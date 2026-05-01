Mosogatás és rendrakás: így hat az egészségedre néhány egyszerű házimunka

Bár vannak, akik kevésbé háziasak, unalmasnak és fárasztónak tartják a házimunkát és mindig kibúvót keresnek az elvégzése alól, mégis egy olyan dologról van szó, ami elkerülhetetlen, ha igényes, tiszta környezetben akarunk élni. Persze akadnak olyanok is, akik épp ellenkezőleg, olyan tevékenységként gondolnak a házimunkára, mint egy unaloműző, relaxálód dolog, ami alatt van idő átgondolni a következő napokat, kitalálni, mi legyen másnap az ebéd vagy megtervezni a hétvégi programot - és közben még a lakás is újjászületik. Bármelyik csoportba is tartozol, kutatások bizonyítják, hogy nagyon is jól jársz, ha házimunkát végzel, ugyanis az képes csökkenteni a stressz szintet, emelni a boldogságérzetet és még a szívbetegségektől is megvéd. Sosem fogsz ugyanúgy tekinteni az elvégzendő feladatokra a következő lista után!

De előtte van egy szuper hírünk: jön a JOY-NAPOK! Már csak párat kell aludni és május 14-17. között ismét JOY-NAPOK! Végre itt az évnek azon szakasza, amikor kedvezményesen szerezheted be a kiszemelt kedvenceidet - igen, még a tisztítószereket vagy kertészeti eszközöket! Széles a skála: a sokszínű kuponkínálat által akár 50% kedvezménnyel is tudsz vásárolni, ráadásul több mint 1000 üzletben és online is. Csekkold a kuponokat IDE kattintva!

Mosogatás: a szorongás csökkentése

Azok az emberek, akik tudatosan mosogattak – vagyis figyeltek a mosogatószer illatára, a víz hőmérsékletére és az edények tapintására –, 27 százalékkal csökkentették az idegességük szintjét. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet a Florida State University pszichológiai tanszékének 51 résztvevő bevonásával végeztek. Akik nem ilyen tudatos módon álltak a mosogatáshoz, nem tapasztaltak hasonló nyugtató hatást. Épp ezért érdemes elmerülni abban, amit csinálsz!

Ne feledd, a Soudrops is részt vesz a JOY-NAPOKON, így 30% kedvezménnyel tudod beszerezni a termékeiket. A kedvezmény a webshopban a kuponkód megadásával kerül levonásra. Minden Souldrops termékre és csomagra érvényes. A kuponkódot egy vásárlás alkalmával csak egyszer lehet érvényesíteni, egyéb kedvezménnyel, kuponnal nem összevonható, kivétel az ingyenes kiszállítás 19 990 Ft felett.

Portörlés citromos tisztítószerrel: jobb hangulat

A citrusos illatok erőteljes hangulatjavító hatással bírnak – derül ki egy 2014-es japán kutatásból. A résztvevők már attól is jobb hangulatot tapasztaltak, hogy mindössze tíz percen át belélegezték a yuzut (egy rendkívül savanykás, citrusos japán gyümölcs). Csökkent az úgynevezett „hangulati zavar” szintje, amely olyan tényezőket foglal magában, mint a feszültség, szorongás, depresszió, zavartság, fáradtság és düh – számolt be róla a PureWow. Ráadásul az ilyen jellegű ételek fogyasztása is bizonyítottan hozzájárul a jobb közérzethez.

Ágyazás minden reggel: nagyobb produktivitás

Anyukádnak igaza volt: jobban fogod magad érezni, ha reggel az első dolgod bevetni az ágyat. Charles Duhigg, The Power of Habit című könyv szerzője kulcs szokásnak nevezi ezt a tevékenységet, ami láncreakciót indít el és segíti más jó szokások kialakítását is. A könyvben a szerző azt írja, ha mindennap elvégzed ezt a dolgot - ami, valljuk be, 5 percnél nem tart tovább - jobb lesz a nap folyamán a teljesítőképességed és erősebb a jóllétérzésed. De a könyv állítása szerint még abban segít, hogy könnyebben tartsd magad a napi költségvetésedhez.

Kertészkedés, barkácsolás: segít megelőzni a szívrohamot

Szükséged van egy kis motivációra a kertészkedéshez? Egy friss svéd kutatás szerint, amelyben 3800 idősebb felnőttet vizsgáltak, azoknál, akik több időt töltöttek kerti munkával, házimunkával vagy barkácsolással, közel 30%-kal alacsonyabb volt az első szív- és érrendszeri esemény (például szívroham vagy stroke) kockázata, mint a leginkább mozgásszegény életmódot élőknél. Érdemes tehát tudni, hogy még az egyszerű, mindennapi tevékenységek is hozzájárulhatnak a szív egészségének megőrzéséhez.

Ne feledd, a JOY-NAPOK alatt az Oázis kertészet is kedvezményekkel vár: az áruházaikban 3000 Ft kedvezményt kapsz 15 ezer forint felett, online pedig 20% kedvezménnyel vásárolhatsz.

Szabadulj meg a konyhai rendetlenségtől: segíthet a fogyásban

Egy friss kutatás szerint azok, akik nagyon zsúfolt, rendetlen otthonban élnek, 77%-kal nagyobb eséllyel túlsúlyosak vagy elhízottak. Ennek egyik valószínű oka, hogy egy kaotikus konyhában nehezebb egészséges ételeket választani és tudatos döntéseket hozni. Peter Walsh rendteremtési szakértő, a Cut the Clutter, Drop the Pounds című könyv szerzője több száz otthont látott már belülről. Tapasztalatai szerint amikor az emberek végre rendet tesznek, gyakran más pozitív változásokat is észrevesznek – például súlycsökkenést – anélkül, hogy szigorú diétába kezdenének. Érdemes tehát a mindennapi környezetet is rendezettebbé tenni, mert ez nemcsak a hangulatra, hanem az életmódra is hatással lehet.

Például kezdheted azzal, hogy ezeket kidobod:

Galéria / 10 kép 10 étel a kamrádban, aminek valószínűleg lejárt a szavatossági ideje Megnézem a galériát

