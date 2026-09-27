Heti horoszkóp szeptember 28-október 4.: a Vízöntők kiönthetik a szívüket valakinek, a Halaknak érdemes tudatosabban élniük

HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 28-OKTÓBER 4.

KOS (március 21-április 20)

Mindenáron szeretnél maradandót produkálni, mellyel lenyűgözheted a környezetedet és gyakorlatilag mindenkinek tátva marad majd a szája. Ez mind rendkívüli céltudatosságra vall részedről, kezded azonban a saját értékrendedet is túllépni annak érdekében, hogy mindenki állva tapsoljon neked. Ezen a ponton érdemes tehát feltenned magadnak a kérdést, mi a fontosabb: az, hogy mindenki elismerően bólintson és három napig rólad beszéljen vagy az, hogy amikor a nap végén tükörbe nézel, elégedett és büszke képet láss magadról? Minden csak rajtad múlik!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten végre tisztázhatsz magadban olyan érzelmeket, amelyek a benned jelenleg dúló háborút okozzák. Ne szervezz kötött programokat, amennyiben úgy látod jónak, abban az esetben inkább maradj egyedül és gondolj végig mindent, ami megoldatlan egyenletként zavar jelen pillanatban. Hidd el, sokkal könnyebb lesz a lelked, ha megszabadulsz azoktól a zavaró tényezőktől, amelyek álmatlan éjszakákat okoznak, épp ezért érdemes elővenned mihamarabb azt, ami nyomaszt!

IKREK (május 21-június 21)

Túl sokáig húztad az időt valamivel kapcsolatban, emiatt az előtted álló héten gyakorlatilag előtted úszik el a hajó, mellyel megítélésed szerint komoly sikereket érhettél volna el. Nem biztos azonban, hogy lehúzhatod a rolót, ám az mindenestre elképzelhető, hogy sokkal hosszabb és kacskaringósabb lesz az célodig vezető utad. Ne hagyd, hogy kishitűséged és félelmed megakadályozzanak bármiben is, szedd össze minden bátorságod és indulj el. Ha ehhez saját erődből kell is átúsznod az óceánt, az se ijesszen el, hisz ha partot érsz, annál édesebb lesz majd a siker íze!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten végre sínre kerül minden körülötted anélkül, hogy befolyásolni próbálnál bármit is, nem kell tehát aggódnod apró-cseprő dolgokon, ez pedig rendkívüli módon megnyugtat. Végre pihenhetsz is, hisz időt és energiát nem kímélve dolgoztál azért, hogy most hátradőlve élvezd az életet. Mindemellett érdemes azért arra ügyelned, hogy a készenléti üzemmód ne legyen rajtad teljesen kikapcsolva hisz bármikor történhet egy váratlan fordulat, ahol neked menteni kell a menthetőt. Igyekezz tehát résen lenni és nyitott szemmel járni annak érdekében, hogy közbe tudj avatkozni, amennyiben a helyzet úgy kívánja!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten egy régi vágyad teljesülhet, olyasmi helyeződik ugyanis kilátásba, amiről eddig csupán álmodozni mertél. Izgatottságodban gyakorlatlag hezitálás nélkül ugranál fejest a dologba, ugyanakkor érdemes óvatosan kezelned ezt a fajta felhevültséget, hisz amennyiben nem átgondolt lépésekkel váltod valóra azt, amit szeretnél, abban az esetben komoly következményekkel számolhatsz. Ennek elkerülése érdekében tehát érdemes a lelkesedéseden egy kicsit húzni és inkább végigzongorázni minden lépést, amely a célodhoz elvezet. Figyelj a jelekre és gondolkodj felelősségteljesen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy tűnik, az előtted álló héten végre a te időd közeledik, amikor megmutathatod, hogy mire vagy képes, egyszerűen lenyűgözve mindenkit magad körül, bezsebelve a hőn áhított elismeréseket. Hosszú ideje edzed magad, abszolút készen állsz tehát a megmérettetésre, épp ezért nyugodtan elindulhatsz a siker felé vezető úton. Ne foglalkozz azokkal, akik irigységük vagy féltékenységük okán próbálnak visszahúzni, te csak céltudatosan törd az utat, hisz sikereket csakis úgy lehet elérni, ha fizikailag teszel értük. Légy büszke magadra és minden körülmények között válaszd a tisztességes utat, másképp nem fogsz tudni nyugodt lelkiismerettel élni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló héten ki sem látsz majd a feladatokból, amelyeknek pontot kellene tenned a végére. Mielőtt azonban több terhet vennél a nyakadba annál, mint amit még gond nélkül el tudsz vinni, érdemes végiggondolnod, hogy hol vannak a határaid és mit tudsz bevállalni. Ha ugyanis egyre nehezebb hátizsákot cipelsz, akkor előbb vagy utóbb össze fogsz roskadni a súly alatt és kudarcot vallasz. Ne feledkedd meg a pihenésről sem, hisz a feltöltödés legalább olyan fontos, mint megmászni a Himaláját!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a közvetlen környezetedben arcátlan módon abszolút arra apellál, hogy mindig kihúzod a gödörből, hogy megmented a szakadék széléről is, ha arról van szó. Kissé felháborít, hogy nem kér, nem kérdez, hanem elvár automatikusan bizonyos dolgokat. Az előtted álló héten sem lesz ez másként, hiszen olyasmivel talál meg, ami számodra már egyszerűen súrolja a hihetetlen kategóriát. Határozottan hívd tehát fel a figyelmét arra, hogy ahelyett, hogy folyton a te kezedbe helyezné a sorsát, a saját útját járja és ne arra számítson, hogy te állig felfegyverkezve vársz arra, hogy megmentsd. Lehet, hogy nem fog jól esni neki, de ez már nem a te problémád, hisz valahol, valamikor csak meg kell húznod egy határvonalat!

NYILAS (november 23-december 21)

A relatíve hosszú monotonitás után ezen az előtted álló héten váratlan fordulat lesz az, ami izgalomba hoz, amelyre olyannyira nem számítottál, hogy hirtelen azt sem tudod, mihez kezdj a helyzettel. Mielőtt azonban elvesznél a dolgok sűrűjében, igyekezz megállni a két lábadon és magabiztosan megtartani magad. Ne ijedj meg, amennyiben esetleg kockázatos döntést kell hoznod, időnként bizony előfordulhat ez is, az élet már csak ilyen, időnként nagyobb hullámok között is meg kell próbálni a felszínen maradni, máskor pedig csak úgy ringatózhat az ember az vizen. Kellenek néha a kalandosabb napok is, ám ettől csakis fejlődni fogsz és tapasztaltabbá válsz majd!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten valaki kétségbeesetten fordul hozzád, igen vékony jégen egyensúlyozik ugyanis, amelyről úgy gondolja, hogy a segítséged nélkül egyszerűen beszakadna alatta. Mivel te általában véve mindenkihez pozitívan állsz hozzá és mindig áldozatkészen segítesz másokon, így ezúttal sem kérdés számodra, hogy teljes mellszélességgel, apait-anyait beleadva mész és nyújtasz segítő jobbot a rászorulónak. Példaként szolgálhatsz mások számára, hisz nem mindenki áll így az élethez, ahogyan te, ennek köszönheted a népszerűségedet és a sikereidet is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha igyekszel mosolyogni és titkolni, az előtted álló héten a közvetlen környezetedben mégis feltűnik valakinek, hogy a felszín alatt komoly problémák nyomasztanak. Az illető gyakorlatilag azonnal megérzi, hogy baj van, és noha a benned lévő büszkeség okán soha nem beszélnél róla, mégis jobbnak látja, ha felhozza a témát. Amennyiben teljes mértékig megbízol az illetőben, abban az esetben nincs min hezitálnod, egy habos kávé mellett bátran elmondhatod, mi bánt pontosan. Ki tudja, lehet, hogy olyan tanácsot kapsz, amely megoldja a hepe-hupákat az életedben?!

HALAK (február 20-március 20)

A környezetedhez és a nagyobb átlaghoz képest is elég magas színvonalú életet élsz, ennek okán gyakorlatilag felesleges dolgokra is hajlamos vagy elszórni a pénzedet, olyasmikre, amelyekre kár egyetlen fillért is áldozni. Ahelyett azonban, hogy éjt nappallá téve dorbézolnál és különösebb kontroll nélkül költekeznél, érdemes inkább olyasmibe fektetned, ami hosszútávon jövedelmező lehet számodra. Élj tudatosabban, igyekezz mértéket tartani és anyagi javaidat a jó ügyekre fordítani. Hidd el, hosszútávon ez lehet a legokosabb döntés!

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