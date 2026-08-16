Heti horoszkóp augusztus 17-23.: a Rákok nehéz helyzetet zárhatnak le, a Skorpiókat váratlan kiadás bosszantja

HETI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 17-23.

KOS (március 21-április 20)

Mindent mértani pontossággal elterveztél annak érdekében, hogy mostanra gördülékenyen menjenek a dolgok, nagy bosszúságodra azonban a vártnál jóval lassabb a tempó, amellyel haladni tudsz. Mielőtt azonban kétségbeesnél, hogy az egészet deficittel zárod, s ezért inkább lehúznád a rolót, nyugodj meg és gondolj bele, mi mindent tettél már eddig is. Annyi munka, energia és matekozás van benne, hogy egyszerűen nem sülhet el rosszul. Ne ijedj meg a szembe jövő akadályoktól, csupán arra ügyelj, hogy biztos lábakon állj, el ne fújjon az első fuvallat. Menni fog, csak bízz magadban!

BIKA (április 21-május 20)

Mostanra annyira összetornyosulak a a tennivalóid, hogy azt sem tudod, mihez kezdj a sok feladattal. Szerencsére azonban váratlanul mégis olyan segítséget kapsz, amelynek révén el tudsz indulni a megoldás felé vezető úton. Hálás lehetsz az illetőnek, épp időben jött ugyanis ahhoz, hogy ne fulladj bele a nagy sodrásba. Miután pontot tettél valamennyi, mára vállalt feladat végére, ne gondolkodj nagy programokban, ejtőzz a kanapén, nézz meg egy filmet vagy rendelj egy pizzát és olvass egy izgalmas könyvet!

IKREK (május 21-június 21)

Végre minden ügyed az elvárásaidnak megfelelően alakul az előtted álló héten, bizonyosságot nyert számodra az, hogy nem volt hiábavaló az a sok munka, amit befektettél, most tehát hátradőlhetsz és megnyugodhatsz. Lesznek ugyan, akik befolyásolni próbálnak majd, akik biztosan jobban akarják tudni, valóban ez-e az az eredmény, amivel elégedett lehetsz, ám neked nem kell minden szélfúvásba beleállnod. Pontosan tudod magadról, hogy önálló, józan gondolkodással bíró ember vagy, aki tisztában van vele, hogy mi a jó neki. Ez a saját utad, arra haladj, amerre jónak látod, ne arra, amerre a többiek küldenek!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hét a legalkalmasabb arra, hogy végre lezárhass valamit, ami megoldatlansága okán hosszú ideje frusztrált már. Mivel azonban most lehetőséged nyílik arra, hogy egyszer, s mindenkorra megszabaadulj a tehertől, épp ezért válassz egy megkérdőjelezhetetlen taktikát és indulj el az úton. Egészen idáig folyton azon járt az eszed, hogy meddig tart még, mikor lesz vége és vajon milyen eredménnyel zárul, most azonban végleg pontot tehetsz a dolog végére. Szerencsére ideálisak a körülmények, ne habozz tehát!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy tűnik, eléggé ingoványos talajra tévedtél, az előtted álló héten ugyanis számos akadály vár rár, amelyekre ugyan nincs számottevő befolyásod, mégis egyesével kell megugranod őket. Igyekezz azonban kizárni mindent és koncentrálj a megoldásra, hisz ha lankad a figyelmed, akkor megcsúszhatsz és könnyen elúszhat a siker. Semmi mással ne törődj most tehát, csakis azzal, hogy végigmenj végre a pályán anélkül, hogy elhasalnál. Hidd el, nem teljesíthetetlen a táv, cspán egy kis vakmerőség és akaraterő kell hozzá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan elég magabiztosan tetted a dolgodat egy bizonyos feladat kapcsán, az előtted álló hét egy pontján azonban valahogy mégis elfog a bizonytalanság, s noha meg voltál győződve róla, hogy nem érhet váratlan meglepetés, ez bizony mégis másképp alakul. Abszolút érthető a megingásod, hisz fontos számodra ennek a bizonyos ügynek a pozitív végkimenetele, így tehát amennyiben nem tudsz felülemelkedni a bizonytalanságon és a kérdőjelek csak halmozódnak benned, abban az esetben érdemes tanácsot kérned valakitől, akiben meg is bízol és a segítségedre is lehet. Azon az úton, amin elindultál, muszáj végigmenned, higgy tehát abban, hogy ahol győzni lehet, ott te győzni is fogsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában határozottan és gyorsan hozol döntéseket, ezért fordulnak olyan sokan hozzád segítségért, ha kétes szituációba keverednek, s melyet saját erőből nem tudnak megoldani. Méltán lehetsz tehát büszke magadra, ugyanakkor érdemes óvatosnak lenned, hisz nem biztos, hogy minden helyzetet jól látsz. Ne feledd, a téged közvetlenül nem érintő helyzetekben, a partvonalon állva könnyű a szavakkal játszani, a következményekkel azonban soha nem neked kell számolnod. Kizárólag olyan tanácsot adj tehát, amelyről biztosan tudod, hogy mások hasznára fog válni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bár nem egy anyagias beállítottságú ember, az előtted álló héten mégis nagy bosszúsággal tölt el az, hogy váratlan anyagi kiadás rövidíti meg a bankszámládat. Általában nem sajnálod a pénzt semmire, amit hasznosnak találsz, ezúttal azonban rajtad kívülálló okok miatt kell a tartalékaidhoz nyúlnod és ez az, ami különösen bosszant. Nem érdemes ezen azonban hosszasan agonizálnod, hisz ha el vagy vele foglalva, akkor sincs más választásod, a terheket neked kell állnod. Oké, megtörtént, fizess és lépj tovább, ne rontsd el a hangulatodat azzal, hogy túl sokáig emészted magad!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten váratlan segítséget nyújt valaki egy igen nehéz ügyben, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy jól jöhess ki a helyzetből. Mivel szíved szerint te is lezárnád a hyzetet, így jobban teszed, ha hallgatsz a szavára, elfogadod a javaslatait, hiszen az illető biztosan nem akar rosszat neked, másrészt jelen pillanatban úgysincs más választásod, a magad erejéből ugyanis csupán igen nyögve-nyelősen tudnál kikeveredni a kátyúból. Még jó, hogy van melletted valaki, aki a nehezebb szituációkban sem fordít hátat neked!

BAK (december 22-január 20)

Valahogy az az érzésed, hogy érdemes lenne más területeken is kipróbálnod magad, a jelenlegi pályaszakaszon ugyanis nem igazán motivál semmi, így nem nagyon tud már lázba hozni egy új projekt sem. Ne fordíts ugyanakkor hátat mindennek és mindenkinek, adj időt magadnak arra, hogy kiforrjon, ez egy pillanatnyi fáradtság vagy valóban kiégtél. Majd akkor ráérsz a váltáson gondolkodni, ha a végső következtetés az, hogy lépned kell!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten kellkőképpen fáradtnak érzed magad ahhoz, hogy új kihívásokat teljesíts, érzésed szerint ugyanis a jelenlegiekkel sem annyira boldogulsz jól, nemhogy számodra megmászhatatlannak tűnő hegyeknek is neki fuss. Használd ki azt, hogy ez egy rövid munkahét, szállj ki a mókuskerékből néhány napra, igyekezz összeszedni magad, hisz alkalmasabb időpontot nem-igen fogsz tudni találni a pihenésre. Meg kell adnod magadnak az esélyt arra, hogy kikapcsolódj, máskülönben nem fogsz tudni produktívan működni. Tedd tehát félre a határidőket és olyan dolgokkal foglalkozz, amelyek legalább egy kicsit feltöltik az energiaraktáraidat!

HALAK (február 20-március 20)

Régóta halogatsz egy borzasztóan nehéz döntést, amin már hosszú ideje rágódsz, ám mivel félsz a következményektől, épp ezért tolod magad előtt az egészet. Mivel azonban örökké nem odázhazod el, hisz csak hátráltatja az életedet, épp ezért szánd rá magad, állj a sarkadra és mondd ki, amit már jó ideje ki kellett volna mondanod. Lehet, hogy kemény szavak lesznek ezek, de hidd el, minden érted történik és hosszú távon a te érdekeidet szolgálja. Csupán csak tudnod kell bánni bizonyos helyzetekkel!