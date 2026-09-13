Heti horoszkóp szeptember 14-20.: az Oroszlánoknak komoly döntést kell hozniuk, a Bakok kissé elveszettnek érzik magukat

HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 14-20.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten felvázolod a környezetednek a terveidet, a legnagyobb meglepetésedre azonban nem mindenki fehőtlenül boldog, inkább próbálnak lebeszélni, mintsem támogatni. Te mégis pontosan tudod, hogy igazad van, nyomós okod van arra, hogy azt csináld, amit elterveztél és azzal is tisztában vagy, hogy senki másnak nem ártasz vele, mert a saját bőröd viszed a vásárra. Érdemes azonban óvatosnak lenned, hiszen nem fogják a kezedet, épp ezért ha megbotlasz, nem is lesz, aki felsegítsen. Alaposan gondolj tehát át minden egyes lépést, mielőtt átkelsz a folyón, hiszen nem tudhatod, milyen mély a víz!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten számodra ugyan megfelelően a körülmények ahhoz, hogy egy régóta hőn áhított dolgot véghez tudj vinni, ám korántsem biztos, hogy a környezeted is fel van készülve arra, hogy lépést tartson veled. Épp ezért érdemes megvárnod, amíg mindenki felsorakozik melléd, hogy aztán mindannyian együtt rugaszkodhassatok neki a nagy távnak. Hidd el, sokkal hatékonyabb és gyorsabb leszel, ha kidolgozod a taktikát és megpróbálsz csapatban együtt működni a társakkal, így sokkal előbb zsebelhetitek majd be a győzelmet is. Nem biztos, hogy mindig jó az, ha szólóban csinálsz valamit, hisz ha esetleg elakadnál, nem lesz, aki segítőszándékkal megfogja a kezed!

IKREK (május 21-június 21)

Valakivel borzasztóan nehezen jössz ki a környezetedben, úgy érzed ugyanis, hogy hiába vagy vele nyílt, őszinte és érdeklődő, egyszerűen zárt kapukba ütközöl. Találj egy közös érdeklődési kört, igyekezz máshonnan megközelíteni az illetőt, hátha megérzi az ártani nem akarást, részedről. Ne add fel, hidd el, előbb-utóbb sikerülni fog áttörni a benne lévő gátakat és olyan kapcsolat alakulhat ki közöttetek, amely akár hosszútávon kedvező lehet. Meglátod, ha egyszer sikerül rábírnod a barátkozásra, ő is feloldódik majd!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten ideálissá válnak a körülmények ahhoz, hogy egy számodra zavaró dolgot megemlíts egy hozzád közelálló személynek. Természetesen érdemes ügyelned a stílusra és a hangnemre, hisz nem az az alapvető célod, hogy megbántsd az illetőt. Arra fel kell készülnöd, hogy egészen idáig csak a saját szemszögedből vizsgáltad a helyzetet és elképzelhetően most a szóban forgó személy is rávilágíthat olyan részletekre, amelyeket eddig nem láttál. Ez is azt bizonyítja, hogy korántsem biztos, hogy mindig az a megfelelő szemlélet, amit te vallasz, időnként nyitottnak kell lenned más véleményére is.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten komoly döntést kell meghoznod, mely nem csupán rád lehet hatással. Épp ezért érdemes alaposan átrágni, megnézni és áttekinteni mind a pozitív-, mind pedig a negatív oldalát. Lehet, hogy olyan részletre találsz gondolkodás közben, amely megváltoztatja a dolgokat és megkönnyíti a döntésed. Arra azonban vigyázz, hogy el ne vessz a részletekben, mert akkor késő lehet és elszalaszthatod a lehetőséget, amely még egyszer bizonyosan nem fog visszakopogtatni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Komoly célokat tűztél ki magad elé az előtted álló hétre, amelyeket mindenáron szeretnél elérni, azt is tudod azonban, hogy egyedül nem-igen tudod majd végigvinni azt, amit el szeretnél. Gondold át tehát, hogy ki vagy kik azok a személyek, akiket érettnek és alkalmasnak tartasz arra, hogy beavatva őket, egy jól működő csapatban tudjatok együttműködni és meghódítani a megmászhatatlannak tűnő hegyet is. Légy azonban óvatos, hisz lesznek akik, csak azért legyeskednek majd körülötted mert a babérokat szeretnék learatni, komoly hírnévre szert téve ezzel. Szelektálj, kik azok, akik őszinték és megbízhatóak és kik akarnak csupán csak hasznot húzni belőled!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az az előtted álló héten a legnagyobb bosszúságodra valami nem úgy sül el, ahogy szeretnéd, ami bizony elég nagy csalódással tölt el. Hitevesztettségedet csak fokozza, hogy mások is megemlítik, hogy ennél többet vártak volna tőled, emiatt hajlamos vagy ingerülten reagálni. Ne hagyd azonban, hogy a negatív érzelmek vezéreljenek, hisz nem a környezeted tehet arról, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnédy Érdemes elgondolkodnod azon, hogy vajon mit kellett volna másképp csinálnod ahhoz, hogy olyan eredményt produkálj, amely elégedetté tenne, így legközelebb már meglesz a tökéletes recepted a sikerhez!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten a legnagyobb meglepetésedre olyan dolgok történnek veled, amelyeknek köszönhetően végül minden jól alakul, ami miatt korábban aggódtál. Ne gondolj arra a kis bogárra a füledben, aki mindig aggodalmaskodik, mi lesz, ha mégsem sikerül, mi lesz, ha a végén a te iszod meg mindennek a levét. Ez a tündér mese most van adásban, éld tehát meg a pillanatot és add át magad a boldogságnak. Ha pedig valami mégsem úgy alakul a későbbiekben, ahogy szeretnéd, azért majd ráérsz akkor rágni a körmödet!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, az előtted álló héten eléggé nyögve-nyelősen haladnak az ügyeid, valahogy mindig akad egy zavaró tényező, amely kizökkent a munkafolyamatból és ez bizony meglehetősen frusztrál. Semmi baj, nem hajt a tatár, menj le alfába és próbálj meg mindent olyasfajta dolgot kizárni, amely nem enged koncentrálni, így ugyanis bele fogsz fulladni az egészbe és nem csak magadnak okozol majd csalódást, de ennél a környezetedben is többet várnak el tőled. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálnod, hisz a receptet régóta tudod, csupán megfelelően kell alkalmaznod. Menni fog, csak koncentrálnod kell!

BAK (december 22-január 20)

Kicsit elveszettnek érzed magad az előtted álló héten, keresed a helyedet nagyjából mindenhol, ráadásul nem is úgy alakul a helyzet, ahogy eredetileg eltervezted, nem látszik, hogy pozitív irányba mennének a dolgok. Semmi baj, ne csüggedj, minden jó valamire és semmi sem történik véletlenül. Most például megtapasztalhatod azt, hogy milyen előnyök és hátrányok vannak, le tudod vonni a megfelelő konzekvenciát és tovább léphetsz olyan irányba, ami előrevisz és nem a szakadék felé vezet az út. Most már okosabb vagy, legközelebb sikerül, meglátod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, az előtted álló héten minden sínen van körülötted, ott tartasz, ahol épp lenned kell, nem vágysz sem többre, sem jobbra. Szerencsés helyzetben vagy, hisz nem mindenki mondhatja el magáról, hogy elégedett az életével, igyekezz tehát ezt az egyensúlyt és harmóniát minél tovább megtartani, mert nem tudhatod, mikor következik be olyan váratlan fordulat, ami veszélybe sodorja a boldogságodat. Oszd meg másokkal is a megszerzett javakat, légy azonban óvatos, akadhatnak ugyanis majd, akik csupán érdekből vannak körülötted, akik csak ki akarnak használni!

HALAK (február 20-március 20)

Elég régóta dolgozol valamin, amitől meglehetősen sokat remélsz. Pont ezért kezded elveszíteni a türelmedet az előtted álló héten, mert egyelőre nem látod a fényt az alagút végén. Türelem és kitartás nélkül azonban nem fogod tudni elérni azt, amire vágysz. Ne sürgess semmit, a dolgok haladnak a maguk útján, ne akard a természetes folyamatokat befolyásolni. Azt sem parancsolhatod meg, hogy essen az eső vagy süssön a Nap, hát ezzel az üggyel is valahogyan így vagy!