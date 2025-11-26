Horoszkóp
Hóbiztos helyen szeretnétek tölteni a karácsonyt? Mutatjuk, hol keress szállást!

Frey-Kovács Brigitta
Életmód, Top helyek
Utoljára frissült: 2025. november 26. 00:35

Forrás: elmizaismagilova / Envato

Egy kis hógolyócsata, szánkózás vagy frissítő séta a ropogós hóban, mielőtt jön a Jézuska, és összegyűltök bent a szépen feldíszített fenyőfa alatt… Ha te is ilyen idilli szentestéről álmodozol, akkor valószínűleg pár órát utaznotok kell, mert az elmúlt évek tapasztalata alapján a havas karácsonyra hazánkban nem igazán lehet már számítani. Cikkünkben olyan településeket gyűjtöttünk össze a környező országokból, ahol szinte biztosan fehér lesz a karácsony.

Idén betöltöttem a 38-at, de nem tudok visszaemlékezni, mikor volt olyan karácsonyunk, amikor hó volt — mármint nemcsak egy-két centi latyak, hanem olyan igazi, szánkózásra, hóemberépítésre való. Két éve ugyan december 23-án esett a hó, a gyerekek bíztak is benne, hogy végre átélhetik a havas karácsony örömét, de sajnos aztán 24-én a melegfront elolvasztotta ezt az álmot. Tudom, vannak, akik örülnek, ha az ünnepi rokonlátogatást nem hóesésben, az utakon csúszkálva kell teljesíteniük, de azért a havas karácsonynak mégiscsak van egy semmihez sem hasonlítható hangulata. Persze könnyen lehet, hogy mindez annak köszönhető, hogy gyerekkorunk óta azt tanuljuk a mesékből, majd a filmekből, a képeslapokról, mindenhonnan, hogy a karácsonyhoz ugyanúgy hozzátartozik a hóesés, mint a fenyőfa, a bejgli és a Reszkessetek, betörők! a tévében.

Szánkóznátok és mókáznátok a hóban karácsonykor? Sajnos erre itthon egyre kevesebb az esély.
forrás: tan4ikk / Envato
Szánkóznátok és mókáznátok a hóban karácsonykor? Sajnos erre itthon egyre kevesebb az esély.

Ha ezt az élményt szeretnénk átélni, akkor bizony a hegyekbe kell utaznunk, és nem a Mátrába, hanem ennél magasabb vidékekre. A klímaváltozás kiábrándító valósága ugyanis, hogy az utóbbi években már az alacsonyabban, 1000 méter körül fekvő tájakon sem lehet biztosan számítani a vastag hótakaróra decemberben. Hóágyúk segítségével persze sok sírégióban biztosítják a mesterséges havat, de csak a pályákon, azokon kívül pedig marad a kopár táj, rosszabb esetben a sár.

Zakopane, a varázslatos lengyel település, sokak kedvelt téli úti célja, mert nagyon hangulatos, amikor hó borítja az utcákat, és lovas szánon lehet túrázni a közeli hegyekben, vagy andalogni a karácsonyi vásár forgatagában. De sajnos az utóbbi években ott is csalódtak már a turisták, akik a fehér karácsony reményében utaztak a Magas-Tátrában található városkába, mert hó helyett inkább az eső esett. Hozzá hasonlóan a szlovákiai Donovaly síterep sem mondható éppen hóbiztosnak, legalábbis a pályákon kívül az elmúlt években a szezon elején és vége felé alig esett hó, ami pedig esett, gyorsan el is olvadt.

És hogy akkor merre induljatok, ha mindenképp fehér karácsonyt szeretnétek ünnepelni? A szomszédos országokból ilyen úti célokat válogattunk az alábbi galériában:

Az ÉVA Magazin írása.

