Heti horoszkóp október 5-11.: az Ikreknek érdemes józanul gondolkodniuk, a Mérlegek tele vannak hasznos energiákkal

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 5-11.

KOS (március 21-április 20)

Viszonylag régóta menetelsz már az úton eseménytelenül, az előtted álló héten azonban végre történik valami, amely pozitív löketet adhat és meglátod a fényt az alagút végén. Mivel számodra kiemelt ügyről van szó, épp ezért ne kapkodj el semmit, az eddig megszokott tempót diktálva próbálj eljutni arra a szintre, amelyet régóta szeretnél elérni. Fontos, hogy minden apró részletet vegyél figyelembe, hisz sokszor minden azon múlik, hogy észreveszed-e azokat a rejtett dolgokat, amelyek, ha elkerülik a figyelmed, akár el is úszhat a siker. Vértezd fel magad egy kis plusz lendülettel és adj bele mindent!

BIKA (április 21-május 20)

Egy bizonyos személy a környezetedben megállás nélkül a toleranciaküszöbödön ugrál, egyszerűen észre sem veszi, hogy fogy a türelmed és az a bizonyos cérna egyre vékonyodik. Mielőtt azonban elszakadna, igyekezz figyelmeztetni, hogy fogy a türelmed és előbb-utóbb be fogsz sokallni, épp ezért jobban teszi, ha egy kicsit visszavesz a bátorságából, ha nem akar konfliktusba kerülni veled. Nem kell köntörfalaznod és udvariaskodó köröket futnod, csakis az a fontos, hogy a te lelki békéd hosszútávon garantálva legyen!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívül fontos célt tűztél ki magad elé, melyet tűzön-vízen keresztül szeretnél vinni, még akkor is, amikor mások már egy lukas garast nem adnának a sikerért, ennek okán inkább más vizekre eveznének, ennek ellenére te mégis heroikusam küzdesz. Nagyon nemes tulajdonság a kitartás, ügyelj azonban arra, hogy csak addig dolgozz egy ügyért, csak addig áldozz rá időt és energiát, amíg érdemes, tudd és merd belátni, ha nincs értelme tovább harcolnod, hisz ha értelmetlenül mész tovább úgy, hogy annak a jövőben szinte semmi eredménye nem lesz, lemaradhatsz az időközben utadba akadó lehetőségekről és két szék közül a pad alá eshetsz!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten egyik meglepetés éri a másikat, abszolút pozitív impulzusokkal feltöltve. Ezek a váratlan meglepetések lesznek azok, amelyek teljesen bearanyozzák a napjaidat és olyasfajta lendületet adnak, ennek segítségével pedig minden akadályt le fogsz tudni győzni. A nagy rohanásban azonban találj időt a kikapcsolódásra is, ülj be a barátaiddal egy hangulatos, zenés helyre és eresszétek ki a fáradt gőzt, amely a hét folyamán összegyűlik benned, amennyiben ugyanis fáradhatatlanul taposol a malombam, akkor előbb-utóbb izomlázad lesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, aki szorult helyzetbe kerül az előtted álló héten, melyből azonban te könnyűszerrel segítheted ki őt. Mivel azonban egy igen bonyolult ügyről van szó, épp ezért igyekezz minden egyes részletét megtudni, mindent kielemezni, mielőtt igent mondasz rá, hisz attól kezdve neked is felelősségteljes szereped lesz a dologban. Csak akkor vállalj azonban bármifajta segítségnyújtást, amennyiben biztos vagy abban, hogy valóban te vagy az, aki ez esetben kioldhatja a gordiusi-csomót. Ellenkező esetben ne építs az illetőben hamis illúziókat, hisz egyrészt az idejét vesztegeted, másrészt pedig csalódást okozhatsz neki!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten felismerheted, hogy egy bizonyos személlyel nem úgy alakult a kapcsolatod, ahogyan azt szeretted volna. Úgy tűnik ugyanis, hogy a világnézeteteket érintő fontos kérdésekben nem sikerült közös nevezőre jutnotok, és végül emiatt távolodtatok el egymástól. Ennek ellenére benned továbbra is ott lehet a vágy, hogy rendezd a köztetek lévő helyzetet, vagy legalább biztosítsd a másikat arról, hogy nincs benned harag vagy sértettség. Nem biztos, hogy olyan lelkesedéssel fogadja a közeledésedet, ahogyan reméled, és az is lehet, hogy a beszélgetés nem pontosan úgy alakul majd, ahogy előre elképzelted. Mégis érdemes lehet megtenned ezt a lépést, hiszen így legalább nyugodt szívvel zárhatod le magadban a történteket. Ha úgy érzed, van benned erre készség, bátran nyújts békejobbot!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló héten azt veszed észre, hogy a körülötted lévők fáradtan vonszolják magukat, te azonban tele vagy energiával és lendülettel. Bármit is tartogat az Élet, úgy érzed, készen állsz rá, és szinte gondolkodás nélkül belevágnál az újabb kihívásokba. Ez kétségtelenül nagy bátorságról és elszántságról árulkodik, ugyanakkoe arra érdemes figyelned, hogy okosan gazdálkodj az energiáiddal, nem tudhatod ugyanis, hogy mikor lesz szükséged a tartalékaidra egy olyan feladat során, amely a megszokottnál jóval több energiát és odafigyelést kíván. Ne hagyd, hogy mások azért terheljenek rád újabb és újabb feladatokat, mert látják rajtad, hogy szinte bármivel megbirkózol. Húzd meg a határvonalakat, nehogy kihasználják a segítőkészségedet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten abszolút a várakozásokon felül vagy képes teljesíteni, sokkal pozitívabban alakulnak ugyanis azok a projektek, amelyekhez korábban nem fűztél túl nagy reményeket. Ez rendkívüli izgalommal és büszkeséggel tölt el, hisz egyfajta bizonyítékot jelent számodra, hogy ebből bizony még bármi kisülhet, hisz komoly sikereket is elérhetsz. Kapcsolj nagyobb sebességre, ne hagyd, hogy kizökkentsenek, vagy eltereljék a figyelmedet, hisz most van lehetőséged olyan magasságokig menni, amelyektől korábban rettegtél és egyáltalán nem hittél magadban. Mindig megéri némi önbizalmat magadra erőltetni, hisz anélkül semmi nem sikerülhet!

NYILAS (november 23-december 21)

Felesleges időhúzásnak érzed azt a helyzetet, amelyben az előtted álló héten vesztegelsz, semmi említésre méltó nem történik ugyanis körülötted, ez pedig rendkívül bosszantó számodra. Megállás nélkül igyekszel kiszámítani az egyenletet, ám valahol mégis elszámítod magad, ennek okán tart tovább az eredmény felmutatása, amely kissé bosszús hangulatot vált ki belőled. Amennyiben azonban kicsit gondolkodsz, abban az esetben rájöhetsz, hogy ha tökéletes eredményt szeretnél a jövőben felmutatni, akkor sokkal jobban megéri most rááldozni az időd és energiád, semmint a célvonalnál karba tett kézzel várni a serleget valami olyasmiért, amivel szinte köszönőviszonyban sem voltál az egész verseny alatt!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten végre lezárhatsz valamit, amivel kapcsolatban régóta érezted, hogy neked kell felállni és kimondani a végszót, más ugyanis nem lesz ilyen bátor. Ne legyen lelkiismeret furdalásod amiatt, hogy meghozol egy fontos döntést, hisz nem volt más választásod. Ha legközelebb nem hagyod utolsó pillanatra az ilyen dolgokat, akkor talán több időd lesz logikailag levezetni magadban az ok-okozati összefüggéseket, amely aztán hozzásegíthet a higgadt, objektív, racionális határozathozatalhoz. Büszkén viseld tehát a döntés következményeit, vállald fel, hogy ez is te vagy!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Első ránézésre megrémít a feladat, amivel megbíznak az előtted álló héten, nem hiszel sem magadban, sem abban, hogy sikerülhet megoldani. Ezzel a hozzáállással azonban már bele sem kellene kezdened, hisz eleve el van rendelve minden. Ám amennyiben van benned hit és akaraterő, bízol abban a tudásban, amit évek hosszú során át szereztél meg, nem jelenthet problémát az, hogy végül olyan eredményt produkálj, amely elismerésre méltó! Az egész csak azon múlik, hogy benned van-e az a bátorság és határozottság, ami átsegíthet az első akadályokon! Gondolj bele, ha most feladod, mennyire meg fogod bánni, amikor már túl késő lesz!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten akaratlanul is olyasfajta kalandokba keveredsz, amelyekbe kevesen cseppennek bele rajtad kívül. Ugyan alapvetően szereted a kihívásokat, valahogy azonban ezúttal még sincs ínyedre a kialakult helyzet. Épp ezért igyekezz mihamarabb letudni és viszonylag nyugodtabb, kiszámíthatóbb küldetéseket keresni, hisz nem tudhatod, hogy a következő kihívás mennyi veszélyt hordoz magában. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel te is, ha tudod, hogy mire számíthatsz!

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