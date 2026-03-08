Heti horoszkóp március 9-15.: a Rákoktól valaki szokatlanul nagy szívességet kér, a Mérlegeknek érdemes bizalmat szavazniuk bizonyos személyeknek

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 9-15.

KOS (március 21-április 20)

Általában véve a békesség híve vagy, vannak azonban olyan emberek, akik képesek kiprovokálni belőled azt, hogy markánsan beleállj egy-egy vitába annak érdekében, hogy az igazságérzetedet ne írhassa felül senki csak azért, mert az égiek másoknál karakánabb személyiségjegyekkel látták el. Az előtted álló héten pontosan egy ilyen szituációban találod magad, valaki ugyanis akkora hanggal mondja a mondanivalóját, ami szerinted nettó sületlenség, hogy úgy érzed, mindenképp fel kell neked is szólalnod. Amennyiben határozott véleményed van, abban az esetben ne is titkold el, vállald az álláspontodat akkor is, ha ezzel egyedül vagy. Légy bátran önmagad és ne törődj azzal, hogy ez az érintett személyből miféle reakciót fog kiváltani. Nem kell neked mindenáron a dominósorban állnod csak azért, hogy ne kelts feltűnést!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló héten kezdesz besokallni attól, hogy valami, amin hosszabb ideje dolgozol és rengeteg áldozatot hoztál érte, mégsem látszik eredményt hozni. Emiatt érthető módon megfordul a fejedben az is, hogy feladod az egészet és tovább állsz, hiszen meglátásod szerint rengeteg értékes percet vesztegettél már el azzal, hogy utolsó utáni szalmaszálakba kapaszkodva próbáltál valamiféle eredményt elérni. Ebben könnyen lehet, hogy igazad van, mielőtt azonban hátat fordítanál mindennek, érdemes elgondolkodnod azon, hogy vajon hiábavaló volt-e a rengeteg leadott energia, gondold át az egészet, s módszeresen keresd a megoldást, hátha ott bújik valahol, ahol azelőtt nem is kerested!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten úgy érzed, abszolút a széllel szemben futsz, méghozzá egy olyan témában, amely jól láthatóan úgy fest, hogy csupán neked lehet fontos. Talán ez az oka annak, hogy kitartó vagy, s akár szembeszállsz többekkel is annak érdekében, hogy feltétlenül az igazadat védd. Még te, magad sem gondolnád, hogy a kitartásod eredményre vezethet, ennek ellenére mégis úgy tűnik, hogy amennyiben észérvekkel, logikusan építed fel azt a bizonyos kortesbeszédet, abban az esetben meg is nyerheted a környezetedben élőket. Az elért sikert csakis a magabiztosságodnak köszönheted, melyre végül a környezeted is elismerően bólint majd. Légy büszke magadra!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki óriási szívességet kér tőled az előtted álló héten, méghozzá abból a kategóriából, amelyre te mind a szíved, mind pedig az eszed szerint azonnal nemet mondanál. Nem kifejezetten azért, mert a segítőkészség hiányzik belőled, sokkal inkább az az oka, hogy egyszerűen túl nagy áldozattal járna az, hogy az illető rendelkezésére állj. Próbáld meg ezt valahogy diplomatikusan lekommunikálni, mindeközben ügyelve arra, hogy ne legyél bántó. Igyekezz megértetni az érintett személlyel, hogy mivel szerinted aránytalanul nagy kockázatot jelentene a dolog, épp ezért vélhetően jobb, ha bele sem fog az egészbe. Találjatok egy közös nevezőt, s akkor mindketten jól jöttök ki a dologból!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A saját fejlődésed érdekében időnként változtatnod kell bizonyos dolgokon ahhoz, hogy előre tudj lépni. Ne ragaszkodj tehát görcsösen mindahhoz, ami csak hátráltat vagy visszahúz, merj új kalandokba belevágni, s meglátod, hogy ezek a kalandok bizony rengeteg új élményt tartogatnak számodra. Csupán tudnod kell lezárni bizonyos ügyeket, amelyek már semmi jót nem tartogatnak a számodra, s ezzel együtt nyitottnak kell lenned más események iránt és akkor bizony számos új lehetőség nyílik meg előtted. Ne feledd: aki mer, az nyer!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hét folyamán borzasztóan kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban, éppen ezért szeretnéd mihamarabb felhúzni a nyúlcipőt és menekülőre fogni. Amennyiben azonban elkezded részleteiben vizsgálni a dolgot, abban az esetben rájöhetsz, hogy nem is olyan kilátástalan ez a helyzet. Az életben sokszor találkozhatsz váratlan eseményekkel, amelyeket azonban némi ügyességgel a magad javára tudsz fordítani. Hidd el, most sem olyan nagy a baj, mint amilyennek elsőre mutatkozott, az pedig csakis rajtad múlik, hogy kihozod-e belőle a legtöbbet! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem is olyan régen nagyot csalódtál egy hozzád akkoriban közelálló személyben, emiatt mostanra bizalmatlanná váltál gyakorlatilag mindenkivel szemben. Ez azonban nem vezet sehová, mert előbb-utóbb azt fogod észrevenni, hogy már senki nem áll melletted. Ne abból indulj ki, hogy mindenki rosszat akar neked, hanem járj nyitott szemmel és ismerd fel azt, aki melletted áll. Merd elhinni, hogy vannak őszinte barátaid is, hisz tényleg vannak ilyenek is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Foggal-körömmel harcolsz egy bizonyos ügyért az előtted álló héten, sajnos azonban nem akad társad, aki lelkesítene, s hajlandó lenne veled tartani az általad kitűzött célhoz vezető úton. Mivel így sokkal fárasztóbb, épp ezért azon gondolkodsz, hogy inkább új kihívást keresel. Mielőtt azonban végleg hátat fordítanál mindennek, győződj meg róla, hogy ebből a helyzetből tényleg nem lehet többet kihozni. Ha átgondolod, rájöhetsz, hogy valószínűleg kijöhet belőle valami, s utóbb bánni fogod, ha megfutamodtál. Adj még egy esélyt magadnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten komoly elhatározásra jutsz azzal kapcsolatban, hogy kilépj a mostani helyzetedből, olyasfajta változásra van ugyanis szükséged, ami kimozdít abból az iszapból, amelyben benne ragadtál. Mielőtt azonban meggondolatlan döntést hoznál, előtte gondolkodj racionálisan és vizsgálj meg minden apró részletet. Csak azután cselekedj, ha valamennyi kockázati tényezőt alaposan számba vetted. Ne hamarkodd el a dolgot, hiszen a te elhatározásod mások életére is befolyással lehet. Ha hirtelen felindulásból csinálsz bármit, akkor később nagyon megbánhatod, ám akkor már elképzelhető lesz lesz, hogy esélyed sem lesz jóvá tenni bármit!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a környezetedben olyasfajta kalandra készül, amelyben te csakis a veszélyt látod, ennek megfelelően szeretnéd megakadályozni, mielőtt túl nagyot esne. A legnagyobb meglepetésedre az illető borzasztóan indulatosan reagál, amikor figyelmezteted arra, hogy a szakadék szélén táncol. Amennyiben ez a hozzáállása és a reakciója, abban az esetben engedd el, ne akard heroikusan megmenteni, ha bajba kerül, biztosan meg fogja oldani a helyzetet, ha pedig nem, vigye el ő a balhét. Amennyiben viszont belebukik, s utána megkeres, ne zárkózz el, orra esik és hozzád fordul segítségért, abban az esetben biztosítsd róla, hogy változatlanul kész vagy segíteni neki, hiszen egy jó barát nem is tehetne mást!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindig nagyon igyekszel a maximumot kihozni magadból, mindenben a tökéletesre törekszel, addig mész, amíg azt nem látod eredményként magad előtt, amit elképzeltél. Roppant elismerésre méltó hozzáállás az, amivel rendelkezel, ne engedd azonban, hogy ez a saját életed és a kapcsolataid rovására menjen. Néha lazítanod kell, s érdemes tudomásul venned, hogy nem mindent tudsz befolyásolni, mert bárhogyan is igyekszel, az élet felülírhatja a szándékaidat. Ha esetleg így alakulna, törődj bele, emiatt ne legyen lelkiismeret-furdalásod. Legközelebb majd jobban sikerül!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a környezetedben sikert sikerre halmoz, amit te teljes döbbenettel figyelsz, érzésed szerint ugyanis minimum annyi energiát és időt szánsz a feladataidra, neked valahogy mégsem abban a formában jön az eredmény, mint az illetőnek. Emiatt kissé ferde szemmel nézel rá, s alig titkoltan irigyled, hogy veled ellentétben neki meddig sikerült eljutnia. Amennyiben azonban egy pillanatra félreteszed ezeket az érzéseket, abban az esetben könnyen rájöhetsz, hogy neked attól egyetlen percig nem lesz könnyebb az utad, hogy másokat irigyelsz. Te csak a saját utadra koncentrálj, ne az motiváljon vagy húzzon vissza, hogy mások hol tartanak, hidd el, nagyban megkönnyíted az életedet, ha nem a negatív előjelű érzések irányítanak. Adj bele te is apait-anyait és meglátod, a siker nem marad majd el!