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Hódít a wildflowering: az új randitrend, ami szerint nem kell minden randiból kapcsolat
Forrás: unpslash
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Legyen meg a kémia, egyezzenek az értékek, legyen érzelmileg elérhető, passzoljon az életstílusotok, ugyanazt akarjátok öt év múlva, és persze lehetőleg mindez derüljön ki még azelőtt, hogy elfogy az első koktél. Nem csoda, hogy sok szingli már nem izgalmasnak, hanem kifejezetten fárasztónak érzi a randizást. Erre próbál válaszolni egy egyre népszerűbb hozzáállás, a wildflowering, amely lényegében arra biztat, hogy engedd el egy kicsit a tökéletes partner fejben összeállított bevásárlólistáját, és adj esélyt olyan embereknek, akik első pillantásra talán nem pipálnak ki rajta minden négyzetet. Nem arról van szó, hogy add lejjebb az elvárásaidat. Sokkal inkább arról, hogy ne próbáld már a nulladik percben eldönteni, mi lesz egy ismerkedés végkimenetele.
De mit jelent pontosan a wildflowering?
A név nem véletlenül idéz fel egy vadvirágos mezőt. Az egész gondolat lényege, hogy egy kicsit kevésbé próbálod kontrollálni, merre fejlődjön a szerelmi életed, és nyitottabb vagy arra, ami természetesen megtörténik. Ez jelentheti például azt, hogy elmész randizni valakivel, aki papíron nem a megszokott eseted. Lehet, hogy eddig kizárólag egy bizonyos személyiségtípushoz vonzódtál, ragaszkodtál egy konkrét életstílushoz, vagy két profilkép és három mondat alapján már el is döntötted valakiről, hogy biztosan nem működne. A wildflowering arra ösztönöz, hogy néha inkább azt kérdezd magadtól: kíváncsi vagyok erre az emberre? Ha igen, lehet, hogy megér egy kávét. És nem, ettől még nem kell már közös karácsonyfát választanotok. Nem ugyanaz, mint az, hogy „mindegy, csak legyen valaki”, ami fontos különbség. A wildflowering egyáltalán nem arról szól, hogy ignoráld a red flageket, add fel a saját határaidat, vagy kezdj olyan emberekkel randizni, akikkel egyértelműen nem egyeznek az alapvető értékeitek. Ha például te gyereket szeretnél, a másik pedig biztosan nem, attól még nem lesz romantikusan „nyitott” hozzáállás hónapokig reménykedni abban, hogy majd meggondolja magát. A trend sokkal inkább azokról a kevésbé lényeges kritériumokról szól, amelyeket néha észrevétlenül is túlértékelünk. Lehet, hogy eddig mindig magasabb pasikkal randiztál. Vagy kizárólag extrovertált emberek vonzottak. Esetleg azt képzelted, hogy csak olyannal működhet, akinek pontosan ugyanazok a hobbijai, mint neked. Csakhogy az ember, akivel végül igazán jól érzed magad, nem feltétlenül úgy fog kinézni, mint az a karakter, akit tíz éve építgetsz a fejedben. Talán éppen a „típusod” tart egy helyben Szinte mindenkinek van valamilyen típusa. És ezzel önmagában semmi baj nincs. A probléma ott kezdődhet, ha olyan mereven ragaszkodsz hozzá, hogy újra és újra gyakorlatilag ugyanazzal az emberrel randizol – csak más néven. Ha például mindig azok vonzanak, akik titokzatosak, nehezen elérhetők és kicsit kiszámíthatatlanok, lehet, hogy azonnal unalmasnak érzel valakit, aki nyíltan kommunikál és következetesen érdeklődik irántad.
Pedig elképzelhető, hogy nem a kémia hiányzik. Egyszerűen csak máshoz szoktál. A saját mintáidból kilépni ezért nemcsak több potenciális partnerhez vezethet, hanem ahhoz is, hogy jobban megismerd magadat. Mi az, amire valóban szükséged van egy kapcsolatban, és mi az, amiről egyszer valamikor eldöntötted, hogy kell? És itt jön képbe az „explorationship” A wildflowering mellett egy másik kifejezés is egyre többször bukkan fel: az explorationship. Elsőre könnyű azt gondolni, hogy ez csak a situationship új, szebb nevű verziója, de van köztük egy fontos különbség. A situationship egyik legnagyobb problémája általában éppen a bizonytalanság. Találkozgattok, együtt alszotok, úgy viselkedtek, mint egy pár, közben viszont senki nem meri kimondani, pontosan mi történik. Az egyik fél lehet, hogy már komolyabb kapcsolatban reménykedik, míg a másik teljesen másként értelmezi a helyzetet. Az explorationship ezzel szemben tudatos. Mindketten kimondjátok, hogy még nem tudjátok, hova tart az ismerkedés, de kíváncsiak vagytok egymásra, ezért szeretnétek tovább felfedezni, mi lehet belőle. Ez apró különbségnek hangzik, pedig óriási.
Tehát akkor nincs címke?
Nem feltétlenül, legalábbis az elején. Az explorationship lényege, hogy nem próbáljátok mesterségesen felgyorsítani azt a folyamatot, amelyben egyébként is csak idővel derül ki, mennyire illetek össze. A cél nem az, hogy örökké lebegjetek egy meghatározhatatlan állapotban. Inkább az, hogy legyen lehetőségetek ténylegesen megismerni egymást anélkül, hogy már a harmadik randin el kellene dönteni, hosszú távú kapcsolat lesz-e belőle. És természetesen ebből lehet szerelem. De lehet barátság, egy rövidebb romantikus történet, vagy egyszerűen csak néhány jó találkozás is. A lényeg, hogy egyik eredményt se kell automatikusan kudarcnak tekinteni.
Ezért lehet annyira felszabadító
A klasszikus randizásban nagyon könnyű minden találkozóra úgy érkezni, mintha máris választ kellene adnod egy hatalmas kérdésre: „Ő lehet az?” Csakhogy ez elképesztő nyomást rak egy olyan emberre, akinek öt perce még a vezetéknevét sem tudtad. A wildflowering inkább kisebb kérdéseket tesz fel. Jól érzem magam vele? Kíváncsi vagyok rá? Szeretnék vele még egyszer találkozni? Ennyi egyelőre tökéletesen elég. Ha pedig így közelíted meg a randizást, egy sikertelen első találkozó sem feltétlenül érződik elvesztegetett estének. Lehet, hogy rájössz valamire magaddal kapcsolatban. Találkozol egy érdekes emberrel. Kiderül, milyen tulajdonság működik nálad, és melyik biztosan nem. Vagy egyszerűen lesz egy fantasztikusan abszurd randisztorid a baráti csoportchat számára. Az sem nulla.
Viszont az őszinteség itt még fontosabb
A lazább hozzáállás csak akkor működik, ha nem egyenlő a homályos kommunikációval. Ha az egyik ember úgy gondolja, hogy „meglátjuk, hova fejlődik”, a másik pedig közben már egy kizárólagos kapcsolat felé haladónak érzi az egészet, abból ugyanúgy sérülés lehet. Ezért ahogy változnak az érzések, érdemes beszélni róluk. Ha egyre többet szeretnél, mondd ki. Ha rájössz, hogy számodra ez csak laza ismerkedés maradna, azt is. Ha pedig közben már nem érzed jól magad a bizonytalanságban, attól még teljesen jogos igényed lehet egy egyértelműbb helyzetre. A spontaneitás és a kommunikáció ugyanis nagyon jól megfér egymás mellett.
A wildflowering nem mindenkinek való
Ha pontosan tudod, mit keresel, és egyáltalán nem érdekelnek azok a kapcsolatok, amelyeknek nincs reális hosszú távú jövőjük, nem kell erőltetned ezt a hozzáállást csak azért, mert éppen trend lett belőle. Ugyanez igaz akkor is, ha hajlamos vagy túl sokáig maradni bizonytalan kapcsolatokban abban reménykedve, hogy a másik egyszer majd meggondolja magát. Ilyenkor a határozottabb keretek valószínűleg sokkal jobban szolgálnak téged. A wildflowering lényege nem egy új randiszabály létrehozása. Éppen ellenkezőleg: azt próbálja megmutatni, hogy talán nincs szükség ennyi szabályra. Lehet, hogy nem kell minden első randit potenciális házastárs-audícióként kezelni. Lehet, hogy valakinek érdemes második esélyt adnod akkor is, ha nem villant fel azonnal a neonbetűs „Ő AZ!” felirat. És lehet, hogy néha pont akkor történik valami igazán jó, amikor egy kicsit elengeded azt az elképzelést, hogy előre pontosan tudnod kell, minek kell történnie.
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