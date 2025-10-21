Horoszkóp
7 hollywoodi kasszasiker, amit Budapesten forgattak: mutatjuk a kedvenceinket

Utoljára frissült: 2025. október 20. 11:56

Forrás: IMDb/Vörös veréb

filmek, amiket Budapesten forgattak
Budapest az utóbbi években Hollywood egyik kedvenc forgatási helyszínévé vált. Nemcsak lenyűgöző építészete és történelmi atmoszférája miatt, hanem azért is, mert képes egyszerre több város bőrébe bújni: egyik pillanatban Párizst, másikban Berlint vagy épp Moszkvát alakítja tökéletes hitelességgel. A filmkészítők számára ez maga az aranybánya, nem véletlen, hogy számos kasszasikert forgattak fővárosunkban! Az alábbiakban 7 filmet hoztunk el!

A magyar főváros sajátos kettőssége – a patinás múlt és a modern városi dinamika – szinte kínálja magát a filmvászonra, hiszen rengeteg lehetőséget rejt magában. Az Andrássy út, a Szabadság tér vagy a Duna-part ikonikus látványa a legnagyobb produkciókban is felismerhető, még ha a nézők többsége nem is tudja, hogy éppen Budapestet látja.

A stúdiók számára ráadásul gazdaságilag is csábító a város. A profi filmes infrastruktúra, a világszínvonalú operatőrök, a helyi szakemberek és a kedvező adóvisszatérítések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több kasszasiker készül Magyarországon.

Kép
forrás: IMDb/ Vörös veréb

Budapest nemcsak díszlet. Sok rendező és színész szerint a városnak saját karaktere van – elegáns, kissé melankolikus, de végtelenül fotogén, éjszaka különösen: a hidak fényei, a Duna tükre és a századfordulós homlokzatok olyan hangulatot teremtenek, amit máshol nehéz reprodukálni.

Most bemutatunk hét hollywoodi filmet, amely nemcsak részben, hanem döntő jeleneteiben is Budapesten készült. Olyan produkciók ezek, amelyekben a város néha rejtve, néha teljes pompájában tűnik fel – de mindig kulcsszereplője marad a történetnek.

Nézzük is, melyek ezek!

Az ÉVA Magazin írása.

