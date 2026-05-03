Heti horoszkóp május 4-10.: a Kosok feleslegesen aggódnak, a Nyilasoknak érdemes önuralmat gyakorolniuk

HETI HOROSZKÓP MÁJUS 4-10.

KOS (március 21-április 20)

Olyasféle dolgok miatt aggódsz, amelyekre abszolút nincsen ráhatásod, nem vagy képes ugyanis más emberek gondolatait egy irányba terelni. Mielőtt tehát túlságosan magadra venned a szituációt, igyekezz mantrázni magadban azt, hogy neked a saját utadat kell figyelned, nem másokét egyengetned. Mindenki magának tapossa ugyanis az utat, neked nem kell rálépni az övékre. Igyekezz anélkül boldog lenni, hogy felesleges terheket cipelnél, hidd el, sokkal felszabadultabb életet élhetsz majd!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, az előtted álló héten a szerencse valamilyen oknál fogva elpártol mellőled, bármiféle taktikához folyamodsz ugyanis, egyszerűen lukra futsz. Mielőtt azonban sutba dobnád az összes, folyamatban lévő projektet, érdemes pontról pontra venni azokat a lehetőségeket, amelyekkel kiküszöbölhető az, hogy megakadjanak a fogaskerekek és folyamatosan leálljon a gépezet. Hidd el, nem mindig megy olajozottan a gépezet, ám ez korántsem jelenti azt, hogy nem lehet sikeres a célba érés. Fel ne add, ne hagyd, hogy minden megtett méter kárba vesszen!

IKREK (május 21-június 21)

Nem igazán vagy a random pillanatoknak élőn személy, sokkal inkább preferálod azt, ha minden pillanatot precízen ki tudsz számolni, el tudsz tervezni, ezáltal nem érhet meglepetés sem. Mindennek ellenére azonban az előtted álló héten hasznos leckét kapsz azt illetően, hogy az Élet bizony nem egy matekpélda. Váratlan helyzet ránt ugyanis ki az általad vizionált tökéletességből, mely miatt hirtelen válsz egyfelől dühössé, másfelől kétségbeesetté. Mielőtt azonban felhúznád a nyúlcipőt, érdemes belemerülnöd a dolgok mélyébe és kideríteni, mi az, amit ebből a helyzetből elsajátíthatsz és mintegy haszonnal kamatoztathatod a jövőben. Igen, nem mindent lehet kimatekozni és sokszor nem is érdemes!

RÁK (június 22-július 22)

Mások számára kissé furcsa szokást vettél fel az utóbbi időben, te azonban tökéletesen jól érzed magad benne. Emiatt a környezetedben kissé furán tekintenek rád, álláspontod szerint azonban semmi baj nincs azzal, ha olyan rigolyáid vannak, amelyek nem akadályozzák mások életét és tulajdonképp téged sem hátráltatnak a haladásban. Épp ezért nem is kell különösebben foglalkoznod azokkal, akik emiatt furcsán tekintenek rád, neked arra kell összpontosítanod, hogy boldog legyél és amennyiben ezt úgy tudod elérni, hogy közben van néhány furcsa szokásod, ám legyen! Hidd el, mindenkinek vannak ilyesfajta hóbortjai, csak sokan nem beszélnek róluk!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl sok teendőt ütemeztél be az előtted álló hétre, amelyekből amennyiben nem húzol ki néhányat, abban az esetben bizony hamarosan káoszba fullad az egész. Abszolút tiszteletreméltó hozzáállás az, hogy sok mindent szeretnél elvégezni, ezáltal több időt a szeretteiddel tölteni, ám sokkal okosabban teszed, ha kevesebb terhet teszel a válladra, ezáltal a kudarc is elkerülhető. Hidd el, kisebb csomaggal sokkal könnyebben járható az út!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten a kötelező tennivalóid mellett végre azokkal a dolgokkal is foglalkozhatsz, amelyekre máskor szinte biztosan nem jut időd. Nyugodtan add tehát át magad a hobbidnak, olyasféle elfoglaltságokba merülj bele, amelyek feltöltenek, így újult erővel térhetsz majd vissza dolgos hétköznapokba. Ne hagyd, hogy bárki elcsábítson, hiszen neked is jár az önmagadra szánt, minőségi idő!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki, aki fontos számodra, az előtted álló héten nagy hibát követ el és hozzád fordul segítségért, mintegy automatikusan elvárva azt, hogy kirántsd a slamasztikából. Mivel azonban neked is vannak határaid, elvrendszered, értékrended, ebből következően számodra is van egy vonal, amit nem lépsz át semmi esetre sem. Épp ezért világosan hozd az illető tudtára, miközben nem bántod meg őt -hisz könnyen lehet, hogy te vagy az egyetlen szalmaszál, amibe kapaszkodhat-, hogy ez bizony most az a gödör, amelyből egyedül kell kimásznia. Lelkileg mindenképp mellette állsz és támogatod, de fizikailag nem tudsz beleavatkozni. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz mindenki önmagáért és az általa elkövetett tettekért felel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hétre fogy el a türelmed úgy általánosságban, a szokásosnál is hamarabb kijössz a sodrodból, aminek tulajdonképp magad sem érted az okát, de valószínűleg azért lehet, mert túlságosan embert próbáló feladatokat teljesítettél az elmúlt napokban, mely kivett belőled minden energiát és toleranciát. Mivel abszolút nem érzed jól magad ma a bőrödben, épp ezért gyorsan tudj le minden kötelező kört és vonulj fedezékbe, mielőtt valakivel komoly konfliktusba keveredsz. Próbálj elmélyülni a gondolataidban, igyekezz a pihenésre koncentrálni annak érdekében, hogy visszatalálj a lelki békédhez. Nyugi, nem minden nap ilyen a hét folyamán!

NYILAS (november 23-december 21)

Van valami, ami roppant módon zavar, legszívesebben szóvá is tennéd, ám egyelőre nem a legmegfelelőbb az időpont arra, hogy véleményt nyilváníts. Érdemes tehát ebben a pillanatban a józan eszed szerint csendben maradnod és kivárnod azt a szituációt, amely lehetővé teszi az állásfoglalást. Épp ezért bármilyen nehéz is, igyekezz önuralmat gyakorolni, fogd fel ezt az időszakot úgy, hogy amennyiben egy tanulási folyamatként tekintesz a helyzetre, még tapasztalatokat is szerezhetsz, miközben összeszedheted a gondolataidat. Hidd el, eljön a te időd is!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten végre mindennek pontot tudsz tenni a végére, így nyugodt lelkiismerettel adhatod át magad a romantikának. Keressetek a pároddal egy romantikus kuckót, ahol kettesben tölthettek egy kis időt, ahol összebújhattok, nagyokat sétálhattok, hedonisták módjára ehettek-ihattok, egyszóval szintet léphettek a kapcsolatotokban. Ezekre a pillanatokra is szükség van annak érdekében, hogy a láng ki ne aludjon közöttetek, hisz a szikrából nehéz újra tüzet csiholni. Hálás lehetsz ezekért az együtt töltött percekért, hisz manapság ritkán adódik belőle!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, valaki a közvetlen környezetedben vitát próbál generálni közötted és egy számodra fontos személy között az előtted álló hét folyamán. Ebben a pillanatban fogalmad sincs ugyan, hogy mi az illető szándéka ezzel, ám azzal pontosan tisztában vagy, hogy nem hagyhatod kibontakozni. Ragadd tehát meg az alkalmat, ülj le vele négyszemközt beszélni és kérdezd meg, pontosan mi a célja. Amennyiben felháborítónak találod és csupán ártani akar, igyekezz határozottan megálljt parancsolni neki, egyúttal felhívni a figyelmét arra, hogy komoly következményekre számíthat, ha nem hagyja abba a kisded játékát. Mutasd meg, milyen fából is faragtak!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten elég fontos, határidős munka lesz az, ami vár rád, mely miatt módon elég frusztrált vagy, hisz el tudnád másképp is képzelni a hetet, ehelyett azonban hajthatod a szekeret, ami egyetlen percre meg nem állhat. Nem érdemes azonban a hasznos, munkára szánt idődet bosszankodásra pazarolni, láss neki a tennivalóknak, mielőtt bajba kerülnél. Nyugtasson a tudat, hogy nem minden nap lesz ilyen hajtós, kikapcsolódni pedig akkor tudsz felhőtlenül, ha semmiféle teher nem nyomja a vállad!