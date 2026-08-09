Heti horoszkóp augusztus 10-16.: az Ikrek céltudatosan mennek előre, az Oroszlánoknak a problémamegoldó képességükre lehet szükségük

HETI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 10-16.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten felvázolod a nagy terveidet a közvetlen környezetednek, ők azonban első hallásra hátrahőkölnek és fenntartásokkal fogadják. Nem érted az aggályaikat, hisz te mindent megfelelően előkészítettél, így azt gondolod, semmiféle váratlan helyzet nem szólhat közbe. Hidd el azonban, bármennyire is mennek most az agyadra, kizárólag a te javadat akarják, a legkevésbé sincs bennük bántó szándék vagy ártani akarás. Épp ezért ne fogadd ellenségesen, amennyiben meg vagy győződve róla, hogy igazad van éz biztos alapokra építesz, próbáld észérvekkel meggyőzni őket és ezzel eloszlatni a kételyeiket. Törekedj a kompromisszumra, hisz nem mindig okos dolog a saját fejed után menni!

BIKA (április 21-május 20)

Akárhogy próbálkozol, egyszerűen nem jössz ki valakivel a környezetedben, folyamatosan úgy érzed, hogy hiába próbálsz hozzá a lehető legnagyobb nyíltsággal és őszinteséggel közeledni, zárt kapukba ütközöl. Nem-igen érted, miért ez a nagy ellenállás, ám ha tényleg fontos neked az illető, akkor keress valamilyen más utat hozzá. Találd meg, mi a gyengéje, mi az érdeklődési köre, azon keresztül talán meg tudod közelíteni. Ha pedig sikerül áttörnöd a maga köré épített falat, még akár jó barátok is lehettek!

IKREK (május 21-június 21)

Általában véve abszolút céltudatosan mész előre, egyetlen cél lebeg a szemed előtt, hogy tökéletes eredménnyel teljesíts, hogy mindenki elégedett legyen, illetve hogy ha ránézel a művedre, akkor méltán lehess büszke magadra. Ennek érdekében minden tőled telhetőt megteszel, gyakorlatilag erődön felül is. Kitartásod és akaraterőd valószínűleg meg is hozza majd a maga gyümölcsét, hisz ha minden jól megy, akkor az előtted álló héten sorban pontot tudsz majd tenni egyik vagy másik ügyed végére, addig azonban nincs megállás, határozottan menned kell előre, hiszen te pontosan tudod, hogy mi a siker receptje! Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Noha az előtted álló héten mások számára úgy tűnhet, hogy körülötted nagyjából minden az előzetes tervei alapján halad, te azonban valójában most fuldokolsz csak igazán a tennivalókban. Rendkívül bosszús vagy emiatt, hisz egyelőre nem látod azt a pillanatot, amikor a nagy káosznak pontot tehetsz a végére és hátradőlve élvezheted a semmittevést egy pohár finom borral a kezedben. Mivel azonban ez a bosszankodás sehova nem vezet, épp ezért szedd össze magad és próbálj a hatékonyságra és a gyorsaságra törekedni annak érdekében, hogy mihamarabb pontot tehess a folyamatban lévő ügyek végére és átadhasd magad végre a más programoknak is. Legközelebb pedig igyekezz úgy szervezni az életedet, hogy időben kerüljön pont minden feladat végére!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten szükséged lehet a problémamegoldó képességedre, hisz valaki hozzád fordul egy igen kényes kérdésben, amiről nem szívesen beszél, de mégis segítségre van szüksége. A helyzetnek megfelelően kezeld diszkréten az ügyet, és gondolkodj megoldáscentrikusan. Még azelőtt kell ugyanis orvosolnotok a problémát, mielőtt mindenki számára világossá válik a helyzet. Az illető roppant hálás lesz neked ezért, te pedig rendkívül büszke leszel magadra, hisz ismét sikerrel tetted hasznossá magad a Föld nevű bolygón!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindig, minden helyzetben igyekszel a környezetednek megfelelni, emiatt általában háttérbe szorulnak a céljaid és egyszerűen nem tudsz teret engedni a saját kreativitásodnak. Így azonban a végeredmény sem a te egyéniségedet tükrözi, ami születik, az nem te vagy, sokkal inkább az, akit vagy amit mások látni szeretnének. Mivel megvan benned az alkotás képessége, mely kreativitással és mérhetetlen fantáziával párosul, épp ezért nem szorulsz arra, hogy mások mondják meg, mit és hogyan kellene csinálnod. Ahhoz, hogy letedd a névjegyedet, a sarkadra kell állnod és önálló döntéseket kell tudnod hozni, így fogsz tudni emlékezetes dolgokat alkotni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy roppant felelősségteljes szituációban kell a az előtted álló hét folyamán állást foglalnod, mely kissé kényszerhelyzetbe hoz, te pedig ennek okán érthető módon kissé frusztrált vagy. Mivel azonban tudod, hogy valamiféle módon nyilatkoznod kell, épp ezért igyekezz diplomatikusan fogalmazni annak érdekében, hogy a későbbiekben emiatt ne vonhassanak felelősségre. Ugyanakkor jelezd azt is, hogy ez a te véleményed, amennyiben egyfajta iránymutatásként kívánják felhasználni, azt csakis a saját felelősségükre érdemes tenniük. Mindenképp hallgass az eszedre annak érdekében, hogy megkíméld magad a kellemetlen helyzetektől. Tarts távolságot és ha nem muszáj, ne okozz magadnak fejfájást!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában mindent megteszel a siker érdekében, igyekszel mindig topformában lenni, ám ez nem mindig megy csettintésre. Mivel gyakran előfordul, hogy elsőre beletörik a bicskád valamibe, ezért inkább bosszúsan fordulsz vissza, akár közvetlenül a cél előtt is. Mivel ezek a kudarcok sokszor csalódást okoznak, így elgondolkodsz azon, vajon mi értelme lenne új dolgokba kezdeni, hiszen az esetek többségében úgysem érsz el semmit. Eljött azonban az idő, amikor úrrá kell lenned a kishitűségeden és végre több önbizalmat magadra erőltetned, hiszen te is alkalmas vagy ugyanis arra, hogy sikereket érj el, s ezáltal végre boldogabb és teljesebb életet élj. Egy próbát megér, s nézd meg, mi történik akkor, ha megszabadulsz a görcseidtől!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút a kiszámíthatóság híve vagy, szereted, ha pontosan az általad elképzelt módon tudsz bizonyos célokat megvalósítani, ennek okán elég rugalmatlan vagy. Lásd be, az életben nem lehet mindig valószínűség számításból megélni, fel kell készülnöd azokra a helyzetekre, amikor váratlan események befolyásolják az útirányt. Épp ezért ne akarj mindenáron, görcsösen ragaszkodni az elveidhez, időnként engedj abból a feszített értékrendszerből, amely meghatározza az életedet. Ha kellő lazasággal kezelsz bizonyos helyzeteket, az neked is sokkal több élményt fog majd okozni. Jó dolog a kiszámíthatóság, de nem mindig megvalósítható!

BAK (december 22-január 20)

Gyakorlatilag egy fenékkel szeretnél több lovat megülni az előtted álló héten, melynek meg is lesz a negatív előjelű következménye, hiszen a figyelmedet bárhogy szeretnéd, egyszerűen nem tudod mindenre egyforma hatékonysággal összpontosítani. Mielőtt tehát belefutsz egy nagyobb kudarcba, előtte mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy mi az, ami fontos és elsőbbséget élvez az életedben, amit a lehető leghamarabb szeretnél lezárni, s eredményt elérni. Tudomásul kell venned, hogy te is emberből vagy, aki nem rendelkezik szuperképességekkel, így tehát neked is végesek a határaid. Ne tarts több vasat egyszerre a tűzbe, mert csúnyán megégetheted magad!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Abszolút nem ismersz lehetetlent, folyton az jár az eszedben, hogyan lehetnél még jobb, miként emelkedhetnél ki a tömegből, ennek érdekében gyakorlatilag a legveszélyesebb kalandoknak is gondolkodás nélkül futsz neki. Ez bizonyos mértékig rendkívül dícséretes és nemes tulajdonság, tudnod kell azonban mindenképp megtalálni a határaidat és lehetőség szerint azokon belül maradni. Nem kell mindenáron, mindent feláldozva hajtanod a célod elérése érdekében, időnként lazíts és add át magad az események sodrásának. Mielőtt végleg kimerülnél, igyekezz arra is időt szánni, hogy pihenj, hisz nyár van, ne hajszold túl magad, hisz nem az a cél, hogy ágynak dőlj és a szervezeted parancsoljon megálljt neked!

HALAK (február 20-március 20)

Az elmúlt napok hajtása után mostanra végre kezdenek a helyükre kerülni azok az ügyeid, amelyek az előtted álló hét első felében már nem okoznak fejfájást, ennek köszönhetően azonban lehetőséged nyílik arra, hogy végre egy kis előnyre tegyél szert és ez rendkívül megnyugtató számodra. Most már egész nyugodtan készülhetsz átadhatod magad olyan programoknak is, amelyeken szeretnél mindenképp részt venni. Gondolkozz összeszedetten, igyekezz globálisan tekinteni bizonyos helyzetekre és akkor nem lehet probléma az sem, hogy több fronton helyt tudj állni! Hajrá!