Heti horoszkóp április 27-május 3.: a Rákok negatív tapasztalattal lehetnek gazdagabbak, a Nyilasoknak érdemes megfontoltabbaknak lenniük

HETI HOROSZKÓP ÁPRILIS 27-MÁJUS 3.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten nagyon úgy tűnik, hogy semmifajta világmegváltó feladatod nincsen, épp ezért nyílik tehát kiváló alkalmad arra, hogy rendezd a jövőképedet és megtedd a megfelelő lépéseket azért, hogy végre sínre kerüljön minden körülötted. Igyekezz rendszerezni a gondolataidat, tervezz, reálisan zongorázd végig a lehetőségeidet és annak megfelelően dönts a következő lépésről, hogy az a legnagyobb hasznodat szolgálja. Szerencsére lazább napokat élsz, engedd el tehát magad, ne frusztráljon semmi, gyűjts energiát és inspirálódj, hisz a közeljövőben új kihívások várnak!

BIKA (április 21-május 20)

Felelősségteljes feladat teljesítése előtt állsz április utolsó hetében, amely ugyan vissza nem térő lehetőséget jelent számodra, az első pillanatban azonban a félelem az, ami átjár minden porcikádat. Nem mered magad ugyanis a helyzetbe képzelni, ennek köszönhetően egyszerűen nem mersz rajtkőre állni és fejest ugrani, ha elhangzik a START-or jelző duda. Rettegés helyett érdemes mentálisan összeszedned magad és hinned abban, hogy neked is sikerülhet a győzelem, nem csak másoknak. Megvan benned a tudás, ha pedig bizonyítani kell, az is gond nélkül menni fog, csupán önbizalom és hozzáálláskérdése az egész!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten egy számodra fontos személy kerül kelepcébe, te pedig gondolkodás nélkül szeretnéd megmenteni. Az illető azonban nem feltétlenül nyitott arra, hogy valaki mentőövet dobjon neki, amit te nem igazán értesz és kissé zokon is veszel. Ne vedd azonban magadra a dolgot, könnyen lehet ugyanis, hogy bizonyos részletekkel nem vagy tisztában, emiatt nem tudnál adekvátan segítséget nyújtani. Fogadd el, hogy ez nem a te utad, engedd át az illetőnek az lehetőséget, hogy önmaga oldja meg a problémát, ugyanakkor biztosítsd róla, hogy ott állsz a medence szélén és bármikor készen állsz arra, hogy beugorj és segíts neki. Ennél többet most úgysem tehetsz!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten azt veszed észre, hogy a környezetedben kezd teret nyerni a tisztességtelen játék, amellyel nagyon úgy tűnik, hogy a résztvevők teljesen rendben vannak. Felháborodottságod ellenére sem érdemes a folyóba vizet öntened, egyszerűen fordíts hátat és állj tovább. Ezzel az újabb csalódással ismét megtanultál valamit az emberekről, ezután tehát pontosan tudni fogod, hogy kit és hova kell helyezned a saját értékrended szerint, épp ezért teljesen nyugodt vagy afelől, hogy nem benned van ez esetben sem a hiba, mások vannak kicsit rosszul bekötve. Ne ragadj bele ilyen helyzetekbe, amelyek csak negatív tapasztalatot adnak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívül bonyolult feladatot sikerül megoldanod az előtted álló héten, amely kétségtelenül minden energiádat igénybe vesz, ennek megfelelő szintű kimerültséget is érzel. Mivel azonban a hét nem csupán egyetlen feladat teljesítéséből áll, épp ezért érdemes okosan gazdálkodnod az energiáddal annak érdekében, hogy ne merülj le teljesen. Igyekezz ugyanakkor nem túlvállalni magad, hisz nem tudhatod, hogy miféle kihívások lesznek azok a közeljövőben, amelyek igénybe veszik az energiáidat. Eleget dolgozol, kellőképpen elfáradsz, próbálj tehát minden szabadidődet pihenéssel, illetve kikapcsolódással tölteni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten olyan személy okoz kellemes csalódást, akiért tulajdonképp emberi értékeit tekintve egy lukas garast sem adnál alapesetben, ezúttal azonban bebizonyítja, hogy roppant módon félreismerted. Kissé szégyelled, hogy tévesen ítélted meg, nem gondoltad ugyanis, hogy az illető, maga fog majd rácáfolni, ráadásul egy igen kockázatos helyzetben, ahol a saját bőrét viszi érted a vásárra. Légy hálás neki, egyúttal fogadd meg, hogy legközelebb csakis akkor alkotsz véleményt bárkiről, ha kellőképpen megismerted, addig helyezd inkább a semleges halmazba!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Számtalan feladatnak kell eleget tenned az előtted álló héten, ennek megfelelően érdemes beosztanod az energiáidat. Nem érdemes emiatt egyetlen percet sem zsörtölődnöd, hisz azzal csak az idődet vesztegeted, igyekezz inkább az előtted álló tennivalókra koncentrálni, hisz ha fejben el vagy veszve, akkor bizony esélyed sem lesz arra, hogy sikerrel abszolváld valamennyi kihívást. Ne hagyd magad kizökkenteni, hisz a fontossági sorrend tetején most az előtted álló kihívások teljesítése foglal helyet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan feladatot sikerül teljesítened az előtted álló héten, amely különösen fontos számodra és mivel abszolút maximalista vagy, igyekszel is a tökéletesre törekedni. Mivel sikeresen pont kerül a dolog végére, így nyugodtan adhatod át magad a felhőtlen kikapcsolódásnak, egész nyugodtan keresheted a pihenésnek egy olyan formáját, amely feltölti a lemerült energiaraktáraidat. Szánj időt arra is, hogy a számodra fontos emberekkel tartsd a kapcsolatot, hisz más dolgos napokon nem biztos, hogy elegendő időt fordítasz rájuk, ezek a napok azonban tökéletesen alkalmasak arra, hogy törődj a szeretteiddel is!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten túl nagy lendületet veszel egy bizonyos feladat kapcsán, mivel azonban ahhoz nincs meg a technikád, hogy minél messzebbre ugorj, ennek köszönhetően nagyot hasalsz. Az első pillanatban rendkívül dühösnek érzed magad, tulajdonképp a nem megfelelő körülményeket okolod, az eszedbe sem jut, hogy esetleg te vétettél valahol. Komoly tanulság ez számodra, hogy legközelebb érdemes bemérned a távolságot, ellenkező esetben a földet érés elég fájdalmas lehet. Ne okolj senkit, ez most így sikerült, a következő feladatban majd jobban teljesítesz, fel a fejjel!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten úgy érzed, hogy nem tudod, merre menj tovább egy bizonyos projekt kapcsán, sehogy sem látod ugyanis a megoldást, eddig azonban nem akartál másokba kapaszkodni és segítséget kérni. Be kell azonban látnod, hogy érdemes egy pillanatra a büszkeségedet legyőznöd és olyasvalaki támogatását kérni, aki volt már hozzád hasonló szituációban, így tehát tudja, melyik a helyes útirány. Ne vállalj olyasmiért felelősséget, amiről tulajdonképp fogalmad sincs, hiszen az csak a jelenlegi életedet bonyolítaná. Próbálj beletörődni, hogy abszolút nem kell tökéletesnek lenned!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten rá kell jönnöd, hogy olyan társaság vesz körül, akikkel akárhogy szeretnéd, egyszerűen nem találod a közös hangot, valahogy az az érzésed, hogy kissé szándékosan mondanak ellent neked mindenben. Ettől érthető módon frusztráltnak érzed magad, nincs is kedved már beilleszkedni közéjük. Nincs ezzel semmi baj, nem kell semmifajta álarcot felvenned ahhoz, hogy bárki elfogadjon, ha nem kedvel valaki azért, amilyen vagy, attól még korántsem biztos, hogy benned van a hiba. Állj tovább és keress olyan közeget, ahol nem a hibákat keresik benned!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasmivel foglalkozol az előtted álló héten, amihez tulajdonképpen abszolút semmi közöd, ám mivel mindenki magasról tesz rá, épp ezért úgy gondolod, hogy rád vár a feladat megoldása. Mielőtt azonban hirtelen felindulásból felesleges terheket vennél a nyakadba, előtte igyekezz meghúzni magadban is egy határvonalat, hiszen vannak saját ügyeid, kellőképp elfoglalt vagy, nincs tehát szükséged újabb bonyodalmakra. Hagyd, hogy azok dolgozzanak ezen, akikre tartozik, ne félj, nem te leszel felelősségre vonva. Csak és kizárólag a téged érintő ügyekre koncentrálj, mások pedig majd rendezik a sajátjukat!