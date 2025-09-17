Divat
"Amit abban a házban láttam..." - Dadák felfedték a legszörnyűbb élményeiket
Forrás: gettyimages
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Hiszen más dolog nincs, csak játszani a kicsikkel, vacsorát adni, lefektetni őket. A valóság azonban sokszor egészen más. A dadák világa tele van olyan tapasztalatokkal, amelyekről csak kevesen mernek beszélni. Ilyenek például az elhanyagoló szülők, elkényeztetett gyerekek és bizarr háztartások. Egy történetekből kiderül, hogy a bébiszitterek munkája jóval több, mint játék és altatás. Ők gyakran a gyerekek egyetlen biztonságos kapaszkodói, miközben a szülők hibái, elhanyagolása és önzése mindennap megterheli őket. Nem véletlen, hogy sokan kiégnek, hiszen nemcsak felügyelnek, hanem lelki sebeket is próbálnak enyhíteni.
A következő válogatásban néhány egykori és jelenlegi dada is megosztotta a legmegrázóbb élményeiket, amelyeket mi sem fogunk ezután elfelejteni.
Lássuk!
