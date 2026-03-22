Heti horoszkóp március 23-29.: a Bikák kételyek közé kerülnek, az Oroszlánoknak nagy terveik vannak

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 23-29.

KOS (március 21-április 20)

Időnként hajlamos vagy bizonyos helyzetekben anélkül ítélkezni, hogy a részletekkel tisztában lennél. Mivel azonban ez sok esetben bajba keverhet, épp ezért amennyiben objektíven nem látod a szituációt, abban az esetben bölcsebben teszed, ha nem foglalsz állást. Ha mindenképp kérik a véleményedet, abban az esetben egész nyugodtan vállald fel, hogy csak akkor tudod megfelelően átlátni az egészet, ha meghallgattatott a másik fél is. Amennyiben ezt a dipomatikus megközelítést bárki zokon vesz, akkor valószínűleg csupán a maga álláspontja igazolását várta tőled, nem pedig a véleményedre volt kíváncsi!

BIKA (április 21-május 20)

Kételyek között vagy egy bizonyos dologgal kapcsolatban, nem tudod, hogy mi lenne a leghelyesebb döntés. Szíved szerint beállnál a sorba, arra mennél, ami mindenkinek jó, hisz a világért sem szeretnél konfliktusba kerülni senkivel. Ha azonban az eszedre hallgatsz, akkor olyan kompromisszumos megoldást találhatsz, amely elfogadható a számodra, ugyanakkor mások sem vonhatják kétségbe az emberi értékeidet. Maradj mindig az egyenes úton, akkor biztosan nem fogsz eltévedni!

IKREK (május 21-június 21)

Apróbb hiba bosszanthat fel az előtted álló héten, melynek korrigálása túl sok időt és energiát vesz el az életedből. Gondolkodj azonban megoldáscentrikusan, addig korigálj, amíg nem lesz nagyobb a baj. Annak érdekében, hogy minél kevésbé legyél sebezhető és minél kevesebb eséllyel hibázz, ülj le és igyekezz a fejedben uralkodó káoszon úrrá lenni, szép sorjában haladj végig a folyamaton, majd próbáld kiköszörülni a csorbát. Törekedj arra, hogy ne csapjanak össze a fejed felett a hullámok!

RÁK (június 22-július 22)

Gőzerővel, időt, energiát nem kímélve dolgozol azért, hogy körülötted mindenkinek kényelmes legyen az élete, illetve hogy mindenki elvárásának megfelelj. Az előtted álló héten azonban eljön a pillanat, amikor a saját hatátaidat is túl kell lépned és ez egy pillanatra elgondolkodtat. Ha már ilyen volumenű dolgokra képes vagy, akkor hol van az a pont, amikor nemet fogsz mondani vagy lesz-e egyáltalán ilyen helyzet? Mindenképp érdemes valamiféle, számodra előnyös konszenzusra jutnod, hiszen elsősorban önmagadnak érdemes megfelelned, azért érdemes dolgoznod, hogy te, magad elégedett lehess a saját életutaddal. Ha mások értékrendje szerint élsz, akkor bizony teljesen elveszíted az esélyt arra, hogy önazonos lehess és olyan életet élj, amely valóban boldoggá tesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagy terveid vannak a közeljövőre nézve, nem nagyon mered azonban nagy dobra verni, attól félsz ugyanis, hogy az ötletedet a környezeted nem fogja kitörő örömmel fogadni, sőt megpróbálnak majd esetleg lebeszélni róla. Mielőtt azonban véglegesíted a döntésedet és belevágnál az általad megálmodott nagy kalandba, előtte érdemes beavatnod legalább egy bizalmas barátodat, akinek adsz a véleményére és adott esetben el is fogadod tőle a kritikát. Amennyiben változtatást javasol, ne habozz megtenni annak érdekében, hogy minden tökéletes legyen.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki kiönti neked a lelkét az előtted álló héten, mellyel kapcsolatban egyetértést várna, te azonban nem értesz egyet vele. Őszinte ember lévén ebből nem is csinálsz titkot, melynek következtében közöttetek elég gyorsan puskaporossá válik a levegő. Mielőtt azonban elmérgesedik a helyzet, előtte higgadtan beszéljetek róla, hallgassátok meg egymás véleményét és találjátok meg a közös nevezőt az ügyben. Nem érdemes apró dolgok miatt sebeket ejteni és szerezni csak azért, mert nem tudtok felülemelkedni valamin.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Roppant fárasztó számodra az, hogy gyakorlatilag minden szembejövő személy a nyakadba zúdítja a saját búját-baját, te azonban senkit nem szeretnél megbántani, ennek következtében te válsz triplán leterheltté. Miközben mások roppant hálásak neked a segítségnyújtásért, a népszerűségi indexed pedig az egeket veri, aközben te esel áldozatául a nagy önfeláldozásnak. Nemes dolog az önzetlenség, ugyanakkor ne feledkezz meg magadról sem, a saját váradat ugyanis neked kell felépítened, hiszen azt senki nem fogja helyetted megtenni, amíg te mások várához hordod össze az építőanyagot!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kezd fogyni a türelmed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, melyet hosszabb ideje nyújtasz már, mint a rétestésztát. Végtelen sok ideje dolgozol rajta eddig eredménytelenül és ez az, ami kezdi elvenni a lelkesedésedet. Minden reményvesztettséged ellenére az előtted álló héten lesz csak igazán szükséged arra, hogy minden kitartásodat összeszedve nekivágj az utolsó métereknek. Hidd el, a befektetett energia a végén busásan meg fog térülni, ám attól mert sürgeted az eredményt, az még nem fog előbb megérkezni. Mindennek eljön a maga ideje! Kitartás!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, mindenki unos-untalan megpróbál beleszólni az életedbe, nem győznek kéretlenül azzal traktálni, mit és hogyan kellene csinálnod a hétköznapokban. Mivel te rendkívüli módon zavarónak találod ezt, épp ezért igyekezz az előtted álló héten ezeket az embereket diplomatikusan leépíteni és szofisztikált módon megértetni velük, hogy sokkal bölcsebben tennék, ha a saját dolgaikkal foglalkoznának és nem a te életed lenne a középpontban. Ha eléggé tisztelnek téged, akkor meg fogják érteni a mondanivalód lényegét, amennyiben pedig nem, abban az esetben húzz meg egy vastag vonalat és nyugodtan hagyd hátra őket!

BAK (december 22-január 20)

Komoly döntést kell meghoznod az előtted álló héten, melynek terhe kezd összenyomni, gyorsan rá kell tehát jönnöd, hogy amennyiben nem húzol meg egy határvonalat és nem indulsz neki a már elvállalt feladatok megoldásának, abban az esetben sosem fogsz tudni felszabadulni. Koncentrálj arra, hogy mindennek egyesével pontot tehess a végére, ne mondj igent semmire, ami újabb bonyodalmat okozhat, inkább arra törekedj, hogy minden elvállalt feladatot egymás után kipipálj. Utána ráérsz levonni a tanulságokat, melyek közül talán a legfontosabb az, hogy a kevesebb néha több!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Zsúfolt hétnek nézel elébe az előtted álló héten, olyannyira túlszervezed ugyanis a peogamjaidat, hogy az egyik projekt a másik sarkában van, különböző meetingek között rohangálsz mérgezett egerek módjára, ami azonban semmiféle pozitív következményt nem szül majd. Igyekezz satírozni az elvállalt feladatokból, rendszerezd logikusan la tennivalókat, így esélyed lehet arra, hogy belefulladj a prgramokba. Próbálj kevesebb terhet a hátadra venni, az ugyanis nem túl jó, ha csak fuldokolsz és kapálózol a tennivalókban!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten be kell látnod, hogy amennyiben nem parancsolsz megállj annak a káosznak, ami körülötted kezd eluralkodni, akkor annak bizony nem lesz jó vége. Ezer felé járnak a gondolataid, sok mindent szeretnél egyszerre csinálni, amennyiben azonban mindenbe belekezdesz, majd aztán félbehagyod a dolgot, s odébbállsz, abban az esetben egyfelől csalódást okozol magadnak és a körmyezetednek, másfelől minden befejezetlen marad. Ennek elkerülése érdekében igyekezz tehát egyfajta rendszert kialakítani és az általad elkezdett ügyeket a maguk helyén kezelni, fontosságuknak megfelelően. Ez ugyanis az egyetlen módja annak, hogy elkerüld a káoszt és a vele járó kalamajkát!