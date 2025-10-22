Horoszkóp
Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!

#kirándulás
#Hosszú hétvége
#lelki egészség
#mentális egészség
Dóri
Életmód, Top helyek, Lelki egészség
Utoljára frissült: 2025. október 22. 12:07

Forrás: Studio4/Getty Images

hosszú hétvége
A nap cikke

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Olvasd el!

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Olvasd el!

Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd

Három kérdés, három válasz, és máris kiderül, mennyire mélyek a párod érzései. Ez a beszélgetés többet elárul, mint gondolnád!

Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!

Imádsz utazni, éppen ezért féltve őrizgeted a szabadnapjaidat, hogy akár két hétre is kiszakadhass a valóságból? Megértjük, mert tényleg szuper, ha több időt tölthetsz távol a szürke hétköznapoktól, azonban jó, ha tudod, hogy a kiruccanásod nem feltétlenül csak akkor lehet feltöltő, ha huzamosabb időre kicsekkolsz a melóból, sőt!

A kutatások azt bizonyítják, valójában egy három napos kirándulás jobb hatással lehet a mentális egészségedre, mint egy hosszabb vakáció. Ha mindössze egy hosszú hétvégére utazunk el, az alacsonyabb költséggel, kevesebb tervezéssel jár, emiatt kevésbé stresszes a megszervezése. Nem kell hónapokra előre repülőjegyet foglalni, utazhatunk autóval, vonattal, nem kell számolnunk jetlaggel.

Minél rövidebb, annál jobb?

Ha viszont hosszabb időre mozdulsz ki, ráadásul távolabbi úticélt nézel ki, akkor általában egy nap eltelik az utazással, amit aztán mondjuk ki is kell pihenni, így akár még fél napod tulajdonképpen úgymond kárba ment a félve őrzött fizetett szabadnapjaidból. Igen, tény, hogy a felmérések szerint nyolc nap lehet az ideális hossza egy utazásnak, mert ezután tényleg felszabadult boldogságot érezhetsz, de nem szabad elfelejteni, hogy ez az érzés rövid életű – cserébe sok szabadnappal és pénzzel fizetsz érte, és mire hazaérsz, egy csomó munkád felhalmozódik.

Ez hatalmas stresszt jelenthet, így már a vakációd vége előtt szorongással tölthet el a postaládád gondolata, pedig éppen relaxálnál. És legyünk őszinték: bár megpróbálhatunk egy hétig is teljes digitális detoxot tartani a maximális feltöltődés érdekében, azért valószínűbb, hogy két-három napra könnyebben félretesszük a telefonunkat, kikapcsoljuk az értesítéseinket és a feladataink sem tízszereződnek meg ennyi idő alatt. Ja, ráadásul a kirándulásra való várakozás is boldoggá tesz, ezért is jó, ha nem csak egy ilyen alkalomért lelkesedhetsz évente!

Maximális kikapcsolódás, minimális kiadások?

Hadd osszunk meg veled egy szuper jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Töltsd le AZONNAL a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, mert most elképesztően kedvező áron lefoglalhatod a követkető pár napos kiruccanásodat a Hévízi-tó szomszédságában a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben, vagy Esztergom belvárosában, a Portobello Wellness & Yacht Hotelben, de a Bükk hegység lábánál, Eger és Noszvaj szomszédságában is kalandozhatsz, ha a Petőfi 30 Vendégházba foglalsz.

November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!
forrás: JOY
November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!

