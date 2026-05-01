Mosogatás és rendrakás: így hat az egészségedre néhány egyszerű házimunka

Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. április 28. 20:27

Forrás: Getty Images/milorad kravic

Mosogatás és rendrakás: így hat az egészségedre néhány egyszerű házimunka
Akár hiszed, akár nem, egy kis házimunka csodákra képes!

Bár vannak, akik kevésbé háziasak, unalmasnak és fárasztónak tartják a házimunkát és mindig kibúvót keresnek az elvégzése alól, mégis egy olyan dologról van szó, ami elkerülhetetlen, ha igényes, tiszta környezetben akarunk élni. Persze akadnak olyanok is, akik épp ellenkezőleg, olyan tevékenységként gondolnak a házimunkára, mint egy unaloműző, relaxálód dolog, ami alatt van idő átgondolni a következő napokat, kitalálni, mi legyen másnap az ebéd vagy megtervezni a hétvégi programot - és közben még a lakás is újjászületik. Bármelyik csoportba is tartozol, kutatások bizonyítják, hogy nagyon is jól jársz, ha házimunkát végzel, ugyanis az képes csökkenteni a stressz szintet, emelni a boldogságérzetet és még a szívbetegségektől is megvéd. Sosem fogsz ugyanúgy tekinteni az elvégzendő feladatokra a következő lista után!

Mosogatás: a szorongás csökkentése

Azok az emberek, akik tudatosan mosogattak – vagyis figyeltek a mosogatószer illatára, a víz hőmérsékletére és az edények tapintására –, 27 százalékkal csökkentették az idegességük szintjét. Ez derült ki egy friss kutatásból, amelyet a Florida State University pszichológiai tanszékének 51 résztvevő bevonásával végeztek. Akik nem ilyen tudatos módon álltak a mosogatáshoz, nem tapasztaltak hasonló nyugtató hatást. Épp ezért érdemes elmerülni abban, amit csinálsz!

Portörlés citromos tisztítószerrel: jobb hangulat

A citrusos illatok erőteljes hangulatjavító hatással bírnak – derül ki egy 2014-es japán kutatásból. A résztvevők már attól is jobb hangulatot tapasztaltak, hogy mindössze tíz percen át belélegezték a yuzut (egy rendkívül savanykás, citrusos japán gyümölcs). Csökkent az úgynevezett „hangulati zavar” szintje, amely olyan tényezőket foglal magában, mint a feszültség, szorongás, depresszió, zavartság, fáradtság és düh – számolt be róla a PureWow. Ráadásul az ilyen jellegű ételek fogyasztása is bizonyítottan hozzájárul a jobb közérzethez.

Ágyazás minden reggel: nagyobb produktivitás

Anyukádnak igaza volt: jobban fogod magad érezni, ha reggel az első dolgod bevetni az ágyat. Charles Duhigg, The Power of Habit című könyv szerzője kulcs szokásnak nevezi ezt a tevékenységet, ami láncreakciót indít el és segíti más jó szokások kialakítását is. A könyvben a szerző azt írja, ha mindennap elvégzed ezt a dolgot - ami, valljuk be, 5 percnél nem tart tovább - jobb lesz a nap folyamán a teljesítőképességed és erősebb a jóllétérzésed. De a könyv állítása szerint még abban segít, hogy könnyebben tartsd magad a napi költségvetésedhez.

forrás: Pexels/cottonbro studio

Kertészkedés, barkácsolás: segít megelőzni a szívrohamot

Szükséged van egy kis motivációra a kertészkedéshez? Egy friss svéd kutatás szerint, amelyben 3800 idősebb felnőttet vizsgáltak, azoknál, akik több időt töltöttek kerti munkával, házimunkával vagy barkácsolással, közel 30%-kal alacsonyabb volt az első szív- és érrendszeri esemény (például szívroham vagy stroke) kockázata, mint a leginkább mozgásszegény életmódot élőknél. Érdemes tehát tudni, hogy még az egyszerű, mindennapi tevékenységek is hozzájárulhatnak a szív egészségének megőrzéséhez.

Szabadulj meg a konyhai rendetlenségtől: segíthet a fogyásban

Egy friss kutatás szerint azok, akik nagyon zsúfolt, rendetlen otthonban élnek, 77%-kal nagyobb eséllyel túlsúlyosak vagy elhízottak. Ennek egyik valószínű oka, hogy egy kaotikus konyhában nehezebb egészséges ételeket választani és tudatos döntéseket hozni. Peter Walsh rendteremtési szakértő, a Cut the Clutter, Drop the Pounds című könyv szerzője több száz otthont látott már belülről. Tapasztalatai szerint amikor az emberek végre rendet tesznek, gyakran más pozitív változásokat is észrevesznek – például súlycsökkenést – anélkül, hogy szigorú diétába kezdenének. Érdemes tehát a mindennapi környezetet is rendezettebbé tenni, mert ez nemcsak a hangulatra, hanem az életmódra is hatással lehet.

Például kezdheted azzal, hogy ezeket kidobod:

Videók

Promóciók

Melyik ránctalanító krémet ajánlják a szakértők?

A kozmetikai termékek és márkák zömében nehéz kiválasztani azt a ránctalanító krémet, amely valóban megfelel a bőrtípuso...

Divat

Ezek a kiegészítők hódítanak 2026 tavaszán: így hordd őket sikkesen

Újra visszatért a maximalizmus!

Életmód

4 dolog, amit megváltoztat egy nőben az anyaság - És erre senki sem számít előtte

Különleges belső utazás veszi kezdetét, amikor egy nő először szembesül azzal, hogy édesanya lett.

Promóciók

Áprilisban Irány Peking! A Chery a Globális Mobilitási Márkaprogramját Úgy Tervezte, hogy a Család Legyen a Középpontban!

2026 április 22–28. között a Chery, a Pekingi Autó Show és a Globális Kereskedői Konferencia köré szervezi eseményeit, h...

Promóciók

Miért nem bírjuk a végtelen meetingeket?

Aki ült már hosszú meetingeken, tudja: egy ponton túl egyszerűen elfogy a figyelem. Nem azért, mert nem érdekel a téma, ...

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Promóciók

Izgalmas programok a JOY-napokon az Allee-ban – élmény és vásárlás egy helyen!

Nagyszerű programokkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel vár a JOY-napok budapesti kitelepülése az Allee Bevásárlóközpon...

Promóciók

A bőröndöd új sztárja

Első osztályú hajszárítás és -formázás a nyaraláson is

Promóciók

Új, kitáblázott kerékpáros útvonal a Balaton-felvidéken

Bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új kerékpáros útvonala a Balaton-felvidéken, valamint me...
Kép
Kult

Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket áprilisban

Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 1.: a Kosok nem várt akadályokba ütköznek, a Rákoknak érdemes a saját boldogságukra koncentrálniuk

Bár munkaszüneti napra kelhettünk, ez a nap sem lesz izgalmas eseményektől mentes.

Kép
Sztárok

8 sztárpár a 2000-es évekből, akiket imádtunk

A 2000-es évek nemcsak ikonikus filmeket és slágereket adtak nekünk, hanem felejthetetlen sztárpárokat is.

Kép
Életmód

Ezeket a konyhai eszközöket kerüld el: szakértő szerint rákkeltő anyagokat tartalmaz

Biztos vagy benne, hogy jó eszközöket választottál a konyhádba? Most szakértő segít eloszlatni a kérdőjeleket és rendet tenni az edényeid között.

Kép
Divat

Ideje beszerezni a kedvenc fürdőruhád! Mutatjuk a legmenőbbeket idén nyárra

Ezek kötelező darabok lesznek a vízpart mellé!

Kép
Életmód

Havi horoszkóp május: a Bikáknak a saját naivitásuk ad tanulságos leckét, az Ikreknek érdemes mások ötleteire nyitottabbaknak lenniük

Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!