Heti horoszkóp május 18-24.: a Rákoknak több magabiztosságra van szükségük, a Mérlegek kiélhetik a bennük lévő kalandvágyat

HETI HOROSZKÓP MÁJUS 18-24.

KOS (március 21-április 20)

Rettentően aggódsz valami miatt az előtted álló héten, amire azonban abszolút mértékben nincs ráhatásod, tőled független körülmények ugyanis azok, amelyek meghatározzák a végeredményt. Amennyiben tehát minden tőled telhetőt megtettél a siker érdekében, abban az esetben egyszerűen csak engedd el és ne rimánkodj a sikerért a nap 24 órájában. Kapcsolódj ki, vedd körül magad olyan emberekkel, akikkel érzelmileg biztonságban érzed magad, menjetek el vacsorázni, aztán moziba, foglald el magad és meglátod, pillanatok alatt elszáll a körömrágási mániád. A dolgok pedig egyszerűen maguktól, különösebb aggodalmad nélkül is megtörténnek, pontosan úgy, ahogy az Univerzumban el lettek rendelve!

BIKA (április 21-május 20)

Minden tudásodat és tapasztalatodat bevetve dolgoztál valamin, amitől az előtted álló héten hatalmas eredményt vársz. Emiatt kissé feszült vagy a környezetedben élőkkel, nincs türelmed az emberekhez, ami előbb-utóbb konfliktushelyzetbe sodor. Mielőtt azonban bárkit akaratodon kívül megbántanál, igyekezz kicsit elvonatkoztatni és akár némi testmozgással levezetni a benned lévő feszültséget. Persze, nem lehetsz mindig egyfajta meditatív állapotban, ám mindig az lebegjen a szemed előtt, hogy mások abszolút nem lehetnek áldozatai jelen állapotodnak. Ne okozz magadnak kellemetlen perceket csak azért, mert az átlagosnál könnyebben pattan el a húr!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten valaki jó szándékkal szeretne útbaigazítani, te azonban arrogánsan utasítod el, úgy tűnik ugyanis számodra, hogy az illető bele kíván avatkozni a dolgodba. Miután világossá válik számodra is, hogy abszolút nem akart ártani, a lehető leggyorsabban kérj elnézést, nehogy ez a malőr a kapcsolatotokra nyomja a bélyegét. Az azonban, hogy felemás hangulatod van, még korántsem jelenti azt, hogy felmentést kapsz az ehhez hasonló helyzetekben, így tehát amennyiben úgy érzed, nem vagy jóban a Világgal, abban az esetben inkább zárj ki mindent és vonulj vissza, amíg nem sikerül helyére billentened a lelki békédet!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta feladatot dob a gép az előtted álló héten, amivel úgy gondolod, hogy képtelen leszel egyedül megküzdeni, teljesen biztos vagy benne, hogy ez az a hegy, ami számodra a "megmászhatatlan" kategória. Nem mindegy azonban, hogy hiszel-e magadban, mielőtt bárminek is nekikezdesz, épp ezért igyekezz magabiztosan állni a helyzethez, hisz úgy még senki nem hódította meg ugyanis a Mount Everest-et, hogy közben remegett a lába és attól rettegett, mi lesz, ha leesik. Húzd tehát fel a bakancsod és irány a feladat, persze egyik lábad csak a másik után tedd, nehogy egy hirtelen döntésed miatt kerülj bajba!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedben folyamatosan igyekszik rákényszeríteni különböző dolgokra, amely számodra csak most válik világossá. Mivel egyetlen percig sem szeretnéd mások bábjaként élni az életedet, épp ezért határozottan állj ki magadért és a saját értékrendedért, másképp mindig elnyomnak majd a környezetedben lévő, dominánsabb személyek. Megvan neked a saját elvrendszered, véleményed, álláspontod bizonyos dolgokkal kapcsolatban, ne hagyd tehát, hogy mások egyfajta marionett bábként könyveljenek el. Amennyiben pedig valaki emiatt

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasvalamit tűzték ki célul magad elé az előtted álló hétre, amely nehézségi foka miatt nagyobb áldozatokat kíván meg tőled, mint amire számítottál. Mielőtt azonban fejjel menve a falnak és mindenféle mérlegelés nélkül belevágnál, előtte érdemes felsorakoztatnod minden, a célod mellett és ellen szóló érveket, hisz korántsem biztos, hogy jelen pillanatban érdemes megmásznod a Himaláját, amennyiben nincsen minden feltétel megfelelő módon és minőségben megadva hozzá. Miért okoznál magadnak kudarcélményt, ha nem muszáj? Ha a feltételek nem adottak, tedd talonba a dolgot és majd csak akkor vedd elő, ha teljes mértékben készen állsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hét alkalmas arra, hogy kiélhesd a benned lévő kalandvágyat, olyasfajta helyzetben próbálhatod ugyanis ki magad, amely nem minden nap adatik meg az embernek. Igyekezz minden programodat áthelyezve lehetőséget teremteni arra, hogy megmérettesd magad, hisz ezúttal életreszóló kalandban lehet részed. Ne legyen lelkiismeret furdalásod amiatt, hogy most minden más háttérbe szorul, a feladataid, a programjaid ott lesznek holnap is, ilyen extrém élményszerzési lehetőség azonban nem kopogtat mindig az ajtón. Vágj bele tehát és élvezd ki minden percét!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Minden szálat el szeretnél varrni egy bizonyos ügyben, hisz nem akarod, hogy a jövőben kellemetlen helyzetbe kerülj csak azért, mert nem voltál elég körültekintő. Fontos a precizitás, te pedig minden helyzetben igyekszel úgy gondolkodni, hogy figyelembe veszed a jövőképet is. Rendkívül elismerésre méltó a gondolkodásod, nem véletlenül néznek fel rád olyan sokan, hisz példaértékű vagy az emberek szemében. Ha másért nem, már csak ezért is megéri aprólékosan varrogatni a szálakat, hisz követendő példát látnak benned. Így működnek a profik, büszke lehetsz magadra!

NYILAS (november 23-december 21)

Végre pozítív visszaigazolásokat kapsz valamivel kapcsolatban az előtted álló héten, amelyek olyannyira felvillanyoznak, hogy szíved szerint azonnal világgá kürtölnéd a boldogságodat. Mivel azonban ez a sikertörténet jelen pillanatban igen-igen gyenge lábakon áll, igyekezz egyelőre önuralmat gyakorolni és csak azokkal megosztani a részeredményeket, akik nem kérhetnek számon semmi rajtad abban az esetben, ha mégse lenne világraszóló siker a dologból. Szerényen menj tovább a megkezdett úton, használd azt a tudást és tapasztalatot, ami benned van és meglátod, hamarabb szakíthatod át a célszalagot, mint hitted volna! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

A szokásosnál jóval nehezebb feladattal küzdhetsz meg az előtted álló héten, mely minden energiádat kezdi felemészteni, úgy érzed, nagyon régóta menetelsz és az utad valahogy végeláthatatlannak tűnik. Mielőtt azonban végleg lemerülne az akkumulátorod, előtte keress valakit, aki levesz egy kicsit a terheidből, bizonyára nem te vagy ugyanis az egyetlen személy, aki ezt a feladatot meg tudja oldani. Semmi bajod nem származhat abból, ha kicsit a felelősségérzet-adta nyomás alól is tehermentesíted magad, hisz kezdesz összerogyni és még azelőtt mehet az egészséged rovására a dolog, mielőtt megoldódna!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, túl régóta nem történt semmi említésreméltó az életedben, emiatt kissé egyhangúnak érzed a mindennapokat. Változatosságra vágysz, arra, hogy kicsit felpezsdüljön az élet körülötted, hisz nem vagy hozzászokva, hogy ilyen lapos legyen a kedved. Amennyiben minden kitűzött feladatot sikerül befejezned időben, abban az esetben fogd kézen egy barátnődet és menjetek el egy olyan helyre, ahol büntetlenűl kitombolhatod magad, ahol olyan extrém dolgokat próbálhatsz ki, amelyekre nem minden nap van lehetőséged. Hidd el, ha kicsit felkavarod magad körül az álló vizet, akkor sokkal nagyobb életkedvvel fogsz ébredni, mint amilyennel most rendelkezel. Igyekezz azért az extremitások terén a józan ész határain belül mozogni!

HALAK (február 20-március 20)

A sok tennivalód közül fogalmad sincs, melyikhez fogj hozzá először az előtted álló héten, nem állt ugyanis össze a fejedben a prioritási sorrend, épp ezért egyikhez a másik után nyúlsz azt gondolván, hogy ha mindenbe belekezdesz, abból baj nem lehet. Így azonban semmit nem is fogsz tudni lezárni és olyan eredményt produkálni, amellyel te is elégedett lehetsz és nem kell szégyenkezned miatta. Ne rémítsen meg a sok-sok feladat, képes leszel megcsinálni, amennyiben megfelelőképp megszervezed a munkafolyamatot. Állítsd fel a fontossági listát és annak mentén haladj végig úgy, hogy semmit ne hagyj félbe. Menni fog, csak bízz magadban!