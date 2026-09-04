Hódít a clear coding: az új randitrend véget vethet a situationshipeknek

Első randi. Két ital, néhány biztonsági kérdés a munkáról, utazásról és kedvenc sorozatokról, aztán mindenki hazamegy, és kezdődhet a valódi program: a baráti csoportchatben órákig elemezni, vajon mit jelentett az, hogy „majd beszélünk”.

Ismerős?

Az elmúlt évek randikultúrája finoman szólva sem az egyértelmű kommunikáció aranykora volt. Ghosting, breadcrumbing, situationship, mixed signals – lassan több kifejezésünk van arra, hogyan ne mondjuk ki, mit akarunk, mint magára a randizásra. Most azonban úgy tűnik, kezdünk belefáradni a folyamatos találgatásba. Egyre többen inkább már az ismerkedés elején tisztázzák, mit keresnek. Ennek az új hozzáállásnak már neve is van: clear coding.

De mi az a clear coding?

Nagyon leegyszerűsítve: azt mondod, amit gondolsz. Ha komoly kapcsolatot szeretnél, nem játszod el hónapokon keresztül, hogy neked „bármi jó, majd meglátjuk”. Ha jelenleg csak lazább ismerkedés fér bele az életedbe, azt sem próbálod romantikus ködbe burkolni. És ha valamilyen érték vagy életcél fontos számodra, nem várod meg vele a tizedik randit. A clear coding lényege tehát az, hogy már az elején egyértelműen kommunikálod a szándékaidat, ahelyett hogy megpróbálnád titokzatosan „coolra venni” a figurát. Ez persze elsőre ijesztően hangozhat. Sokáig ugyanis szinte randiszabálynak számított, hogy az elején jobb egy kicsit visszafogni magad. Ne írj túl hamar. Ne mutasd, hogy túlságosan érdekel. Ne beszélj kapcsolatról az első randin. És főleg ne kérdezd meg túl gyorsan, hogy a másik mit keres. Csakhogy ennek gyakran pontosan az lesz az eredménye, amit egyik fél sem szeretne: hónapokig tartó bizonytalanság.

forrás: Unsplash

Úgy tűnik, egyre többen unják a játszmázást

A fiatal szinglik körében egyre fontosabbá válik az érzelmi őszinteség és az, hogy a másik világosan kommunikálja a szándékait. Nem meglepő módon sokan már kevésbé romantikusnak, inkább egyszerűen fárasztónak találják a „majd meglátjuk, mi lesz belőle” hozzáállást. Gondolj bele: találkozol valakivel, hónapokig beszélgettek és randiztok, közben egyikőtök sem meri megkérdezni, pontosan mi történik közöttetek. Az egyik fél már kapcsolatként gondol rá, a másik még mindig laza ismerkedésként.

A clear coding ezt próbálja kivédeni. Ha már az elején kiderül, hogy te hosszú távú kapcsolatot szeretnél, a másik pedig egyáltalán nem akar elköteleződni, az persze okozhat csalódást. De legalább nem öt hónappal később derül ki. És pontosan ez benne a lényeg. Nem azt jelenti, hogy az első randin elő kell venned az ötéves tervet, A clear coding könnyen félreérthető. Nem arról szól, hogy a pincér még ki sem hozta az előételt, te pedig már azt kérdezed a másiktól, hány gyereket szeretne, hol képzeli el az esküvőt, és milyen hitelkonstrukcióban gondolkodik majd a közös lakáshoz. Az egyértelműség nem ugyanaz, mint a túl sok információ túl gyors megosztása. Sokkal inkább azt jelenti, hogy nem próbálod kisebbnek mutatni a saját igényeidet azért, hogy tetszetősebbnek tűnj. Például teljesen természetesen elmondhatod, hogy olyan életszakaszban vagy, amikor már komoly kapcsolatot keresel. Vagy hogy neked nagyon fontos az érzelmi nyitottság. Esetleg hogy egyelőre pont ellenkezőleg: most nem szeretnél hosszú távú kapcsolatot. Nem ultimátumról van szó, hanem információról.

Már a társkeresős profilodban elkezdheted

A clear coding nem feltétlenül az első személyes találkozásnál kezdődik. Már a dating profilod is rengeteget elárulhat arról, mit keresel. És nem feltétlenül arra gondolunk, hogy hatalmas betűkkel bele kell írnod: „FÉRJET KERESEK”. Elég lehet néhány olyan részlet, amely valóban rólad szól. Például megmutathatod, milyen értékek fontosak számodra, milyen életet élsz, vagy milyen dolgok köré épülnek a kapcsolataid. Ez már az ismerkedés legelején segíthet kiszűrni azokat, akikkel alapvetően teljesen más dolgokat kerestek. Mert hiába van meg az azonnali kémia, ha három randival később kiderül, hogy az életetekről alkotott elképzeléseitek két külön bolygón mozognak.

Az őszinteség valójában remek szűrő

Talán ez a clear coding legfontosabb része. Sokan azért nem mondják ki, mit szeretnének, mert attól félnek, hogy elijesztik vele a másikat. Pedig ha valaki azért hátrál ki, mert megtudja, hogy te például komoly kapcsolatot keresel, az valójában fontos információ. Nem elrontottad a randit. Kiderült, hogy nem ugyanazt akarjátok. És ez hatalmas különbség. Az őszinteség nyilván nem fog mindenkinél működni, de nem is ez a cél. Nem az összes potenciális partnernek kell megfelelned, hanem megtalálni azt, akivel valóban összeillenek az elképzeléseitek. A legnagyobb változás talán az, hogy már nem csak arra vársz: téged választanak-e. A randizásban elképesztően könnyű belecsúszni abba a gondolkodásba, hogy minden találkozás egyfajta vizsga. Vajon elég vicces voltam? Elég csinos? Túl sokat beszéltem? Miért nem írt még? Vajon akar második randit? Közben viszont hajlamosak vagyunk megfeledkezni egy meglehetősen fontos kérdésről:

Te akarod őt?

A clear coding egyik legjobb része pontosan ez a szemléletváltás. Nem kizárólag azon gondolkodsz, hogyan érhetnéd el, hogy a másik téged válasszon, hanem te is aktívan figyeled, hogy valóban passzoltok-e egymáshoz. Képes kommunikálni? Hasonló kapcsolatot kerestek? Egyeznek az alapvető értékeitek? Jól érzed magad mellette úgy, hogy nem kell folyamatosan visszafognod vagy átszerkesztened magad? Mert lehet, hogy a modern randizás egyik legszexibb új trendje végül meglepően egyszerű lesz: abbahagyjuk a találgatást, és végre elkezdünk beszélni egymással.