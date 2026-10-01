Hivatalos: folytatást kap A szerelem képlete, és újra Olive és Adam lesz a főszerepben

Ha A szerelem képlete végén még egy kicsit szerettél volna Olive-dal és Adammel maradni, akkor ennél jobb hírt aligha kaphattál volna. Ali Hazelwood ugyanis hivatalosan is bejelentette, hogy folytatást írt 2021-es sikerkönyvéhez. Az új regény a The Two-Body Problem címet kapta, és nem spin-offról vagy egy mellékszereplő történetéről van szó: ismét Olive Smith és Adam Carlsen kerül a középpontba.

A bejelentés azért is különösen váratlan, mert maga Hazelwood sem készült mindig arra, hogy folytassa a történetet. Instagram-posztjában elárulta, hogy körülbelül egy évvel korábban még ő maga sem gondolta volna, hogy valaha kimondja: folytatást írt A szerelem képletéhez. Végül a könyvből készült film és annak szereplői hozták vissza benne annyira Olive és Adam világát, hogy újra beleszeretett a karakterekbe, és megszületett a második rész ötlete.

De miről fog szólni A szerelem képlete folytatása?

Az első könyv rajongói Olive-ot még PhD-hallgatóként ismerték meg, aki egy egészen ártatlan hazugság miatt kamu kapcsolatba keveredik az egyetem rettegett professzorával, Adam Carlsennel. A fake datingből természetesen valódi szerelem lesz, a folytatás azonban már azt mutatja meg, mi történik a boldog befejezés után.

A The Two-Body Problem kezdetén Olive már megszerezte a doktori fokozatát, és posztdoktori kutatóként dolgozik. Adam továbbra is mellette van, sőt a páros már együtt él, és minden jel arra utal, hogy Adam hosszú távon is Olive mellett képzeli el az életét. Első pillantásra tehát tényleg úgy tűnhet, hogy a happy end már biztosítva van. Csakhogy az akadémiai világban nem feltétlenül működik minden úgy, mint egy romantikus mesében. Olive és Adam kapcsolatát ezúttal a való élet teszi próbára. A hivatalos leírás alapján az új könyv egyik legfontosabb konfliktusát Olive és Adam karrierje adja majd. Két kutatónak ugyanis nem egyszerű ugyanott és ugyanabban az időben megfelelő állást találnia, különösen egy egyre kompetitívebb akadémiai munkaerőpiacon. Ehhez jönnek az ütköző időbeosztások, a bizonytalan posztdoktori pozíciók és Olive saját ambíciói is.

Olive számára különösen fontos lesz, hogy ne egyszerűen „Adam Carlsen barátnőjeként” tekintsenek rá, hanem saját jogán is komolyan vehető és sikeres kutatóként. Ez pedig már önmagában egy jóval érettebb konfliktust ígér, mint az első rész fake dating szituációja. A kapcsolatuk tehát nem azért kerülhet nehéz helyzetbe, mert hirtelen elmúlt volna köztük a szerelem. Éppen ellenkezőleg: Olive számára Adam az egyik legbiztosabb pont az életében. A kérdés inkább az lesz, hogyan lehet összeegyeztetni két ember szerelmét két külön karrierrel, amikor egyikük sem szeretné feladni azt, amiért éveken keresztül dolgozott.

A cím sem véletlen

A The Two-Body Problem tudományos utalás, ami Ali Hazelwood esetében természetesen tökéletesen passzol a STEM-románcok világához. A fizikában a két test problémája két, egymás gravitációs terében mozgó objektum viselkedését írja le – romantikus értelemben pedig nehéz lenne ennél találóbb metaforát választani Olive és Adam következő fejezetéhez. Két ember szereti egymást, közben azonban mindkettőjüknek megvan a saját pályája, célja és jövőképe. A kérdés most az lesz, hogyan tudnak úgy együtt maradni, hogy közben egyiküknek se kelljen elveszítenie önmagát.

A könyv borítója is visszahozza az első rész jól ismert vizuális világát: Olive és Adam egy laborban ölelik egymást. Az illusztrációt Lilly Saur készítette, aki az eredeti The Love Hypothesis borítóját is tervezte.

Mikor jelenik meg a The Two-Body Problem?

Erre szerencsére már konkrét válasz is van: Ali Hazelwood új regénye 2027. február 2-án jelenik meg angolul. A kiadó adatai szerint a könyv 496 oldalas lesz.

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy mikor érkezhet magyar fordítás, illetve milyen magyar címen jelenhet meg.

És igen, már a filmet is tervezik

Ha mindez még nem lenne elég jó hír a rajongóknak, a The Two-Body Problem filmes adaptációja is fejlesztés alatt áll. A projekt mögött pedig ugyanaz a csapat, amely A szerelem képlete filmváltozatán is dolgozott. The Love Hypothesis filmes adaptációja 2026 szeptemberében került fel a Prime Videóra, Olive szerepében Lili Reinharttal, Adamként pedig Tom Batemannel.

Videók

Videók