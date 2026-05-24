Heti horoszkóp május 25-31.: a Bikák kellemetlen helyzetbe kerülnek, a Szüzeknek racionális gondolkodásuk lehet a segítségükre

HETI HOROSZKÓP MÁJUS 25-31.

KOS (március 21-április 20)

Érzed, hogy ott a lehetőség előtted, csupán csak el kellene indulnod az úton, valahogyan azonban mégis tartasz attól, hogy kudarcot fogsz vallani, emiatt csak álmodozol arról, ami valójában néhány lépésnyire van tőled. A siker érdekében azonban sokkal több bátorságra és önbizalomra lesz szükséged ahhoz, hogy képes legyél megragadni a kínálkozó alkalmat. Ki vagy éhezve a győzelemre és a vele járó dicsőségre, ne hagyd tehát, hogy elússzon az árral, miközben te sóvárogva nézed, ahogy sodorja a víz. Állj fel és cselekedj, mert ma még ott van előtted a lehetőség, de holnap már könnyen lehet, hogy csak bánkódhatsz!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki az előtted álló héten kellemetlen helyzetbe hoz mások előtt, ami roppant felháborító számodra. Ne engedd azonban, hogy hol-mi jött-mentek nevetségessé tegyenek, mindenképp adj hangot a felháborodásodnak, egyúttal követelj magyarázatot arra, hogy mégis mi a fenét gondol magáról. Értesd meg az illetővel egyszer, s mindenkorra, hogy a jövőben igyekezzen kerülni a hasonló szituációkat, mert most még elnéző voltál, ám a következő alkalommal azt is megbánja, hogy szóra nyitotta a száját!

IKREK (május 21-június 21)

Fárasztó szerepet kell eljátszanod az előtted álló héten, hisz semmiképp nem szeretnéd a környezetedben előtt nyilvánvalóvá tenni azt, hogy a felszín alatt miféle gondokkal küzdesz. Be kell azonban látnod, hogy ezt szerepet nem fogod tudni sokáig tudod vinni, hisz van valaki, aki minden apró gesztusodból érzi, hogy bajban vagy. Nem vagy egyedül a problémáiddal, szerencsére akad valaki, akire mindenben számíthatsz és bármi nyomasztja a lelkedet, bizalommal fordulhatsz hozzá. Amennyiben fogalmad sincs, hogyan oldd meg a helyzetet, bátran keresd fel és kérd ki az illető véleményét, hisz még az is lehet, ő lesz az, aki a megoldókulcsot a kezedbe adja. Ne habozz!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten igencsak váratlan kaland kínálkozik, melyre gondolkodás nélkül mondasz igent, ám ezt egy cseppet sem bánod, hisz szereted a kihívásokat és azt, ha végre zajlik az élet. Jól esik, hogy kissé felkavarodik az állóvíz, hiszen ha minden nap ugyanolyan, ha folyamatosan ugyanazt csinálod, abban hamar elveszítheted a motivációdat. Adj tehát lehetőséget magadnak arra, hogy új élményekkel gazdagodhass, de persze ne ész nélkül vágj bele minden, első pillantásra vonzónak tűnő kalandba, hiszen a testi épséged legalább olyan fontos, mint maga, az élményszerzés!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A szokásostól igen-igen eltérő feladattal kell megbirkóznod az előtted álló héten, ami olyan váratlan kihívást jelent, hogy hirtelen azt sem tudod, mit is kezdj a helyzettel. Igyekezz azonban minden ijedtséged ellenére koncentráltan teljesíteni annak érdekében, hogy ne vallhass kudarcot, minden idegszáladdal összepontosíts, így rajtad nem múlik majd a siker. Noha elég sokan próbálnak kizökkenteni mindenféle programokkal, mégis érdemes mérlegelned, hogy amennyiben engeded, hogy a figyelmed másra irányuljon, abban az esetben elég nehéz helyzetbe hozhatod magad. Ha sikerrel pontot tettél a dolog végére, akkor nyugodtan adhatod át magad a szórakozásnak!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Racionális gondolkodásod nagy segítségedre lesz majd az előtted álló héten, váratlan helyzet adódik ugyanis, amelyben elengedhetetlen az, hogy hideg fejjel végiggondolva olyan utat mutass, amely kisegíthet másokat a bajból. Méltán lehetsz büszke magadra, légy azonban óvatos, hiszen nem minden helyzetet láthatsz át teljesen, kívülállóként pedig könnyű feketét vagy fehéret mondani, a következményekkel viszont nem neked kell számolnod. Csak olyan tanácsot adj, amelyről biztosan tudod, hogy nem fogja az adott személyt a döntésének következménye komolyan vagy rosszul érinteni, más esetben próbáld diplomatikusan kezelni a segítségnyújtást!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy bizonyos ügyben valaki iránymutatást vár tőled az előtted álló héten, mely rendkívüli módon legyezi a hiúságodat. Mielőtt azonban felelőtlenül tanácsot osztogatnál, előtte érdemes mindenképp tisztában lenned a helyzet részleteivel annak érdekében, hogy objektív véleményt alkothass. Senki helyett ne hozz azonban döntést, te csakis azt mondd el, mit tennél, ha a másik helyében lennél, de azt a terhet ne vállald magadra, hogy utat mutatsz és később téged tesznek felelőssé. Mondd el, amit gondolsz, de azt is tedd hozzá, hogy nem jársz az ő cipőjében, éppen ezért nem vagy képes helyette meghatározni, mi a helyes út, így nem kérhet később számon. Csak okosan osztogass tanácsot!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl sok akadállyal kell megküzdened egy bizonyos ügyben az előtted álló héten, amit egyfajta jelként is felfoghataz, hisz könnyen lehet, hogy nem ezen az ösvényen kell haladnod. Mielőtt azonban letérsz róla, előtte mindenképp ajánlott végiggondolnod, hogy mi is a pontos célod és mennyi áldozatot vagy hajlandó vállalni azért, hogy azt végül elérhesd. Amennyiben többet kell beleadnod, mint amennyit eredetileg gondoltál, akkor talán célszerű más megoldást keresni addig, amíg nem késő. A sűrű erdő közepéről jóval nehezebb lesz majd kitalálni, ezért időben fordulj vissza. Olyan célokat tűzz ki magad elé, amelyek reálisan elérhetőek!

NYILAS (november 23-december 21)

Május utolsó hetében olyan feladatot vállalsz, ami az elejétől a végéig meghaladja a képességeidet, arra azonban korábban ígéretet tettél, hogy megoldod a dolgot. Amennyiben tehát tökéletes eredményt szeretnél produkálni, abban az esetben mindenképp kérj segítséget egy hozzáértő személytől, akit jól ismersz, együtt ugorjatok neki, készítsetek tervrajzot és annak alapján haladjatok előre. Ha tudjátok tartani magatokat ehhez és szép, sorjában illesztitek be a puzzle-darabokat, abban az esetben a sikeretek garantált. Ne légy hálátlan, hívd meg a segítődet egy finom vacsorára, hisz a dobogó tetejére tulajdonképpen ő tolt fel téged!

BAK (december 22-január 20)

Olyan helyzet alakul ki az előtted álló héten, amelyben gyakorlatilag mindenki tőled várja a megoldást, szinte biztosra véve, hogy a hátadra veszel mindenkit és átcipelsz a foghíjas függőhídon. Mielőtt azonban hagynád, hogy rád helyezzék a tonnás terheiket, előtte mérlegelj, hogy szeretnél-e egyfajta mártír szerepben fuldokolni, avagy inkább úgy döntesz, hogy a saját utadat egyengeted másoké helyett. Ne feledd: a te életed, a te sikereid, a te boldogulásod a legfontosabb, utána jöhet mindenki más!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hét igencsak fontos számodra, olyasvalaminek kerülhet ugyanis pont a végére, amire nagyon hosszú ideje készültél már. Bár mindent igyekeztél nagyon aprólékosan kidolgozni annak érdekében, hogy ne kerülhessen porszem a gépezetbe, az utolsó métereken mégis szembesülsz valamivel, ami teljesen váratlanul ér, és alaposan próbára tesz. Ne ijedj meg a helyzettől, hiszen pontosan tudod, hogy mit kell tenned, s aszerint cselekedj, amit az eszed diktál. Ne akarj túl sokat, elégedj meg azzal, amit az elején elterveztél. A végén így is komoly elismeréseket zsebelhetsz be!

HALAK (február 20-március 20)

Fogytán van a türelmed egy bizonyos személlyel kapcsolatban, nem igazán érted, mi az oka a tesz-toszaságnak, amellyel egy bizonyos élethelyzetet kezel. Szíved szerint előrébb löknéd ahhoz, hogy észrevegye, merre is kell mennie, de tudod, hogy ezt bizony az illetőnek kell meglépnie. Türelmetlenség helyett támogasd tehát a legmesszebbmenőbbekig, ne akard mindenáron befolyásolni őt, hagyd, hogy saját maga tapasztaljon és tanuljon a ballépésekből!