője a mikrobiológiai tisztaságnak.

Szóval melyek azok a dolgok, amelyekhez legközelebb érdemes egy fertőtlenítő kendővel közelítened?

1. A távirányító

Ha csak egyetlen dolgot törölsz át a hotelszobában, legyen ez az.

Gondolj csak bele: szinte minden vendég megfogja, gyakran evés közben, ágyban fekve vagy közvetlenül azután, hogy belépett a szobába. Közben egy apró, gombokkal és résekkel teli távirányítót jóval macerásabb rendesen megtisztítani, mint például egy asztallapot.

Nem véletlen, hogy hotelszobák felületeit vizsgáló kutatásokban a tévé távirányítója többször is a magasabb bakteriális szennyezettségű tárgyak között végzett. Egy University of Houstonhoz kapcsolódó vizsgálatban a távirányító és az ágy melletti lámpakapcsoló is a leginkább szennyezett felületek között szerepelt.

Nem kell tehát lemondanod a késő esti Netflixezésről, de egy fertőtlenítő kendős áttörlés érkezés után egyáltalán nem túlzás.

forrás: Piotr Cichosz on Unsplash

2. A villanykapcsoló

Az egyik legelső dolog, amit megérintesz, amikor belépsz a szobába, és valószínűleg az előtted megszálló vendég is pontosan ugyanezt tette.

A kapcsolók azért trükkösek, mert annyira magától értetődő részei a szobának, hogy könnyű megfeledkezni róluk. Pedig egy korábbi mikrobiológiai vizsgálatban a fő villanykapcsoló kimondottan magas baktériumszámot mutató felületnek bizonyult, egy másik kutatás pedig az ágy melletti lámpakapcsolót is a problémásabb pontok közé sorolta.

A megoldás itt is nagyon egyszerű: a bejárati, fürdőszobai és éjjeliszekrény melletti kapcsolók gyors áttörlése körülbelül fél perc.

3. A szobai kávéfőző

Az a gondolat, hogy reggel még pizsamában, az ágyból kikászálódva lefőzöl magadnak egy kávét, papíron tökéletesen hangzik. A valóságban viszont a hotel kávéfőzőjét jobb előbb közelebbről is szemügyre venni.

A kávégépek belseje meleg és nedves lehet, ami megfelelő karbantartás nélkül ideális környezetet teremthet mikroorganizmusok számára. Egy tíz kapszulás kávégépet vizsgáló tudományos kutatás valamennyi mintában változatos baktériumközösségeket talált a kávémaradékot gyűjtő részeken, és a kutatók a rendszeres karbantartás fontosságára hívták fel a figyelmet. Fontos persze, hogy ez nem kifejezetten hotelszobai gépeken végzett vizsgálat volt, így nem jelenti azt, hogy minden hotelszobai kávéfőző veszélyes.

Ha mégis használnád, érdemes ellenőrizni a víztartályt és a kivehető részeket, és először tiszta vízzel lefuttatni a gépet. Ha már ránézésre is vannak benne régi kávémaradványok, inkább irány a hotel reggelizője.

4. A vízforraló

És ha azt hitted, a kávéfőzőnél megállunk, van egy rossz hírünk: a szobai vízforraló körül még bizarrabb történetek keringenek.

A Travel + Leisure 2026-ban külön foglalkozott azzal, hogy a hoteles vízforralók tisztítása nem minden szálláshelyen ugyanolyan alapos. Az interneten ráadásul évek óta mesélnek szállodai dolgozók és gyakori utazók olyan vendégekről, akik a vízforralót rizsfőzéstől kezdve ruhadarabok tisztításáig egészen meglepő dolgokra használták. Ezek természetesen anekdoták, nem annak bizonyítékai, hogy ez általános gyakorlat, de arra tökéletesen jók, hogy többé ne nézz ugyanúgy arra az ártatlan kis kannára.

Ha teázni szeretnél, a legtutibb megoldás a hotel étterméből vagy bárjából kérni forró vizet. Ha pedig mégis a szobai eszközt választod, előtte nézd meg, mennyire tiszta a belseje.

5. A kikészített poharak és bögrék

Az üveg csillog, tehát tiszta, igaz? Sajnos a kettő nem feltétlenül ugyanaz.

Az, hogy a hotelszobában kikészített poharakat pontosan hogyan tisztítják, szállodánként változik. Korábbi oknyomozó riportokban előfordult, hogy a szobai poharakat és bögréket nem az előírt módon mosták el, ezért ha biztosra akarsz menni, a lezárt, egyszer használatos pohár a legegyszerűbb választás. Egy hotelszobák tisztaságát vizsgáló tanulmányban ráadásul a bögrék felületén is mértek mikrobiális szennyezettséget.

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden hotel pohara koszos. Ha rendes üvegpoharat kapsz, és használni szeretnéd, egy alapos, forró vizes elmosás indulásként nem rossz ötlet.

forrás: Antonio Araujo on Unsplash

6. A dekorációs párnák és az ágyra terített pléd

Megérkezel, és mi az első dolgod? Félredobod az ágyon sorakozó dekorációs párnákat. Ebben történetesen lehet némi ösztönös bölcsesség.

A lepedőt és a párnahuzatot normál esetben vendégenként cserélik, a dekorációs textileknél azonban már jóval inkább szállodafüggő, milyen gyakran kerülnek mosásba. Szállodai szakemberek szerint a díszpárnák és ágyvégi takarók éppen azok közé az elemek közé tartozhatnak, amelyeket nem feltétlenül mosnak ki minden vendég után. A modernebb hotelek részben éppen ezért egyre gyakrabban minimalizálják ezeket a nehezen tisztítható dekorációkat.

Szóval ha meglátod azt a gyönyörű bársonypárnát az ágy közepén, nyugodtan csodáld meg – aztán tedd félre. Alváshoz maradj a friss huzattal ellátott párnánál.

Nem kell fertőtlenítőruhában nyaralnod

Mielőtt úgy éreznéd, hogy innentől csak saját ágyneművel, vízforralóval és UV-lámpával mersz hotelbe menni: erre semmi szükség. A baktériumok jelenléte egy felületen önmagában nem jelenti azt, hogy attól biztosan megbetegszel, és a hotelszobák tisztasága között óriási különbség lehet. A korábbi kutatások szerzői sem tudták kijelenteni, hogy az általuk kimutatott baktériumok betegséget okoznának; az eredmények inkább arra mutattak rá, mely felületeket lenne érdemes alaposabban takarítani.

Néhány egyszerű óvintézkedés viszont nem árthat: moss rendszeresen kezet, érkezéskor töröld át a leggyakrabban megérintett felületeket, a dekorációs textileket pedig inkább tedd félre. És igen, mostantól valószínűleg te is egészen más szemmel nézel majd arra a hotelszobai távirányítóra.