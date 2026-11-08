Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel

HETI HOROSZKÓP NOVEMBER 9-15.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten úgy érzed, szükséged van egy kis levegőváltozásra, olyannyira nagy a nyomás rajtad, amely már egyszerűen agyonnyom. Mivel nem alaptalanul érzed magad kissé kimerültnek, épp ezért hallgass a megérzéseidre és vegyél ki néhány nap szabadságot. Me akard túlhajszolni magad, hisz semmi sem lehet olyan fontos, mint az, hogy testileg és lelkileg jól legyél. Utazz el, pihenj otthon, ne engedd, hogy a munka beszippantson!

BIKA (április 21-május 20)

Valahogy az az érzésed, hogy bármit teszel, egyszerűen nincsen ráhatásod a körülötted zajló eseményekre, csupán sodródsz az árral, ami igencsak megrémít. Mivel azonban a félelem nem épp a legjobb tanácsadó, épp ezért szükséged van egy jó adag önbizalomra, higgy magadban, abban, hogy van benned annyi tudás és tapasztalat, amelynek révén képes leszel megoldani a helyzetet. Ne félj, inkább próbáld élvezni a szituációt, lazíts és csak a megoldásra koncentrálj, meglátod, nagyon jól fogsz szórakozni és jó eséllyel számos új élménnyel lehetsz gazdagabb!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten kecsegtető ajánlatot kapsz, amelyre roppant nehezen tudsz nemet mondani. Mielőtt azonban forró fejjel beadnád a derekad, érdemes leülnöd végiggondolnod, hogy van-e buktató a dologban. Sorakoztass fel minden pro és kontra érvet, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy végül jó döntést hozhass. Amennyiben több az ellene, mint a mellette szóló érv, abban az esetben bölcsebben döntesz, ha nemet mondva inkább más utakat keresel. Ne aggódj, új lehetőség szinte minden sarkon adódik, csak nyitott szemmel kell járnod!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten akaratodon kívül kerülsz a békebíró szerepébe, számodra fontos emberek kerülnek ugyanis bajba egymással és téged kérnek fel állásfoglalásra. Hirtelen azt sem tudod, hogyan reagálj, hiszen roppant ijesztőnek találod a helyzetet, azt hitted ugyanis, hogy sziklaszilárd a közöttük lévő kötelék, ha pedig az ő kapcsolatuk megfeneklett, akkor valami gond lehet az eddigi elméleteddel. Mindenesetre légy óvatos, hiszen ha a szituációnak nem vagy szerves szereplője, akkor csupán kívülállóként látod a helyzetet. Bármilyen nehéz is tehát, fogadd el, hogy ilyen a világ, te pedig nem menthetsz meg mindent és mindenkit!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten nagyobb volumenű kihívásokat keresel, eddig ugyanis kissé monoton módon úsztál a jelenlegi feladataidban, ez azonban kezd unalmassá válni számodra. Mivel tulajdonképp nem sokszor adódik alkalmad arra, hogy mindenféle felelősség nélkül, különböző kalandokba ugorj fejest, épp ezért használj ki minden kinálkozó lehetőséget, hisz ki tudja, meddig áll fenn a lehetőség. Légy hálás a Sorsnak, hogy pont olyankor kínált tálcán egy vissza nem térő lehetőséget, amikor a legnagyobb szükséged volt rá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten komoly projektet kapsz a nyakadba, ráadásul olyat, amely teljes embert kíván, iszonyatos koncentrációval. Mivel jobban szereted az alkotói szabadságot, ezúttal viszont eléggé meg van kötve a kezed, épp ezért rendkívülien frusztrál az, hogy nem is választhatsz taktikát, egyszerűen menned kell egy olyan úton, amelyet kijelöltek számodra. Mivel megvan benned a megfelelő tudás és tapasztalat ahhoz, hogy ha nem is túl könnyen, de útközben sokat tanulva és újabb tapasztalatokat szerezve végül sikerrel oldd meg a feladatot, épp ezért hagyd hátra minden bosszúságodat és ugorj fejest a feladatba!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mivel nem igazán szeretsz bizonyos helyzetekből önszántadból kilépni, sokszor foglalkoztatnak múltbeli események, így gyakran nehéz helyzetekbe sodrod magad. Ez történik veled az előtted álló héten is, valami ugyanis véget érni látszik, ami kifejezetten elszomorít, nem szeretted volna, ha ilyen hamar ismét befejeződik valami. Mielőtt azonban depresszív hangulatba esnél, előtte érdemes belegondolnod, hogy mennyi mindent hozhat a jövő, új élményeket, új kapcsolatokat, új tapasztalatokat, amelyektől jobb emberré válhatsz. Próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy lehet, valami véget ért, de ezzel együtt el is kezdődött egy másik kaland, ami rengeteg pozitívumot tartogathat a számodra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Arra kell rájönnöd az előtted álló héten, hogy folyamatosan a széllel szemben futsz egy bizonyos ügyben, olyan emberekkel próbálsz ugyanis szembeszállni, akikkel teljesen felesleges vitatkoznod, egyszerűen hiába fárasztod magad. Ne akarj mindenkivel mindent megértetni, időnként tudomásul kell venni, hogy az embereknek lehet saját álláspontjuk is. Előbb-utóbb konfliktushelyzetbe sodrod magad azzal, hogy a saját véleményedet próbálod másokra erőltetni, akik első pillanattól kezdve nem is vevők erre. Engedd el az egészet és koncentrálj olyasmire, ami előrevisz!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakivel vitába keveredsz az előtted álló héten, aki olyasmit próbál elhitetni veled, ami gyakorlatilag teljesen egyértelmű számodra, ráadásul olyan messze áll az értékrendedtől, hogy nem is vagy hajlandó az elmédbe engedni. Mivel úgy érzed, ezt már nem hagyhatod szó nélkül, ezért beleállsz a konfliktushelyzetbe annak érdekében, hogy megvédd az érdekeidet. Mielőtt azonban nagyon mélyre mennétek, előtte érdemes végiggondolod, vajon megéri-e bárkivel komoly összetűzésbe kerülnöd olyasmi miatt, amire nem biztos, hogy van megoldás. Lehet, hogy nagyobb értelme van annak, ha elengeded, továbblépsz!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan frusztrál egy meg nem oldott ügy, egyszerűen fogalmad sincs, miképp kellene pontot tenned a végére és ez rengeteg álmatlan éjszakát okoz. Rengetegszer próbáltál nekifutni, mégis mindig zátonyra futott a hajód, épp ezért abszolút tanácstalan vagy, miként zárd le úgy az ügyet, hogy a lehető legjobban gyere ki a helyzetből. Egy biztos: minél hosszabbra írod a mondatot, annál nehezebb lesz pontot tenni a végére. Ne nyújtsd hosszúra a dolgot, igyekezz a lényegre koncentrálni, hiszen így hosszú ideig éberen fogsz még aludni.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában nagy álmokat dédelgetsz, pontosan tisztában vagy azzal, hogy mit szeretnél elérni, ugyanakkor azt is pontosan tudod, hogy milyen képességekkel rendelkezel. Ennek ellenére az előtted álló héten úgy tűnik, beletörik a bicskád valamibe, amivel a szükséges tapasztalat híján nem boldogulsz. Lehetséges, hogy kissé túlbecsülted magad, épp ezért ülj le és gondolkodj el azon, vajon hol hibás a számításod, s mit kellene esetleg másként csinálni. Kizárólag erre koncentrálj, majd tedd, amit helyesnek gondolsz, és meglátod, menni fog!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten egy bizonyos ügyben csupán a sötétben tapogatózol, abszolút nem látod azt, hogy miképp tudnál továbblépni a kitűzött célod felé. Azzal azonban előbbre biztosan nem jutsz, ha rágörcsölsz a megoldásra, próbálj kicsit elvonatkoztatni, ne akarj mindenáron kapálózni a nyílt vizen. Ha pihensz egy keveset, ha mással is foglalkozol, talán megjön majd az ihlet ennek a bizonyos projektnek a megoldásához is, akkor pedig megy majd minden, mint a karikacsapás. Ne mondj le a sikerről, csakmert jelenleg nem megy zökkenőmentesen a dolog!

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