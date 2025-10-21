A magyar főváros sajátos kettőssége – a patinás múlt és a modern városi dinamika – szinte kínálja magát a filmvászonra, hiszen rengeteg lehetőséget rejt magában. Az Andrássy út, a Szabadság tér vagy a Duna-part ikonikus látványa a legnagyobb produkciókban is felismerhető, még ha a nézők többsége nem is tudja, hogy éppen Budapestet látja.

A stúdiók számára ráadásul gazdaságilag is csábító a város. A profi filmes infrastruktúra, a világszínvonalú operatőrök, a helyi szakemberek és a kedvező adóvisszatérítések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több kasszasiker készül Magyarországon.

Budapest nemcsak díszlet. Sok rendező és színész szerint a városnak saját karaktere van – elegáns, kissé melankolikus, de végtelenül fotogén, éjszaka különösen: a hidak fényei, a Duna tükre és a századfordulós homlokzatok olyan hangulatot teremtenek, amit máshol nehéz reprodukálni.

Most bemutatunk hét hollywoodi filmet, amely nemcsak részben, hanem döntő jeleneteiben is Budapesten készült. Olyan produkciók ezek, amelyekben a város néha rejtve, néha teljes pompájában tűnik fel – de mindig kulcsszereplője marad a történetnek.

Nézzük is, melyek ezek!

