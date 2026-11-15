Heti horoszkóp november 16-22.: a Bikáknak érdemes a szeretteikre időt szánniuk, a Mérlegeknek nagyszabású terveik vannak

HETI HOROSZKÓP NOVEMBER 16-22.

KOS (március 21-április 20)

Olyasmivel foglalkozol az előtted álló héten, amelyből a jelek szerint semmiféle előrelépés nem várható, te azonban, bármilyen zsákutcának tűnik is a helyzet, a végsőkig ragaszkodsz hozzá. A nagy ragaszkodásban eljön azonban egy pont, amikor -bármennyire nehéz is– be kell látnod, hogy innen nem vezet már tovább út, épp ezért le kell zárnod és továbblépni. Ne kudarcként éld meg a dolgot, épülj belőle, vonj le minden konzekvenciát és keress új feladatokat, amelyekben ki tudsz teljesedni!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben abszolút magával sodort az élet, olyannyira zsúfolt életet élsz, hogy teljesen háttérbe szorulnak azok az emberi kapcsolatok, amelyek eddig fontosak voltak számodra. Mielőtt azonban a barátaid teljesen eltűnnének, előtte érdemes mérlegelned egy pillanatra, mi a fontosabb: rohanni valami után megállás nélkül vagy időt fordítani azokra az emberekre, akikre örömben-bánatban mindig számíthatsz. Amennyiben az utóbbi következtetésre jutsz, abban az esetben érdemes kiszállnod egy időre mókuskerékből és felmelegítened azokat a kapcsolatokat, amelyek fontosak számodra. Hidd el, hosszútávon abszolút kifizetődő lesz!

IKREK (május 21-június 21)

Bár nem minden a terveid szerint alakul a hét utolsó napján, pillanatnyilag mégis kész vagy beletörődni ebbe, hisz nem lehet mindig pontosan kiszámítani a dolgok menetét. Ugyan alapvetően a tervezhetőség és kiszámíthatóság híve vagy, ebben az esetben neked is könnyebbséget jelent sodródni az eseményekkel, abban bízva, hátha jó irányba visz majd a víz. A pillanatnak élj, a jövő pedig majd alakul magától!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, aki csúnyán visszaélt azzal, hogy segítettél neki, gyakorlatilag a gödör legmélyéről húztad vissza, most mégis úgy viselkedik veled, mintha te lökted volna annak idején a gödörbe. Borzasztóan felháborít az illető viselkedése, ám amennyiben van ennyi önuralmad, abban az esetben ne tedd meg neki azt a szívességet, hogy emiatt lelkileg megtörsz, sokkal inkább érdemes felszívnod magad és úgy elengedned az életedből, hogy nem állsz vele semmilyen harci helyzetben. Igen, sajnos vannak ilyen emberek, akik vastagon kihasználják a másik segítőkészségét, ám te légy büszke magadra, hiszen az utóbbiak táborát erősíted, aki mindig készen áll harcba indulni másokért!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Legnagyobb sajnálatodra nem választhatod meg a kollegáidat és a családtagjaidat, noha időnként lelkiismeret furdalás nélkül fordítanál hátat nekik. Bármennyire is szeretnél ugyanis, egyszerűen nem tudsz zöldágra vergődni valakivel, semmiképp nem szeretnél azonban képmutató lenni és önmagadat meghazudtolni csak azért, hogy jó kapcsolatot ápolj. Légy őszinte, de semmiképp ne ellenszenves. Próbálj toleranciát gyakorolni, nehogy te gyere ki a helyzetből negatívan és azt mondják rólad, nincs benned semmi alkalmazkodóképesség. Ügyelj azonban arra, hogy ne vetkőzz ki önmagadból csak azért, hogy másoknak szimpatikus legyél!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a közvetlen környezetedben trükközni próbál, nem éppen tisztességes eszközökkel igyekszik magához ragadni az irányítást. Neked ez gyorsan feltűnik, ám nem nagyon tudod, mi tévő legyél, hisz nem feltétlenül szeretnél konfliktus helyzetbe kerülni, de azt is be kell látnod, hogy ha az illető így folytatja és te nem avatkozol közbe, senki nem fogja észrevenni, mi zajlik a háttérben. Alapvetően nem vagy ugyan konfliktuskereső, ám akármilyen nehéz is, ebbe a helyzetbe most bele kell állnod és felhívni a figyelmet arra, hogy normál esetben így nem lehet sikerhez jutni, de legalábbis negatív következmények nélkül biztosan nem. Hidd el, a végén büszke leszel magadra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagyszabású terveid vannak, amelyek azonban nem biztos, hogy mindenki tetszését elnyerik majd, ettől függetlenül mégis sziklaszilárdan érdemes hinned magadban, hisz ha engedsz a nyomásnak, sosem fogod tudni elérni a hegy csúcsát. Most semmi más nem fontos, csupán az, hogy te elhidd, sikerülhet és ne engedd, hogy bogarat tegyenek a füldebe, ami elbizonytalanítana. Legyen önbizalmad és kövesd az általad legjobbnak gondolt útvonalat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé feszültnek érzed magad az előtted álló héten, túl sok minden nyomja ugyanis a lelkedet. Ne tartogass ennyi nyomasztó dolgot magadban, tégy a megoldásukról, hisz a problémák sajnos különben csak egyre szaporodnak. Amennyiben elbizonytalanodnál, abban az esetben kérd ki olyan személyek tanácsát, akikben megbízol, s ők sem élnének soha vissza a bizalmaddal. Ne tarts attól, hogy másra bízod a problémáidat, hisz ha beszélsz róluk, talán már azzal is közelebb juthatsz a megoldásukhoz!

NYILAS (november 23-december 21)

Túl sok megoldandó gondot veszel a nyakadba, amelyek alatt mostanra már kezdesz összeroskadni. Mielőtt tehát ez bekövetkezne, be kell látnod, hogy bármennyire is szeretnéd, mindenki gondját nem fogod tudni megoldani. Foglalkozz a saját megoldandó feladataiddal, ne akard a világ megváltó jelmezt magadra ölteni, hisz egyfelől abba nagyon könnyen bele lehet fáradni, másfelől pedig olyan felelősséget veszel a nyakadba, amiért később meg is ütheted a bokádat. Hiányzik ez neked?!

BAK (december 22-január 20)

A nagy vesszőfutásban az előtted álló héten igyekszel kikerülni a nagyobb akadályokat, ezzel viszont azt fogod elérni, hogy folyton újra kell kezdened az egész folyamatot. Egyszerűbben is meg tudod azonban oldani a helyzetet, ha nem trükközöl, ami lehetővé teszi majd, hogy gyorsabban juss a célvonalba. Igyekezz minden szálat megfelelően elvarrni ahhoz, hogy vegül ne okozzon fejfájást az, hogy vajon a későbbiekben hol fog visszaköszönni a trükközés. Hidd el, ha nekifutsz, hamarabb végigérsz rajta, mint gondolnád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A dolgok megváltozni látszanak körülötted, pontosan nem tudod azonban, hogy merrefelé visz az út, amelyen éppen bandukolsz. Épp ezért nem is tudod kiszámítani, mi és hogyan fog történni és az milyen irányban befolyásolja majd az életedet, de talán jobb is ez így. Nem kell mindig matekozni, hisz ha beleveszel a számok sűrűjébe, akkor bizonyosan nehezen fogsz tudni kikeveredni belőle. Csak menj és tapasztalj annak érdekében, hogy később haszonnal kamatoztathasd azt, amit most megszerzel. Ne félj az ismeretlentől!

HALAK (február 20-március 20)

Felelősségteljes megbízást kell teljesítened az előtted álló héten, amelyben teljesen szabad kezet kapsz. Valaki azonban folyton egyfajta piaci légyként legyeskedik körülötted, megállás nélkül mindenbe beleszólna és kérés nélkül mondaná el a véleményét, ami téged érthető módon rendkívülien frusztrál. Nem tudod, hogyan állítsd le, hogyan hárítsd a jóakaratot, hisz megbántani semmiképp nem szeretnéd, az azonban fontos számodra, hogy a jó viszony fennmaradjon. Mivel azonban ez nem mehet így sokáig, valamilyen módon mégis a sarkadra kell állnod, igyekezz tehát diplomatikusan elhárítani a túlbuzgóságát, hátha abból érti, hogy ebben a darabban mégis mi a szereposztás!

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