Heti horoszkóp 7-13.: az Oroszlánoknak több türelemre van szükségük, a Mérlegek túlzott magabiztosságukra fizethetnek rá

HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 7-13.

KOS (március 21-április 20)

Ugyan alapvetően őszinte és egyenes emberként ismer a környezeted, a véleményedet minden körülmények között nyíltan vállalod, vannak azonban neked is féltett titkaid, amelyeket nem szívesen osztasz meg másokkal. Mindennek ellenére az előtted álló héten mégis kicsúszik a szádon valami, amit az eszed szerint nagyon mélyre kellett volna ásnod magadban, valahogy azonban nem-igen tudtad kontrollálni a szavaidat. Ezen kár már bánkódnod, hisz amit kimondtál, visszaszívni nem lehet, kérj mégis diszkréciót az illetőtől, legközelebb pedig vigyázz, hogy mit mondasz!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hét abszolút alkalmasnak tűnik arra, hogy bizonyos folyamatokat véglegesíts, a benned rejlő bizonytalanságokat leküzdd és döntést hozz, hogy merre szeretnél továbbmenni. Amennyiben van rá lehetőséged, abban az esetben munka után ne tervezz programot, kicsit vonulj vissza annak érdekében, hogy mindent racionálisan végig tudj gondolni, hiszen most hosszútávra szóló döntéseket kell meghoznod, amiket csak olyanformán lehet átrágni, ha semmiféle csábító inger nem ér. Hidd el, sokkal könnyebb lesz az életed, ha bizonyos terhektől mihamarabb megszabadulsz!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten lehetőséged nyílik arra, hogy kibontakoztathasd végre a kreativitásodat, hiszen az általad megkezdett folyamatból valami olyan dolog sülhet ki, amire még a környezeted is ámulattal fog nézni. Használd tehát ki a lehetőséget, most ugyanis minden eszköz adott arra, hogy megvalósítsd a tervedet, csak igyekezz minél hamarabb nekifogni, mert lesznek, akik megpróbálnak utánozni és helyetted learatni a babérokat. Ne hagyd magad, küzdj meg a sikerért!

RÁK (június 22-július 22)

A körülötted élők nem értenek egyet veled egy vitás kérdésben az előtted álló héten, a dolog végére azonban neked kell a pontot kitenni. Mivel ugyanakkor félnek, hogy rossz döntést hozol, épp ezért megpróbálják mindenáron megváltoztatni a véleményedet. Te azonban a legkevésbé se foglalkozz senkivel, ne hagyd magad befolyásolni, hisz pontosan tudod, hogy az a jó irány, amerre elindultál. Csak menj, amerre a józan eszed diktálja, abból nem lehet baj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Fogytán van a türelmed, ennek okán az előtted álló héten sürgeted a folyamatban lévő ügyeidet, képtelen vagy ugyanis higgadtan a dolgok végére járni. Nem biztos azonban, hogy érdemes fejjel a falnak futva áttörni minden olyan gátat, ami a jelen pillanatban még akadályoz. Ehelyett inkább okosan és logikusan gondold végig, melyik lábadat kellene előre tenned annak érdekében, hogy elkerüld a hasraesést. Szerencsére senki nem hajt ostorral, nem kell tehát mindent elkapkodni, türelemmel, precízen menj végig a folyamaton, akkor bizonyára a sikerre is nagyobb esélyed lehet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rosszindulatú pletykák jutnak a füledbe az előtted álló héten, melyek közül a legtöbbnek te is részese vagy. Ne hagyd azonban szó nélkül a dolgot, bátran vedd fel a kesztyűt és szállj vitába azok ellen, akik teljesen alaptalan dolgokat állítanak rólad a hátad mögött. Légy őszinte, mond el nekik szemtől-szembe a véleményedet, ha már nekik nem sikerült egyenesen megfogalmazniuk. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha mindenkivel sikerül tiszta vizet önteni a pohárba. Ne feledd: mindig az egyenes út az egyszerűbb, mutass tehát példát nekik!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyannyira magabiztos vagy egy bizonyos dologgal kapcsolatban, hogy már a zsebedben érzed a sikert. Ez a fenenagy önbizalom azonban korántsem biztos, hogy a javadat fogja szolgálni, inkább érdemes szerényebb hozzáállást mutatnod annak érdekében, hogy hosszútávon sikeres lehess. Jelen pillanatban vannak egyébként is, akik ferde szemmel néznek rád amiatt, hogy a nagy magabiztosság kicsit elszédített, igyekezz tehát egy kicsit magadba szállni és alázatot gyakorolni, hidd el, mérföldkövekkel népszerűbb leszel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egyedülálló lehetőség adódik az előtted álló héten, amely abszolút nem a mindennapi kategóriából való, s elég nagy kalandnak ígérkezik ahhoz, hogy bármilyen oknál fogva elszalaszd. Ragadd tehát meg az alkalmat, hiszen sose tudhatod, hogy mikor talál meg ismét egy ilyen vagy akár csak hasonló alkalom. Ezúttal minden adott ahhoz, hogy bebizonyíthasd, miben vagy tehetséges, hiszen most kitűnhetsz végre a tömegből. Légy büszke magadra!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy tűnik, hosszú várakozás után az előtted álló héten végre megtalálhatod azt a személyt, akivel közös az érdeklődési körötök, együtt tudtok olyan programot csinálni, amit mindketten élveztek. Érdemes tehát hosszú távon közös célokban és tervekben gondolkodnotok, hisz úgy tűnik, együtt egy jól olajozott csapat lehettek. Ketten ugyanis sikerre vihettek olyan projekteket is, ami neked eddig senki mással nem sikerült! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút a kiszámíthatóság híve vagy, szeretsz előre tervezni, minden egyes momentumot aprólékosan végiggondolni. Valahogy azonban minden precizitásod ellenére az előtted álló héten olyan örvénybe kerülsz, amelybe fogalmad sincsen, miképp jutottál, ennek okán az első pillanatban kezd eluralkodni rajtad a frusztráció. Minden nehézség ellenére igyekezz mégis úgy felfogni a dolgot, hogy időnként szükség van arra is, hogy elengedd magad és egyszerűen sodródj az árral. Amennyiben tudsz úszni, abban az esetben ne aggódj, nem fogsz megfulladni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten sem lesz kevesebb az előtted álló akadály, amelyet ahhoz kell majd megugranod, hogy elérd a kitűzött célodat, te azonban szokásodhoz híven minden nehézség ellenére mész, mint a meszes, gyakorlatilag körül sem nézve. Kitartásod és akaraterőd a hét második felére kamatos kamatokkal fog majd megtérülni, hisz ropoant büszke leszel az általad elért eredményre. Addig azonban nincs megállás, menj előre, hisz ha pontosan ismered a siker receptjét, akkor könnyűszerrel használhatod! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a környezetedben, aki a legkisebb csomót is felnagyítja, ahelyett, hogy kioldani próbálná, gyakorlatilag látványosan sajnáltatja magát abban a reményben, hogy valaki mindig megoldja helyette. Mivel téged borzasztóan idegesít ez a fajta hozzáállás, épp ezért mielőtt kibontakozhatna az illető, érdemes nyíltan és őszintén a tudtára adnod, hogy nem vagy vevő erre a fajta taktikáda, te ugyanis nem szeretnél a legkevésbé sem eszközeként szolgálni arra, hogy megoldódjon a probléma. Ne furdaljon emiatt a lelkiismeret, te csak járd a saját utad, foglalkozz a saját dolgaidd, minél távolabb tartva magad az ilyen természetű emberektől!