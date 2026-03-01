Heti horoszkóp március 2-8.: az Oroszlánok ügyei pozitív irányt vesznek, a Bakok valakinek a segítségére lehetnek

HETI HOROSZKÓP MÁRCIUS 2-8.

KOS (március 21-április 20)

Viszonylag alapos felkészülés után az előtted álló héten végre lehetőséget kapsz arra, hogy nyilvánosan is megmutasd, mi az, amin egészen idáig dolgoztál. Nagy büszkeséggel tölt el a tudat, hogy az általad felmutatott eredmény nagy elismerést vált ki a környezetedből. Igyekezz a dicséreteket begyűjteni, mindemellett próbálj szerény maradni, hisz a siker okozta megrészegedés elveheti a józan ítélőképességedet. Ha minden vállveregetést bezsebeltél, akkor nyugodtan add át magad más programoknak, ne vállalj nagyobb kihívásokat, csakis olyasmivel foglalkozz, ami örömmel tölt el és nem teherként éled meg!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki elhamarkodottan ítélkezik feletted az előtted álló héten, melyet érthető módon abszolút nem veszel jó néven. Az illetőnek azonban fogalma sincs a te tűréshatáraidról, megállás nélkül a fejedre olvassa tehát, hogy hol és mit hibáztál, amelyet szerinte neked szó nélkül kellene tűrnöd. Mivel előbb-utóbb neked is eléri a toleranciaküszöbödet, épp ezért ne hagyd, hogy bárki elnyomjon, állj ki magadért, hiszen nem kell neked senkinek semmit bebizonyítanod, csakis önmagadnak tartozol ugyanis elszámolnivalóval!

IKREK (május 21-június 21)

Az az érzésed, hogy az utóbbi időben valahogy a semmibe tartasz, egyszerűen nem jönnek be a számításaid, minden dugába dőlni látszik. Ennek okán érthető módon a lelkesedésed is csökken, nem igazán tudod már, hogy érdemes-e tovább menned vagy inkább feladod az egészet és új, eddig kiaknázatlan lehetőségeket keresel. Mielőtt azonban végleg feladod, igyekezz valamiképp túllendülni a holtponton, vegyél egy utolsó nagy levegőt és menj tovább, mert még az is lehet, hogy akkora lendületet kapsz, hogy a siker kapujáig repülsz!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, egy, a múltban történt esemény túlságosan rányomta a bélyegét a jelenlegi életedre is, ez a csalódás pedig túl nagy teret kap a mindennapjaidban. Amennyiben azonban hosszútávon szeretnél boldog lenni, abban az esetben érdemes egyszer, s mindenkorra magad mögött hagynod ezt a bizonyos negatív emléket és új kapukat döngetned. Miért ne lehetnél te is boldog? Add meg magadnak az esélyt, hisz olyanról bizonyára nem hallott még senki sem, hogy a múlt negatív tapasztalásaiból táplálkozó emberek felhőtlenül boldogok voltak a jelenlegi életükben, nem igaz? Merj hinni magadban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Március első hetében egy számodra kiemelten fontos ügyben derülnek ki olyan részletek, amelyek pozitív irányban befolyásolhatják az egész helyzet kimenetelét. Egyelőre ne verd azonban mégse nagy dobra, csakis azokkal a személyekkel oszd meg, akikben vakon megbízhatsz, mert ha esetleg mégsem úgy alakul a szituáció, ahogy most kinéz, akkor elég kellemetlenül érinthet, ha számon kérik rajtad. Csak menj tovább az úton, mert a sűrű bozótosból kikerülve elég szép eredménnyel büszkélkedhetsz majd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Igen fajsúlyos helyzetben következik be váratlan fordulat az előtted álló héten, mely az első pillanatban eléggé megrémít, tulajdonképpen fogalmad sincs, hol kellene változtatnod ahhoz, hogy megállíthasd a folyamatot és a megfelelő mederbe visszatereld. Ne hagyd azonban, hogy a félelem lehessen úrrá rajtad, igyekezz összeszedni magad és a megfelelő koncentrációval megoldani a helyzetet. Mivel elég vaskos tapasztalatod van már ezekben a dolgokban, így nem fog gondot okozni az, hogy megments a helyzetet, ehhez azonban higgadtnak kellene maradnod. Menni fog, csak hinned kell magadban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Március első hetére fogy el a türelmed a folyamatban lévő feladataiddal kapcsolatban, úgy érzed ugyanis, hogy abszolút nem halad előre semmi, amibe belekezdtél. Türelmetlenséged okán az is megfordul a fejedben, hogy feladod az egészet, nem vesztegeted tovább az időd, egyszerűen másfelé indulsz el a jelenlegi útirány helyett. Amennyiben azonban most feladod, akkor valószínűleg hosszú ideig bánni fogod, hogy nem volt benned annyi kitartás, amely ahhoz kellett volna, hogy megadd magadnak a győzelem esélyét. Lehet, hogy most nem haladnak turbósebességgel a dolgok, de hidd el, jó időben, jó helyen fog nagy lendületet venni az ügy, addig pedig igyekezz tartani magadban a lelket!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Március első hetében a környezeted egy olyan ügyben kéri ki az állásfoglalásodat, ami nem épp a legkönnyebben emészthető falat. Épp ezért nem érdemes első felindulásból véleményt nyilvánítanod, inkább racionálisan végiggondolva az egész helyzetet, a következményeket is mérlegelve úgy mondd ki a végszót, hogy az lehetőség szerint mindenkinek jó legyen és ne vegyenek rossz irányt a dolgok. Biztosan lesznek olyanok, akik kételkednek majd benned, ezért amennyiben fontosnak tartod, hogy mások mit gondolnak rólad, abban az esetben ne sajnáld az időt arra, hogy a logikád levezetve elmagyarázd az álláspontod. Megéri néha belemenni a részletekbe is, mert sok esetben abban rejlik maga, a megoldás is!

NYILAS (november 23-december 21)

Március első hetében olyannyira feltornyosulnak előtted a feladatok, hogy egy ponton felmerül benned az, hogy bármennyire igyekszel, egyszerűen nem tudsz hatékonyan működni, ennek okán fel is adnál mindent és könnyebb tennivalók után néznél. Mielőtt azonban erre az elhatározásra jutnál, előtte érdemes nekifutnod egy nagyobb lélegzetvétellel és megpróbálni pontot kell tenni a folyamatban lévő ügyek végére. Hidd el, hogy sokkal felszabadultabb leszel te is, amennyiben nem maradnak lezáratlan dolgok, amelyek később bajba sodorhatnak!

BAK (december 22-január 20)

Egy hozzád közel álló személy, aki mostanában nem igazán kereste a társaságodat, mégis felkeres az előtted álló héten, hisz jól láthatóan segítségre szorul. Mielőtt azonban mindent eldobsz a kezedből azért, hogy a segítségére siess, előtte igyekezz feltérképezni, hogy pontosan mi is lenne a szereped a helyzetben, hiszen az mégsem lehet a cél, hogy helyette oldd meg a galibát. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy csupán egyfajta pajzsként kíván maga előtt tolni, abban az esetben a saját érdekedben inkább lépj hátra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Van valaki a környezetedben, aki túlzott nyüzsgésével rendkívül frusztrál, hiszen egyfolytában az eredmény után lohol, egy pillanatra meg nem állva. Amennyiben túl sok számodra, abban az esetben igyekezz megállítani, segíts neki, amiben tudsz, egyúttal pedig próbáld megértetni vele, hogy az eredmény nem attól fog majd jönni, hogy felhúzza magát és addig pörög, amíg a benne lévő elem bírja. Most már nem kell tovább idegesítened magad miatta, oda tudsz figyelni azokra a dolgokra, amelyekre eddig nem tudtál emiatt koncentrálni!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki csalódást okoz neked az előtted álló héten, visszaél ugyanis azzal a bizalommal, amelyet korábban megszavaztál neki. Csalódottságodat semmiképp nem kell véka alá rejtened, teljesen őszintén mondd el neki, hogy mit érzel, egyúttal arról is világosítsd fel, hogy a jövőben egy jó darabig nem kívánsz együttműködni vele. Kiszámítani ugyan soha nem tudod, mit hoz az Élet, de ezekből a szituációkból tanulva egyre bölcsebb és tapasztaltabb leszel, ez adjon erőt a viharosabb időkben!