A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Az elmúlt pár évben a horrorsorozatok óriási népszerűségnek kezdtek örvendeni, olyannyira, hogy most már egymást váltják a streaming platformokon az újabb és újabb premierek. Ennek pedig nagyon örülünk! Elég csak a Kiútra gondolni, ami a semmiből vált akkora sikerré, hogy tűkön ülve várjuk az új évadot, vagy épp Mike Flanagan szériáira (A Hill-ház szellem, A Bly-udvarház szelleme), de természetesen igazi toplistás A szörnyeteg-széria is, ami nemrég érkezett meg a harmadik évaddal.
És bár évszaktól függetlenül bármikor szívesen ülünk le horrorsorozatok elé, Halloweenhez érkezve pláne megjön a kedvünk hozzá. Egyszerűen adja magát, hogy miközben odakint hűvös lesz, hamar sötétedik és fúj a szél, otthon meggyújtsunk pár gyertyát, főzzünk egy finom teát és bebújjunk a kanapéra, hogy biztonságban borzonghassunk egy kicsit az év legijesztőbb napján. Ha pedig olyan sorozatot néznél, ami nem túl felkapott és még biztosan nem láttad, a legjobb helyen jársz.
Mert mi most ezeket gyűjtöttük össze:
