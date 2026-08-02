Heti horoszkóp augusztus 3-9.: a Szüzeknek érdemes belátniuk a határaikat, a Nyilasok páratlan lehetőséget kapnak

HETI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 3-9.

KOS (március 21-április 20)

Teljesen nyugodt vagy, hisz minden folyamatban lévő ügyed a terveid szerint alakul, gyakorlatilag a legjobb úton vagy afelé, hogy lassan jövedelmezni is kezdjenek végre. Bár sokszor elgyengülni látszottál, mégis ékes bizonyítékot kaptál, hogy megérte annyi energiát befektetni, most ugyanis nyugodtan dőlhetsz hátra egy időre, nem kell reggeltől-estig azon idegeskedned, mi és hogyan fog majd alakulni. Most már a környezetednek is teljesen nyugodtan beszámolhatsz a kilátásban lévő sikereidről, hisz nagyon úgy tűnik, ez már a zsebedben van!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta kötelességeknek kell eleget tenned az előtted álló héten, amelyek nem teszik lehetővé azt, hogy más, eddig végzett dolgoddal haladni tudj, hisz elég nagy lécet kell megugranod. Mivel a kettő együtt már túl sok lenne, épp ezért keress valakit a környezetedben, akiben megbízol és nyugodt szívvel adod át neki az eddigi tennivalókat. Légy azonban óvatos, bárki nem jó, csakis olyat találj, aki meglátásod szerint rendelkezik legalább annyi tudással és tapasztalattal, amennyi neked jutott, ellenkező esetben egy összecsapott maszlagot kell a másik feladatot illetően a főnököd elé tenned és hidd el, te fogod a balhét elvinni!

IKREK (május 21-június 21)

Egy hozzád elég közel álló személy gázol a lelkedbe az előtted álló héten, olyasmit mond ugyanis, ami elég övön aluli, te pedig érthető módon emiatt borzasztóan csalódott vagy. A legkevésbé sem számítottál ugyanis az illető által kimondott szavakra, azt gondoltad, hogy ennél sokkal közelebb álltok egymáshoz, eszedbe sem jutott volna tehát, hogy csalódást okozhat. Mielőtt azonban az egész Világra ráhúznád a vizes lepedőt és többé nem állnál szóba senkivel, azt mindenképp tartsd észben, hogy attól, mert egyetlen csepp a tengerben rád cseppent, attól még korántsem biztos, hogy nem fogod tudni élvezni az úszást. Engedd el azt, aki nem becsül és koncentrálj azokra, akik valóban szeretnek és soha nem lennének olyasmire képesek, mint amit ma megtapasztaltál!

RÁK (június 22-július 22)

Bár abszolút nem így tervezted, az előtted álló hét folyamán mégis olyasfajta feladatot kapsz a már meglévők mellé, hogy azt sem tudod, miképp fogsz velük megbirkózni ahhoz, hogy határidőre, minőségileg kifogástalan munkát adhass ki a kezedből és még a kikapcsolódásra is jusson időd. Emiatt egyszerre vagy kétségbe esve és bosszús is, ám mielőtt magukkal ragadnak a negatív előjelű érzelmek, azt mindenképp érdemes szem előtt tartanod, hogy nem véletlenül bíztak meg ennyi feladattal, hisz pontosan tudják, hogy milyen teljesítményre vagy képes, épp ezért nem okozhat gondot azt sem, hogy összeszedetten, koncentráltan állj neki mindennek. Higgy magadban, abban, hogy képes vagy megcsinálni, tedd oda minden tudásodat és mutasd meg mindenkinek, hogy miféle tehetség rejlik benned!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Borzasztóan bánt egy bizonyos dolog, ami egyszerűen nem hagy nyugodni, megállás nélkül ekörül forognak a gondolataid. Mivel már az általános közérzetedre is kezd rátelepedni ez a fajta nyomás, így az előtted álló héten muszáj leszel szembenézni vele, akár úgy is, hogy megosztod egy számodra kedves emberrel, akiben megbízhatsz és pontosan tudod, hogy nem is fog visszaélni a helyzeteddel. Mondj el mindent részletesen, kérd a tanácsát és légy nyitott mindenféle megoldási javaslatra. Hidd el, ha sikerül pontot tenned a dolog végére, és egyszer, s mindenkorra lezárod az ügyet, az életkedved is vissza fog térni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten egy olyasfajta spirálba kerülsz, amikor senkinek semmire nem tudsz nemet mondani, ezért mindent bevállalsz, hogy másoknak könnyítsd az útját, mely aztán számodra jelent tonnás terhet és nagy elveszettséget. Mielőtt azonban nagyobb kalamajkába kerülnél, előtte igyekezz megtanulni végre nemet mondani és elutasítani azt, aki ilyesfajta felelősséget szeretne a nyakadba akasztani, ne akarj mindenáron hős lenni, aki a világ megmentésére érkezett. Neked is véges az energiaraktárad, nem fér tehát el egyszerre minden a hátadon, ne félj ezt hangosan kimondani!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Szíved szerint új dolgokba vágnál bele, izgalmakra, adrenalin szint emelkedésre vágysz, olyasfajta emlékezetes kalandra, amely óriási lendületet adhat. Amennyiben valóban ez a célod, abban az esetben nem is érdemes tovább húznod az időt, hisz a körülmények jelenleg a legideálisabbak ahhoz, hogy meg tudd valósítani azt, amire hosszú ideje vágysz. Fel kell azonban készülnöd arra, hogy valószínűleg elég nagy áldozatokkal jár majd az, hogy végül felérj a hegy csúcsára, ám ha visszatekintesz a hosszú utadra, akkor rá fogsz jönni, hogy megérte áldozatot hozni a boldogságod és büszkeséged érdekében. Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban, nem igazán tudod ugyanis, hogy melyik utat kellene választanod annak érdekében, hogy ne vessz el a helyzet sűrűjében. Ahhoz tehát, hogy megoldás szülessen, mindenképp ajánlott beszélned valakivel a bonyodalmakról, hiszen attól nem oldódik meg a dolog, hogy bebábozod magadban. Nézz szembe vele és próbálj mihamarabb megnyugtató megoldást vagy választ találni, mert ez így hosszútávon nem-igen lesz kedvező. Hidd el, ha megleled a választ a kérdéseidre, akkor sokkal jobban fogsz tudni aludni a jövőben!

NYILAS (november 23-december 21)

Páratlan lehetőséget hoz számodra az előtted álló hét, amellyel végre kitörhetsz az egyhangúságból és olyan kalandra indulhatsz, amely hosszútávú élményeket tartogat. Ne hezitálj, ragadd meg az alkalmat, hisz nem mindennap hullik az ember elé egy ilyen, a soha vissza nem térő fajtából. Szedd össze minden tudásodat, hisz szükséged lesz rá ahhoz, hogy megmutathasd, mennyire érdemelted ki, hogy olyasmibe kezdhess, amit soha életedben nem csináltál még. Ne görcsölj rá, menni fog anélkül is, csak add át magad az érzésnek és mindent a szíved szerint csinálj!

BAK (december 22-január 20)

Fontos célt tűztél ki magad elé, melyet mindenképp szeretnél elérni, azt azonban pontosan tudod, hogy ez helyenként igen nagy áldozatokkal jár majd és hogy nagyon hosszú, rögös út vezet odáig, nem kis zökkenőkkel. Ha viszont már úgy határoztál, hogy elindulsz az úton, akkor érdemes a a lestrapabíróbb lábbelidet felvenni, mert igen sokat kell majd kopnia, mire odaérsz. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit mondanak rólad, csak is azokra az emberekre hallgass, akiknek adsz a véleményére, a többiek úgy sem tudnak rólad semmit, csupán üres fecsegés, amit előadnak. Indulj, amíg nem késő!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában azt preferálod, ha irányító szerepben vagy, az esetek döntő többségében mindent szeretsz kontrollálni, kifejezetten jól esik, ha mások hozzád fordulnak útmutatásért, hisz az egyfajta bizonyosság számodra, hogy valóban értesz ahhoz, amit csinálsz. Azt azért érdemes mindenképp szem előtt tartanod, hogy nem te vagy az egyetlen hozzáértője a dolgoknak, így érdemes másoknak is bizalmat szavaznod, hisz akkor lazíthatsz végre egy kicsit és nem kell folyamatos görcsben lenned, s félig nyitott szemmel aludnod. Hidd el, attól nem omlik semmi a fejedre, mert egy kicsit kikapcsolódsz!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten egyfajta válaszút elé állsz, amikor döntened kell, hogyan legyen tovább, merre vigyen az utad, miként rendezkedj be hosszabb távon. Amennyiben úgy döntesz, hogy kidobod a vasmacskát a hajóból es lehorgonyzol, abban az úgy készülj fel, hogy a lehető legjobb legyen számodra, ám ha arra az álláspontra jutsz, hogy ideje továbbállni, abban az esetben húzd fel a vitorlát és hajózz tovább. Amennyiben ugyanis csupán a pocsolyában álldogálsz, soha nem lesz esélyed arra, hogy nagy dolgokat vigyél véghez, hogy oda juss egyszer, ahova soha nem gondoltad volna. Ha viszont így jól érzed magad, akkor ne álmodj a lehetetlenről, törődj bele a jelenedbe!