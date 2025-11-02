A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!

Bár mindig szeretném elkerülni, hogy utolérjen az „end-of-year fatigue, burnout”, tehát az év végi kimerültség, kiégés, sajnos Tom Cruise-zal ellentétben számomra ez a mission valóban impossible: mire az őszhöz lapozunk a naptárban, általában egyre nehezebben, ingerültebben, türelmetlenebben veszem az akadályokat a munkában és úgy általában a mindennapokban, kevésbé tudok motivált maradni. Ilyenkor nem egyszerű az sem, hogy a negatívumok helyett a pozitívumokra, az apró örömökre fókuszáljak, ehelyett túlélő-üzemmódba kapcsolok.

Éppen ezért egy megelőlegezett karácsonyi ajándéknak tartottam, hogy idén októberben (ami az asztrológusok szerint tökéletes időpont arra, hogy új fejezetet nyissunk az életünkben) pár napot a Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben tölthettem Horvátországban és a Magyarországon már javában tomboló őszi időjárásból egy kicsit visszatérhettem a nyárba. (Igen, még október végén is teljesen felesleges vastag pulcsikat, kabátot pakolni egy horvát vakációra, a saját káromon tanultam meg ezt.)

forrás: Liburnia Hotels & Villas A horvátországi a Hotel Ičićiben minden szoba a tengerre néz, így mindenképpen csodálatos panorámában gyönyörködhetünk relaxálás közben.

Irány Ičići!

A kutatások egyébként azt bizonyítják, ha utazásról van szó, nem feltétlenül a mennyiség, sokkal inkább a minőség a lényeg: ezért szerencsésebb lehet egy hosszabb helyett több rövidebb kirándulást lefoglalnunk az év során, mert ha például három napos hétvégékre ruccanunk ki, akkor kevesebbet költünk egyszerre, nem kell annyi időt fordítanunk a szervezésre, de nem okoz gondot a munkahelyi e-mailek ignorálása sem (legyünk őszinték, azért az kevésbé valószínű, hogy egy hétig rájuk sem nézünk), továbbá nem kell rettegnünk amiatt, hogy egy 152 pontos to-do listára érünk haza, ezáltal sikerülhet TÉNYLEG stresszmentesítenünk magunkat egy kicsit.

És a jó hír az, hogy a valóságból, a mindennapokból való kiszakadáshoz egyáltalán nem kell messzire utaznunk: az Opatija (más néven Abbázia) és Lovran városa között található Ičićibe például mindössze öt-hat óra alatt odaérhetünk autóval Budapestről, és bár tengerparti településről van szó, nemcsak tavasszal, nyáron, hanem akármelyik évszakban tökéletes választás lehet a feltöltődéshez, ahhoz, hogy átgondoljuk a mögöttünk álló hónapokat, inspirálódjunk, új célokat tűzzünk ki magunk elé. Ráadásul akár két-három itt töltött nap csodát tehet - nem elfogultságból, tapasztalatból beszélek.

Változunk a vízparton?

A Wallace J. Nichols tengerbiológus által elhíresült „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória szerint a vízben, vízen, a víz közelében tartózkodva nyugodtabbak, relaxáltabbak vagyunk, mert csökken a stressz- és a kortizolszintünk, viszont nő a szerotonin (a hangulatjavításért felelős hormon) szintje, ilyenkor nem szorongunk, a víz látványa, hangja által tulajdonképpen meditatív állapotba kerülünk.

Márpedig a Hotel Ičićiben az összes (!) szoba a tengerre néz, sőt, a családbarát szálloda szó szerint a vízparton áll, úgyhogy a reggeli kávénkat ebben a már említett meditatív mindsetben fogyaszthatjuk el, esténként pedig a tenger morajlására alhatunk el, nincs szükségünk ASMR playlistre, sem a bárányok számolgatására.

A négycsillagos üdülőhelyen minden adott ahhoz, hogy az év bármelyik szakaszában lelassítsunk egy kicsit a lelki-, és a testi jóllétünk érdekében: miközben az erkélyen ülve a Kvarner-öböl és az Učka-hegység panorámájában gyönyörködünk, digitális detoxot tarthatunk, végiggondolhatjuk, min szeretnénk változtatni az életünkben, a szálloda Fit&Active programjai pedig segítenek abban, hogy a fizikai egészségünkért is aktívan tehessünk.

Többek között Spinning, Pilates, Qi Gong órákra is becsekkolhatunk az ottlétünk alatt, de jógázhatunk is a csillagok alatt. A hotel infinity medencéje szinte beleolvad a tengerbe, úgyhogy az úszás itt egyedülálló élmény, de csobbanhatunk a tengerben, kérhetünk spa kezeléseket, ezenkívül SUP- és kajaktúrákra is lehetőségünk van.

És aki hozzám hasonlóan azért a legjobban azt szereti, ha egyedül, a kedvenc számait hallgatva, a gondolataiba, a táj látványába merülve sétálhat edzés-, és meditálásképpen, annak konkrétan annyi a dolga, hogy kilépjen a hotelből: Opatiján és Ičićin keresztül húzódik a Volosko és Lovran településeket összekötő Lungomare sétány, mely az Adriai-tenger partján húzódik.

Ahogyan azt az idegenvezetőnk is kiemelte, Opatiján legfőképpen éppen az egészségturizmus (vagy gyógyturizmus) miatt virágzik, mert a sós pára belélegzésével megelőzhetjük a légúti betegségeket, de felhívta a figyelmünket arra is, hogy legyünk óvatosak, milyen túraútvonalat vállalunk be – ezek a kilométerek megterhelőbbek lehetnek a meredek ösvények miatt, mint hinnénk!

Az Opatija és Lovran közötti távolság például „csak” közel hat kilométer, ami szuper kardioedzés „kezdőknek” is, ráadásul Lovran szűk utcáin sétálva úgy érezhetjük, mintha visszautaznánk az időben és egy történelmi film szereplőivé válnánk, és egy emléktábláról megtudhattuk azt is, hogy Feszty Árpád festőművész 1914-ben itt hunyt el.

forrás: Liburnia Hotels & Villas A mentális és a fizikai egészségünkre is jó hatással lehet, ha eltöltünk pár napot a Hotel Ičićiben.

Harapj bele a horvát életérzésbe!

Mi egyébként megszakítottuk a városnéző sétánkat Opatijában (Ne hagyd ki a Szent Jakab-templomot vagy a szabadságot jelképező Lány sirállyal szobrot!) egy kávészünettel a Café Straussban, ahol egy kicsit otthon érezhettük magunkat, mikor a falakat díszítő plakátok között kiszúrtunk olyat is, ami a Fiumei Cacao- és Csokoládégyár Részvénytársaságnak állít emléket, mely a termékeit például Magyarországon, de a Földközi-tenger térségének országaiban is értékesítette. A kávézó lattéját és sajttortáját tényleg bátran ajánlom mindenkinek, de nem árt tudni azt sem, hogy Opatijában Csokifesztivált is rendeznek, idén például november 7 és 9 között.

Apropó gasztronómia! A Hotel Ičićiben mediterrán étrendre válthatunk, számos friss, szezonális horvát fogást kipróbálhatunk, melyek helyi alapanyagokból, tengeri különlegességekből készülnek, de nem szabad kihagyni a borokat sem. Nem fogok hazudni, az étkezések után például kifejezetten jó ötletnek tűnik bejelentkezni az üdülőhely egyik Fit&Active programjára, hogy plusz kilók helyett csak élményekkel jelentkezzünk ki távozáskor…

Azt azért inkább megtartanám magamnak, hogy az utóbbi küldetésben sikerrel jártam-e, de annyit elárulhatok, úgy hagytam el a Hotel Ičićit, illetve Horvátországot, mint akinél működött a kék elme teória és receptre írnék fel egy itt töltött hosszú hétvégét mindenkinek, aki úgy érzi, egy kicsit elveszítette a motivációt, a lendületét, akár talán önmagát is, mert a vízparti lét tényleg csodákra képes.

