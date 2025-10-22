Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!

Imádsz utazni, éppen ezért féltve őrizgeted a szabadnapjaidat, hogy akár két hétre is kiszakadhass a valóságból? Megértjük, mert tényleg szuper, ha több időt tölthetsz távol a szürke hétköznapoktól, azonban jó, ha tudod, hogy a kiruccanásod nem feltétlenül csak akkor lehet feltöltő, ha huzamosabb időre kicsekkolsz a melóból, sőt!

A kutatások azt bizonyítják, valójában egy három napos kirándulás jobb hatással lehet a mentális egészségedre, mint egy hosszabb vakáció. Ha mindössze egy hosszú hétvégére utazunk el, az alacsonyabb költséggel, kevesebb tervezéssel jár, emiatt kevésbé stresszes a megszervezése. Nem kell hónapokra előre repülőjegyet foglalni, utazhatunk autóval, vonattal, nem kell számolnunk jetlaggel.

Minél rövidebb, annál jobb?

Ha viszont hosszabb időre mozdulsz ki, ráadásul távolabbi úticélt nézel ki, akkor általában egy nap eltelik az utazással, amit aztán mondjuk ki is kell pihenni, így akár még fél napod tulajdonképpen úgymond kárba ment a félve őrzött fizetett szabadnapjaidból. Igen, tény, hogy a felmérések szerint nyolc nap lehet az ideális hossza egy utazásnak, mert ezután tényleg felszabadult boldogságot érezhetsz, de nem szabad elfelejteni, hogy ez az érzés rövid életű – cserébe sok szabadnappal és pénzzel fizetsz érte, és mire hazaérsz, egy csomó munkád felhalmozódik.

Ez hatalmas stresszt jelenthet, így már a vakációd vége előtt szorongással tölthet el a postaládád gondolata, pedig éppen relaxálnál. És legyünk őszinték: bár megpróbálhatunk egy hétig is teljes digitális detoxot tartani a maximális feltöltődés érdekében, azért valószínűbb, hogy két-három napra könnyebben félretesszük a telefonunkat, kikapcsoljuk az értesítéseinket és a feladataink sem tízszereződnek meg ennyi idő alatt. Ja, ráadásul a kirándulásra való várakozás is boldoggá tesz, ezért is jó, ha nem csak egy ilyen alkalomért lelkesedhetsz évente!

forrás: JOY