Heti horoszkóp április 20-26.: a Kosok számára váratlan fordulat hoz majd izgalmat, az Oroszlánok kedélyeit misztikus rejtély borzolja

HETI HOROSZKÓP ÁPRILIS 20-26.

KOS (március 21-április 20)

A relatíve hosszú monotonitás után az előtted álló héten váratlan fordulat lesz az, ami izgalmat hoz számodra, amelyre olyannyira nem számítottál, hogy hirtelen azt sem tudod, mihez kezdj a helyzettel. Mielőtt azonban elvesznél a dolgok sűrűjében, előtte igyekezz megállni a két lábadon és magabiztosan tartsd meg magad. Ne ijedj meg, amennyiben esetleg kockázatos döntést kell hoznod, időnként bizony előfordulhat ez is, ám ettől csakis fejlődni fogsz! Hidd el, sokkal több sikert érhetsz el, ha bátran nekiveselkedsz a kihívásoknak, mintsem arra vársz, hogy valaki szembejöjjön és megragadja a kezed. Vannak bizony olyan hegyek, amelyeket neked kell megmásznod ahhoz, hogy tapasztalatot gyűjts. Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Elég komoly dologban kér tőled segítséget valaki az előtted álló héten, méghozzá olyasvalamivel kapcsolatban, amellyel egyedül nem képes megbirkózni. Mivel neked megvannak a megfelelő eszközeid arra, hogy megoldd a helyzetet, épp ezért ne hezitálj, ragadd meg a kezét és vezesd el oda, ahol egyszer, s mindenkorra pontot lehet tenni az ügy végére. A szóban forgó személy roppant hálás lesz neked, hogy számíthatott rád, te pedig joggal lehetsz büszke magadra, hisz ismét sikerült bebizonyítanod, hogy mekkora szíved van és hogy alkalomadtán mekkora önzetlenségről tudsz tanúbizonyságot tenni. Mindig maradj ilyen, ezért szeretnek ugyanis olyan sokan!

IKREK (május 21-június 21)

Abszolút túlteng benned a bizonyítási vágy, mindenkinek folyamatosan produkálod magad, igyekszel a rátermettségedet minden fórumon bizonyítani, az esetek döntő többségében azonban belebuksz a nagy mutatványokba, melynek következtében mostanra kezdesz nevetség tárgyává válni. Az előtted álló héten érdemes meghúznod egy vonalat és eldönteni azt, hogy mit szeretnél: veled vagy rajtad nevessen a közönség. Amennyiben mindenáron szeretnél kitűnni a tömegből, abban az esetben állj a jó ügyek mellé, ne akard átlépni a saját határaidat, gondold át, hogy mit tudsz tenni azért, hogy letedd a névjegyedet az asztalra. Hidd el, nem kell ahhoz bukdácsolnod mások előtt, hogy észrevegyenek!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy tűnik, végre a te időd közeledik, amikor megmutathatod, hogy mire vagy képes, amikor egyszerűen lenyűgözhetsz mindenkit magad körül. Hosszú ideje edzed magad, abszolút készen állsz a megmérettetésre, így nyugodtan indulj el es arasd le a babéroka. Ne foglalkozz azokkal, akik irigységük vagy féltékenységük okán próbálnak visszahúzni, te csak céltudatosan törd az utat, hisz sikereket csakis úgy lehet elérni, ha fizikailag teszel értük. Légy büszke magadra, hisz te csakis tisztességes játékkal fogsz győzni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasfajta rejtély borzolja a kedélyeidet, amely épp a misztikuma miatt lehet érdekes számodra, noha mások kilométerekkel távolabb tartják magukat tőle, mi több, a benne rejlő veszélyekre igyekeznek felhívni a te figyelmedet is. Noha elég kalandvágyó típusú vagy, ezúttal mégis valóban okosabban teszed, ha hallgatsz azokra, akik féltenek és jót akarnak neked. Bármilyen nehéz is tehát, lapozz egyet és lépj tovább, hisz nem akarhatsz bajba kerülni. Hagyd, hogy ezt a bizonyos rejtélyt most az ár sodorja magával, hidd el nem fogod megbánni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindenáron szeretnél olyasféle maradandó eredményt produkálni, mellyel lenyűgözheted a környezetedet és gyakorlatilag mindenkinek tátva marad majd a szája. Ez mind rendkívüli céltudatosságra vall részedről, kezded azonban a saját értékrended is túllépni annak érdekében, hogy mindenki állva tapsoljon neked. Ezen a ponton érdemes tehát feltenned magadnak a kérdést, mi a fontosabb: az, hogy mindenki a kezet rázzon veled és három napig rólad beszéljen vagy az, hogy amikor a nap végén tükörbe nézel, elégedett és büszke képet láss magadról? Minden csak rajtad múlik!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A környezetedhez és a nagyobb átlaghoz képest is elég magas színvonalú életet élsz, ennek okán gyakorlatilag felesleges dolgokra is hajlamos vagy elszórni a pénzedet, olyasmikre, amelyekre kár bármennyi fillért is áldozni. Ahelyett azonban, hogy éjt nappallá téve dorbézolnál és különösebb kontroll nélkül költekeznél, érdemes olyasmibe fektetned, ami hosszútávon jövedelmező lehet számodra. Élj tudatosabban, igyekezz mértéket tartani és anyagi javaidat a jó ügyekre fordítani. Hidd el, hosszútávon ez lehet a legokosabb döntés!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre úgy érzed, sínre került minden körülötted, minden megkezdett ügyed folyik a saját medrében anélkül, hogy befolyásolni próbálnád és ez rendkívüli módon megnyugtat. Abszolút joggal lehetsz tehát büszke magadra, hisz rengeteget dolgoztál azért, hogy most hátradőlhess egy időre. Ez mind nagyon elismerésre méltó, arra azonban érdemes ügyelned, hogy a készenléti üzemmód ne legyen rajtad teljesen kikapcsolva hisz bármikor történhet egy váratlan fordulat, ahol neked menteni kell a menthetőt. Igyekezz tehát résen lenni és nyitott szemmel járni annak érdekében, hogy közbe tudj avatkozni, amennyiben a helyzet úgy kívánja!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten végre elérhető közelségbe kerül egy bizonyos dolog, amelyről eddig nem merted elhinni, hogy te is elérheted. Ennek okán gyorsan, gyakorlatilag hezitálás és a kockázatok mérlegelése nélkül neki is futsz a dolognak. Meggondolatlanságod azonban komoly következményekkel járhat, ennek elkerülése érdekében tehát érdemes a lelkesedésedet egy kicsit borogatni és józan ésszel végiggondolni, hogy melyik lábadat melyik után teszed annak érdekében, hogy ne gyere ki rosszul a dologból és végül elérd azt a célt, amelyet kitűztél magad elé. Érdemes a jelekre figyelni, hisz ezek sokat segíthetnek abban, hogy megfelelőképpen tájékozódni tudj!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a közvetlen környezetedben arcátlan módon abszolút arra apellál, hogy mindig kihúzod a gödörből, hogy megmented a szakadék széléről is, ha arról van szó. Kissé felháborít, hogy nem kér, nem kérdez, sokkal inkább automatikusan elvár bizonyos dolgokat. Nyugodtan hívd tehát fel a figyelmét arra, hogy ahelyett, hogy a te kezedbe helyezné a sorsát -amit te egyáltalán nem szeretnél-, a saját útját járja és ne arra apelláljon, hogy megmented, ha arról van szó. Ez ugyanis jócskán átlépi a ingerküszöbödet és nem, nem azért vagy, hogy folyton készenlétben állj miatta. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz mindenki a saját sorsának a kovácsa, így érthető módon te sem szeretnéd mások útját egyengetni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha igyekszel mosolyogni és titkolni, valakinek a közvetlen környezetedben mégis feltűnik, hogy nincs teljesen rendben minden körülötted. Ez a személy ugyanis túlságosan jól ismer, így mivel pontosan tudja, hogy a benned lévő büszkeség okán soha nem beszélnél róla, mégis jobbnak látja, ha felhozza a témát. Amennyiben teljes mértékig megbízol az illetőben, abban az esetben nincs min hezitálnod, egy jeges kávé mellett bátran elmondhatod, mi bánt pontosan. Ki tudja, lehet, hogy olyan tanácsot kapsz, amely megoldja a hepe-hupákat az életedben!

HALAK (február 20-március 20)

Hozzád nem túl közelálló emberek kétségbeesetten fordulnak hozzád az előtted álló héten, igen vékony jégen egyensúlyoznak ugyanis és a te segítséged nélkül egyszerűen beszakadna alattuk. Mivel te mindenkihez pozitívan állsz hozzá és mindig áldozatkészen segítesz másokon, így ezúttal sem kérdés számodra, hogy teljes mellszélességgel, apait-anyait beleadva mész és nyújtasz segítő jobbot a rászorulóknak. Példaként szolgálhatsz mások számára, hisz nem mindenki áll így az élethez, ahogyan te. Ennek köszönheted a népszerűségedet és a sikereidet is!