Még nyáron is hideg végtagokkal küzdesz? Ez állhat a háttérben a szakértő szerint

Hiába van télen bekapcsolva a fűtés, nyáron pedig tombol kint a hőség, neked mégis gyakran fagyosak a végtagjaid? Ha ismerős a helyzet, nem vagy egyedül, gyakori jelenségről van szó, amely különösen a nőket és a vékonyabb testalkatúakat érinti. Bár előfordulhat, hogy természetes okok állnak a háttérben, például erős stressz vagy az említett alkati sajátosságok, de nem ritka az sem, hogy valamilyen egészségügyi probléma mutatkozik meg ilyen módon. Ha te is gyakran tapasztalod meg ezt, akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis segítünk kideríteni, hogy természetes jelenségről vagy betegségről van-e szó az esetedben.

Evolúciós túlélő mechanizmus Amikor fázol, a tested automatikusan a létfontosságú szerveket igyekszik melegen tartani, azaz az erek a kéz- és a lábfejben összehúzódnak - ezt vazokonstrikciónak nevezik. Mivel csökken a véráramlás ezeken a területeken, hamarabb fagynak át a kezeid és a lábaid. Egy 2017-es kutatás azt is bebizonyította, ami valószínűleg neked is feltűnt már az évek alatt, hogy a kéz és a láb hőmérsékleti reakciói nem feltétlenül mozognak együtt, azaz attól, hogy a kezed jeges, még a lábfejed lehet normál hőmérsékletű - vagy éppen fordítva.

„A hőháztartásunkért a hipotalamusz felel. Az agy ezen része érzékeli a hőmérsékletet és jeleket küld a hőszabályozásban résztvevő szerveknek: amikor fázunk és amikor melegünk van. A hipotalamusz mellett kiemelkedő szerepe van még a mellékvesének és a pajzsmirigynek, jelentősen befolyásolva a hőtermelést” - mondja Csonka Júlia természetgyógyász, funkcionális táplálkozási szakértő, hormonegyensúly- és fitoterapeuta.

A hétköznapokban lehet, hogy te is megfigyeltél már bizonyos visszatérő motívumokat a fázóssággal kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy a nők általában érzékenyebbek a hidegre, ezért lehet az, hogy míg a pasid egy szál pólóban ül a lakásban, te a pulcsit is kevésnek érzed. Általánosságban elmondható, hogy az alacsonyabb vérnyomás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a végtagokba kevesebb meleg vér jusson.

“A nőknek alapvetően lassabb az anyagcseréje, kisebb a teste és az izomzata, ez mind-mind kevesebb hőtermeléssel jár. A hormonális ingadozás szerepe is kardinális. Termékeny korban, a menstruációs ciklus második felében a progeszteronszint emelkedésével jelentősen megnő a belső testhőmérséklet is, ilyenkor a külső hőmérséklet akár hidegebbként is érzékelhető” - teszi hozzá a szakértő.

Júlia kiemeli, hogy a nőkre jellemzőbb a pajzsmirigy-alulműködés is, ami alacsony testhőmérséklettel, gyakran progeszteronhiánnyal és olykor anovulációs ciklusokkal is jár. Ilyenkor jellemző a fázósság és megjelenhetnek a hideg végtagok is.

A nemek közötti különbség mellett a másik dolog, amit sokan megfigyelnek a fázósságuk kapcsán, hogy amikor fáradtabbak vagy a megszokottnál kevesebb alvásra volt idejük, hidegrázósabban teltek a napjaik. Ezt egy 2012-es holland kutatás is alátámasztja: az eredmények azt mutatják, hogy már egyetlen átvirrasztott éjszaka is felboríthatja a test hőszabályozását, az alváshiány hatására a perifériás véráramlás megváltozhat, ami hidegebb kezeket eredményezhet. Szóval, ha mostanában kevesebbet alszol, és közben állandóan hidegek a végtagjaid, simán lehet, hogy a tested csak jelezni próbál, hogy egyszerűen kimerült és ideje a pihenést prioritássá tenni.

Mikor jelez betegséget?

Természetesen nem csak a fent sorolt okok állhatnak a háttérben, van, hogy egészségügyi gondot jelez a gyakran visszatérő hideg végtagok megléte. Számos ok húzódhat mögötte, amit érdemes kivizsgáltatni. Ilyenkor jellemzően egyéb tünetek is jelentkeznek, amik jó kiindulópontot adhatnak a diagnózis felállításához.

Raynaud-szindróma Ha a hideg végtagok mellett zsibasást, elszíneződést - lilás, fehér vagy kék ujjakat, gyakori fáradtságot, hajhullást és szédülést tapasztalsz, ideje orvoshoz fordulni! Ezek akár Raynaud-szindrómára is utalhatnak, ami azt jelenti, hogy az erek túlzottan összeszűkülnek hideg hatására vagy stresszhelyzetben. Megkülönböztetjük a primer és szekunder Raynaud-szindrómát - utóbbihoz más betegség is kapcsolódhat és komolyabb kezelést igényelhet.

“A krónikus hideg végtagok megléte gyakori mellékvese és pajzsmirigy-alulműködés esetén, anyagcsere betegségekben, mint cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémáknál, progeszteronhiány esetén, mozgásszegény életmódban, szájlégzőknél és tápanyaghiányos állapotban, különösen, ami az általános alultápláltságot és a vashiányt illeti. Mindezeken felül idegrendszeri diszreguláció is lehet kiváltó ok” - figyelmeztet Júlia.

5 tipp a szakértőtől, ami segíthet! serkentsd a vérkeringést rendszeres mozgással

válaszd az orrlégzést: nappal és éjszaka, sport közben is

stimuláld a vérkeringést váltott, hideg-meleg zuhannyal

hidratálj, fogyassz elektrolitokat

hasznos a rendszeres laborvizsgálat: vaspanellel, pajzsmirigyhormonokkal és anyagcserére vonatkozó elemekkel

A mozgás nemcsak a testedre van pozitív hatással:

