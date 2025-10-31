Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

#Halloween
#ajánló
#Sorozat ajánló
#Horror
#horrorsorozat
#horrorszéria
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 30. 09:55

Forrás: Netflix

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál
A nap cikke

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Olvasd el!

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Olvasd el!

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Facebook
Twitter
Pinterest
Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Az elmúlt pár évben a horrorsorozatok óriási népszerűségnek kezdtek örvendeni, olyannyira, hogy most már egymást váltják a streaming platformokon az újabb és újabb premierek. Ennek pedig nagyon örülünk! Elég csak a Kiútra gondolni, ami a semmiből vált akkora sikerré, hogy tűkön ülve várjuk az új évadot, vagy épp Mike Flanagan szériáira (A Hill-ház szellem, A Bly-udvarház szelleme), de természetesen igazi toplistás A szörnyeteg-széria is, ami nemrég érkezett meg a harmadik évaddal.

És bár évszaktól függetlenül bármikor szívesen ülünk le horrorsorozatok elé, Halloweenhez érkezve pláne megjön a kedvünk hozzá. Egyszerűen adja magát, hogy miközben odakint hűvös lesz, hamar sötétedik és fúj a szél, otthon meggyújtsunk pár gyertyát, főzzünk egy finom teát és bebújjunk a kanapéra, hogy biztonságban borzonghassunk egy kicsit az év legijesztőbb napján. Ha pedig olyan sorozatot néznél, ami nem túl felkapott és még biztosan nem láttad, a legjobb helyen jársz.

Mert mi most ezeket gyűjtöttük össze:

Galéria / 10 kép

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánok számukra jóleső gesztust kapnak, a Skorpióknak érdemes a maximalizmusukból lejjebb adniuk

A hónap utolsó napján, mielőtt átadod magad a hétvégének, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a horoszkópodat, hisz a csillagok mára is számos izgalmas kalandot tartogatnak!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.

Kép
Életmód

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Kép
Életmód

Ahol biztosan nem fogsz izzadni: ez a Föld 10 leghidegebb városa

Ezeken a helyeken nem elég a vastag télikabát, az biztos...

Kép
Green Stiletto

A francia nők csak ezeket a cipőket viselik idén télen

Ha valamit megtanultunk a francia nőktől, akkor az az, hogy ők még a téli időszakban is tudják, mi a sikkes.

Kép
Divat

Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz

Ezekkel az outfitekkel nem tudsz mellé lőni és garanatáltan lesz második randi is!