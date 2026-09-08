Ha vitaminhiányról hallunk, először általában azonnal arra gondolunk, hogy valaki nem eszik elég zöldséget, gyümölcsöt, vagy egyszerűen túl egyoldalú az étrendje. Pedig a válasz ennél jóval bonyolultabb: nemcsak az számít, hogy mennyi tápanyagot viszel be, hanem az is, hogy a szervezeted mennyit képes ezekből felszívni és hasznosítani.

Bizonyos élethelyzetek, betegségek, gyógyszerek és hétköznapi szokások pedig nagyon is beleszólhatnak ebbe a folyamatba! Tehát: előfordulhat, hogy valaki kifejezetten változatosan táplálkozik, mégis kialakul nála valamilyen hiányállapot. Összegyűjtöttük, mire kell figyelned a mindennapokban!

10 hétköznapi dolog, ami észrevétlenül vitaminhiányhoz vezethet!

1. A tartós stressz

A stressz nagyjából mindenbe bele tud szólni az alvásunktól kezdve az emésztésünkig, és úgy tűnik, bizonyos mikrotápanyagok szintjével is kapcsolatban állhat, például a magnézium, a cink, a kalcium és a vas szintjére lehet hatással a pszichés és fizikai stressz. Ez nem azt jelenti, hogy egy húzós munkahét után automatikusan vitaminhiányod lesz, a hosszú távú stressz viszont az étkezési szokásokat, az alvást és az általános egészségi állapotot is felboríthatja, ezért ha hónapok óta úgy érzed, hogy teljesen lemerültél, érdemes nem egy újabb bögre kávéval enyhíteni a tüneteket.

2. Az életkor

Az idő múlásával nemcsak az változik meg, ahogy regenerálódunk, hanem bizonyos tápanyagok felszívódása is. Jó példa erre a B12-vitamin: idősebb korban gyakoribb, hogy a szervezet nehezebben szabadítja fel és szívja fel az élelmiszerekben található B12-vitamint, különösen az 50 év felettiek körében lehet probléma a természetesen előforduló B12 felszívódása. A B12-hiány pedig nem feltétlenül egyik napról a másikra jelentkezik: a szervezet jelentős készleteket tárol belőle, ezért akár évekbe is telhet, mire egy hiányállapot tüneteket okoz. Ezek között lehet fáradtság, gyengeség, zsibbadás, bizsergés vagy egyensúlyprobléma is.

3. Vegán vagy vegetáriánus étrend

A növényi alapú étrend tökéletesen összeállítható úgy, hogy minden fontos tápanyagot biztosítson, néhány vitaminra és ásványi anyagra azonban jobban oda kell figyelni. Az egyik ilyen a vas. Növényi ételekben is bőven található belőle, ám az úgynevezett nem-hem vasat a szervezet kevésbé hatékonyan szívja fel, mint az állati eredetű hem vasat. Emiatt a vegetáriánus étrendet követők vasszükséglete magasabb lehet. A másik kritikus tápanyag a B12-vitamin, amely természetes formában főként állati eredetű élelmiszerekben található. Különösen vegán étrend esetén ezért megfelelően megválasztott étrend-kiegészítőre lehet szükség.

4. A túlzott alkoholfogyasztás

A rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás nemcsak a májat terheli. Az alkohol befolyásolhatja bizonyos tápanyagok felszívódását, raktározását és felhasználását is, miközben az érintetteknél a kiegyensúlyozatlan táplálkozás is gyakoribb lehet. Különösen a B1-vitamin, vagyis a tiamin hiánya jelenthet problémát. A krónikus alkoholfogyasztási zavar a fejlett országokban a tiaminhiány egyik legfontosabb oka, mivel az alkohol ronthatja a felszívódását és csökkentheti a máj tiaminraktárait.

5. A dohányzás

Újabb tétel a „mintha még nem lenne elég ok a leszokásra” listán: a dohányzás a C-vitamin-szintet is befolyásolja. A dohányfüst fokozza az oxidatív stresszt, és a dohányzók vérében átlagosan alacsonyabb C-vitamin-szint mérhető. Emiatt a dohányzóknak naponta 35 milligrammal több C-vitaminra van szükségük, mint a nem dohányzóknak. Még a rendszeres passzív dohányzás is összefügghet alacsonyabb C-vitamin-szinttel.

6. Bizonyos gyógyszerek

A gyógyszereink és a tápanyagok világa jóval szorosabban összefügghet, mint gondolnánk. Bizonyos készítmények hosszú távú szedése megváltoztathatja egyes vitaminok vagy ásványi anyagok felszívódását és szintjét. A gyomorsavtermelést csökkentő gyógyszerek egy része például ronthatja az ételekben lévő B12-vitamin felszívódását. A cukorbetegség kezelésében gyakran használt metformin szintén csökkentheti a B12 felszívódását és vérszintjét. Ez persze egyáltalán nem ok arra, hogy bárki saját döntésből abbahagyjon egy gyógyszert. Ha tartósan szedsz valamilyen készítményt és felmerül nálad hiányállapot, az orvos tudja eldönteni, szükség van-e ellenőrzésre vagy pótlásra.

7. Terhesség és más hormonális változások

Vannak olyan életszakaszok, amikor a szervezetnek egyszerűen több bizonyos tápanyagra van szüksége. A terhesség ennek az egyik legjobb példája: többek között a folát-, és vasszükséglet is megemelkedik. Terhesség alatt a napi ajánlott folátbevitel 600 mikrogramm DFE-re, a vasé pedig 27 milligrammra emelkedik. A folát különösen fontos a magzat megfelelő fejlődéséhez, ezért már a fogantatás előtt is kiemelt szerepe van a megfelelő bevitelnek. A menstruáció is számít: az erős havi vérzés növelheti a vashiány és a vashiányos vérszegénység kockázatát. Ezért az állandó fáradtságot, gyengeséget vagy légszomjat nem érdemes automatikusan a pörgős életmód számlájára írni.

8. Gyulladásos bélbetegségek

Hiába viszed be a megfelelő tápanyagokat, ha a bélrendszer nem tudja őket megfelelően felszívni. A Crohn-betegség és más gyulladásos bélbetegségek éppen ezért növelhetik különböző hiányállapotok kockázatát. A Crohn-betegség esetén például a vékonybél gyulladása ronthatja a tápanyagok felszívódását, miközben az étvágytalanság, a kevesebb táplálékbevitel, egyes gyógyszerek vagy bizonyos műtétek további rizikót jelenthetnek. Gyakoribb lehet többek között a vas-, a B12-, vagy a foláthiány.

9. Gyomor-bypass és más bariátriai műtétek

A bariátriai műtétek után teljesen megváltozhat, mennyi ételt tud valaki elfogyasztani, illetve az emésztőrendszer mely szakaszain halad át a táplálék. Emiatt bizonyos beavatkozások után a vitamin-, és ásványianyag-hiány kockázata is nagyobb. Éppen ezért a műtét utáni vitamin-, és ásványianyag-pótlás nem valamiféle opcionális wellnessextra. Az utánkövetés és az orvos által javasolt étrend-kiegészítők a kezelés fontos részét képezhetik. A bariátriai műtétek után többek között a vas, a B12-vitamin, a folát és a D-vitamin szintjére is figyelni kell.

10. Krónikus betegségek

Bizonyos tartós betegségek szintén felboríthatják a tápanyagok egyensúlyát. Ennek hátterében lehet csökkent felszívódás, megváltozott anyagcsere, gyógyszerszedés vagy maga a betegség működése is. A krónikus vesebetegség például megnehezítheti, hogy a szervezet a D-vitamint annak aktív formájává alakítsa. A D-vitamin megfelelő működése pedig többek között a csontok egészségéhez is nélkülözhetetlen.

Figyelem! Fontos azonban, hogy a vitamin-, vagy ásványianyag-hiányt nem érdemes pusztán tünetek alapján diagnosztizálni: ha felmerül ennek a gyanúja, az orvosi kivizsgálás és szükség esetén a laborvizsgálat az első lépés a gyógyulás útján!

Ezek a tünetek jelzik, ha vitaminhiányos vagy!

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