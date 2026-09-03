Életmód
Ezekkel az apró hétköznapi szokásokkal akaratlanul is udvariatlan benyomást kelthetsz magadról
Forrás: Photo by COURTESY OF NETFLIX - © 2024 Netflix, Inc.
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Mindannyiunkkal előfordult már, hogy miután nagyobb társaságban töltöttük az időnket, akár napokon át azon agyalunk, vajon nem volt-e ciki bármi, amit csináltunk vagy mondtunk? Szerencsére az etikett szabályai ma már egyáltalán nem olyan merevek, mint régen, és inkább arra fókuszálnak, hogy mindenki komfortosan érezhesse magát egy adott helyzetben.
De azért természetesen most is vannak olyan hétköznapi, apró szokások, amelyekkel kifejezetten rossz benyomást kelthetsz magadról. Sőt, kimondottan udvariatlannak tarthatnak, ha beleesel ezekbe a hibákba! Segítünk neked elkerülni ezt, összeírtuk, mire kell figyelned!
Tedd fel magadnak a következő kérdéseket, ha tudni akarod, minden helyzetben elég udvarias vagy-e!
Kérdés nélkül posztolsz másokról fotót?
Igen, biztosan elfogult vagy a barátnőiddel és szerinted minden fotón fantasztikusan néznek ki, ettől még előfordulhat, hogy ők nem elégedettek néhány róluk készült felvétellel – szóval oké, lehet, hogy te imádod az adott képet vagy videót, de addig ne rakd ki, amíg a barátaidat meg nem kérdezted erről! Tartsd tiszteletben azt a tényt, hogy egy közös kép nemcsak a te tulajdonod, és a másik félnek sem mindegy, milyen felvétel kerül fel róla a social media platformokra. Te sem szeretnél előnytelen, nyilvános fotókat magadról, ugye?
Csak a számla érkezésekor szólsz, hogy külön fizetnétek?
Alapvetően ezzel nem bakizol nagyot, később is szét lehet osztani a számlát, ha külön akarjátok rendezni a fogyasztásotokat, de azért eléggé udvariatlan akkor jelezni ezt, amikor már megjelentek az asztalnál a kiállított számlával. Jelezd előre inkább, a fizetési szándékoddal együtt!
Vendégségbe mentél, és távozáskor hazavinnéd azt az ételt, amit te vittél?
Sütöttél egy tortát, ami tényleg fantasztikusan sikerült, de maradt belőle pár szelet? Akármennyire jó lenne másnap a kávéd mellé, nem illik jelezni, hogy hazavinnéd, kivéve, ha ő kérdez rá nálad, hogy elcsomagolnád-e?
Már elkezded enni, amit rendeltél, miközben az asztaltársaságod még vár a saját ételére?
Tudjuk, nehéz ellenállni a finom illatoknak, meg az éhségnek, de egy közös étkezés során érdemes megvárni, amíg mindenki megkapja a saját rendelését. Vendégségben pedig illendő megvárni a házigazdát: ha ő elkezd enni, utána már te is bátran falatozhatsz anélkül, hogy udvariatlannak tűnnél.
Plusz főt szeretnél vinni az esküvőre, amire csak te kaptál meghívót?
Igen, sajnos van, hogy az ember egy kicsit feszeng, amikor egyedül megérkezik egy olyan esküvőre, ahol csak a házasság előtt álló párt ismeri, de a meghívód akkor is csak neked szól. Ha nem kérdezik meg, hogy szeretnél-e hozni valakit magaddal, akkor tilos beállítani kísérővel, mert belezavarhatsz az ülésrendbe, a férőhelyekbe is. Ja, és rákérdezni sem illendő, hogy hívhatsz-e valakit magaddal! Ha van rá lehetőséged, jelezni fogják neked úgyis!
Előbb posztolsz az esküvőről, mint a pár?
Még véget sem ért a szertartás, de te már több sztorit is feltöltöttél az esküvőről, a menyasszony ruhájáról? Add meg nekik a lehetőséget arra, hogy ők posztolhassanak először az ő életük egyik legfontosabb napjáról?
Ülve maradsz, amikor bemutatnak valakinek?
Apróságnak tűnik, de eléggé elronthatja a rólad alkotott első benyomást. Ha bemutatnak valakinek, igenis állj fel és így fogj vele kezet – ezzel jelzed neki azt, hogy figyelmet szentelsz a megismerésére.
Túl sokáig tartod a szemkontaktust?
A szemkontaktus fontos, hiszen érdeklődést és figyelmet mutat, de van azonban az a pont, amikor már kifejezetten zavaró lehet. Nem szükséges folyamatosan, mereven a másik szemébe nézni: természetes, ha beszélgetés közben időnként félrenézünk máshová, majd újra felvesszük a szemkontaktust. A telefonodat viszont semmiképpen se nézegesd közben!
Elfelejtesz köszönetet mondani?
Egy megható ajándék, egy nagyobb szívesség megérdemel egy, az átlagosnál egy kicsit személyesebb köszönetnyilvánítást. Nyilván nem kell kézzel írott köszönőlevelet feladnod emiatt a postán, a lényeg az, hogy a másik érezze: észrevetted és értékelted, amit érted tett, nem veszed alapvetőnek és természetesnek.
Elfelejtesz köszönetet mondani?
Egy megható ajándék, egy nagyobb szívesség megérdemel egy, az átlagosnál egy kicsit személyesebb köszönetnyilvánítást. Nyilván nem kell kézzel írott köszönőlevelet feladnod emiatt a postán, a lényeg az, hogy a másik érezze: észrevetted és értékelted, amit érted tett, nem veszed alapvetőnek és természetesnek.
Mutatjuk azt is, milyen ruhát kínos felvenni esküvőre?
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Életmód
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