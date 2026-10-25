Heti horoszkóp október 26-november 1.: a Rákok méltán lehetnek büszkék magukra, a Mérlegek kissé el vannak veszve egy bizonyos helyzetben

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 26-NOVEMBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, aki a támogatásodat kéri egy bizonyos ügyben az előtted álló héten, amely igen-igen megosztó hatással bír mások számára. Ez az a tényező, amely téged is elbizonytalanít, egyáltalán nem vagy ugyanis meggyőződve arról, hogy pont neked kell odaállnod, szembemenve a körülöttetek élőkkel. Mielőtt tehát igent mondanál, igyekezz alaposan átrágni az ügyet és kizárólag akkor vállalj fel ilyesfajta lehetőséget, ha abszolút meg vagy győződve arról, hogy a jövőben kifizetődő az együttműködésetek, ellenkező esetben engedd el a dolgot!

BIKA (április 21-május 20)

Kellemes meglepetés ér az előtted álló héten, a nagy bizonytalanságok közepette ugyanis valaki olyasvalamivel kedveskedik neked, amely bizony nagy lendületet ad a továbblépéshez egy bizonyos helyzetben. Értékeld azt, hogy gondolt rád az illető, soha jobbkor nem jöhetett volna, hisz épp kezdtél már kissé hitevesztetté válni. Igen, vannak akadályok az életedben, vannak olyan helyzetek, amelyekből nehezen látod a kiutat, ám ilyenkor küld az Univerzum olyan jeleket, amelyek rávilágítanak arra, hogy bizony érdemes kitartanod, érdemes értékelned azt, amid van, hidd el, könnyen lehet, hogy mások sokkal nehezebb szituációban vannak!

IKREK (május 21-június 21)

Igazi maximalista vagy, órákig izzadsz a tökéletes eredményért, legyen szó bármiről, egyszerűen túláradó céltudatossággal állsz hozzá a legkisebb kihíváshoz is. Ez az életfilozófia rendkívüli módon elismerésre méltó, ügyelj azonban arra, hogy ne helyezd mások előtt ilyen magasra a lécet, hisz nem mindenki van felkészülve arra, hogy ilyenformán fusson neki az elé gördülő akadályoknak. Engedd meg magadnak is a tévedés lehetőségét, ne akarj mindig elérhetetlennek tűnő hegycsúcsokat megmászni, hisz előbb vagy utóbb a végkimerülés határára fogsz kerülni. Hidd el, a népszerűségednek is jót tesz majd, ha nem egy katonai kiképzésként fogod fel az életedet, ehelyett megpróbálsz lazítani!

RÁK (június 22-július 22)

Méltán lehetsz az előtted álló héten büszke magadra, hisz kimagasló eredményt érhetsz el egy olyan projekttel kapcsolatban, amelyen hosszú ideje dolgoztál már. Az eredményen kívül az elismerő tekintetek lesznek azok, amelyek ma még inkább kidüllesztik a mellkasod, hisz valóban sokat tettél azért, hogy learathasd a babérokat. Ez egy újabb bizonyosság, mely szerint érdemes keményen dolgozni, beleadni apait-anyait a kitűzött célok elérésébe, hisz az általad elért siker ékes bizonyítéka annak a pozitív visszaigazolásnak, amely cserébe boldoggá tehet. Ennél jobban nem is alakulhatnának a dolgok, nem igaz?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten a pénzügyi helyzeted végre javulásnak indul, az ugyanis, amibe nem olyan régen befektettél, végre hasznot hoz, mostantól tehát nem csupán anyagi ráfordítással jár. Vigyázz azonban, az, hogy jelenleg jövedelmez valami, még korántsem jelent olyan egzisztenciális stabilitást, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen szórd a pénzed. Élj tudatosan, ne költs el minden beérkező összeget, hisz az, hogy ma még gördülékenyen megy a szekér, még nem jelenti azt, hogy holnap nem fog megrekedni egy-egy sárosabb úton. Mindenképp okosan gondolkodva kezeld tehát az üzleti ügyeidet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hét egyik napján végre olyan programon vehetsz részt, amelyre hosszú ideje vártál már. A munka végeztével vedd tehát az irányt arra, amerre ez a sokat ígérő program található, majd add át magad a kikapcsolódásnak. Mindenkinek szüksége van arra, hogy a rohanó hétköznapokban kikapcsolódjon, feltöltődjön, illetve olyasfajta pontokat találjon magának, amelyek minden értelemben pozitív haszonnal járnak. Ez egy ilyen nap, élvezd minden percét!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem igazán érted, mi történik körülötted az előtted álló héten, hisz eddig viszonylag normális mederben zajlottak a dolgaid, most azonban egy csapásra megváltozik minden és ez kétségbe ejt. Nem vagy ugyanis hozzászokva ahhoz, hogy ilyen hirtelen jött változásokhoz igazodj, nem is szereted az ilyesfajta ingoványos talajt. Semmi baj, ne kezdj el kétségbeesésedben körbe szaladgálni, szedd össze magad, hisz az még senkinek nem segített, ha kapálózással szeretett volna partot érni. Végy három mély levegőt és józan ésszel, logikusan gondolkodva igyekezz kezelni a helyzetet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy bizonyos projekt, amelytől sokat reméltél, jóval nagyobb áldozatokkal jár annál, mint amit szíved szerint belefektetnél. Sok a bizonytalanság benned, hisz nem tudhatod előre, hogy a ráfordított energia a későbbiekben hoz-e majd annyi hasznot, amennyit te remélsz, illetve egyenes arányban lesz-e a befektetett munka az eredménnyel. Mielőtt tehát nekiindulnál a dolognak, mérlegeld, hogy érdemes-e belevágni, illetve azt is, hogy megéri-e a megszokottnál nagyobb áldozatokat hozni, avagy inkább más természetű kihívásokat kellene keresned. A döntésednél mindenképp ügyelj arra, hogy ne a lustaságod legyen mérvadó!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé furcsa helyzetbe kerülsz az előtted álló héten, hisz valaki, akiben eddig teljes mértékben megbíztál, most alaposan visszaél az általad rábízott titkokkal, amit persze ő, maga nem vall be, egy véletlen folytán mástól jut a füledbe. Az első pillanatban abszolút érthető módon teljes sokként ér az, hogy valaki jogot formált az ilyesfajta visszaélésre, a döbbent azonban gyorsan iszonyú csalódássá alakul. Annak érdekében, hogy helyre álljon a lelkedben a világ rendje, mindenképp érdemes tisztáznod a kialakult helyzetet az illetővel, kérdezz rá, miként fordulhatott elő az, hogy kikotyogta másnak a titkaidat, egyúttal ne is rejtsd véka alá a csalódottságodat sem, várj inkább magyarázatot. Állj ki magadért és tedd világossá számára, hogy neki köszönhetően odaveszett a bizalmad!

BAK (december 22-január 20)

Szerencsés embernek mondhatod magad, hisz többnyire olyan személyek vesznek körül, akik abszolút pozitív hatással vannak rád, illetve akikkel kapcsolatban úgy érzed, hogy érdemes minőségi időt eltöltened a társaságukban, hisz rengeteget tanulhatsz tőlük, rávilágíthatnak olyasfajta részletekre, amelyekről eddig fogalmad sem volt, te pedig rendkívül hálás vagy érte. Ügyelj azonban arra, hogy ne mindig te legyél az, akinek a tudásszomját oltják, inkább adj te is magadból, a tapasztalataidból, hátha épp valakinek a közvetlen környezetedben erre van szüksége. Beszélgessetek, egyetek jókat, kapcsolódjatok ki együtt, hisz ilyenformán épül a közöttetek lévő híd is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten valaki olyan ajánlattal keres meg, amely ugyan helyenként szabályszegéssel járna, mégis érdemes elgondolkodnod rajta. Mivel azonban nem vagy egy bajkereső típus, jobban szeretsz szabályok között mozogni, épp ezért gondold át, hogy érdemes-e kockára tenned a rólad alkotott pozitív megítélést vagy mernél kockáztatni és ilyenformán felhívni magadra a figyelmet. Kétségtelenül jól esik néha az embernek az adrenalin löket, ám tudnod kell észrevenni azokat a helyzeteket is, amelyek rád nézve a veszélyes kategóriába tartoznak!

HALAK (február 20-március 20)

A szervezeted az előtted álló héten kezdi jelezni, hogy az utóbbi időben kissé túlhajtottad magad, most pedig ideje lassítanod. Vedd komolyan a jelzéseket és mindenképp szakíts időt a pihenésre és a testi-lelki feltöltődésre. Fontosak a sikerek, motiválnak az eredmények, ám a nagy rohanásban könnyen összegabalyodhatnak a lábaid, melynek oka nem más, mint a kimerültség. Hidd el, mindenkinek jót tesz egy kis kikapcsolódás, attól még nem fog semmi dugába dőlni körülötted, hogy szánsz egy kis minőségi időt önmagadra!

Videók

Videók