Havi horoszkóp október: a Nyilasoknak érdemes mérlegelniük bizonyos lépéseket, a Vízöntők komoly felelősséggel járó feladatot kapnak

HAVI HOROSZKÓP OKTÓBER

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónapban könnyen elhiheted, hogy végre minden a terveid szerint alakul, és emiatt talán hajlamos leszel egy kicsit kiengedni a figyelmedből. Éppen ezért nem árt, ha a lelkesedésed mellett a józan eszedet is megőrzöd, mert egyetlen elhamarkodott döntés is keresztülhúzhatja azt, amin már hosszú ideje dolgozol. Ne hagyd, hogy a túlzott magabiztosság vagy egy pillanatnyi kísértés elterelje a figyelmedet a célodról. Nyugodtan élvezd az utat és azt, ami közben történik veled, de közben maradj résen. Nem kell állandóan fékezned magad, csak arra ügyelj, hogy végig te irányítsd a folyamatokat.

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónapban előfordulhat, hogy úgy döntesz, mindent egyetlen lapra teszel fel, mert úgy érzed, nincs már mit veszítened. A dolgok azonban nem feltétlenül úgy alakulnak majd, ahogy előzetesen elképzelted, és emiatt komoly csalódást élhetsz át. Különösen nehéz lehet elfogadnod a kudarcot, ha már szinte biztosra vetted a sikert. Mégis próbáld meg úgy tekinteni ezt a helyzetet, mint egy tapasztalatot, amelyből rengeteget tanulhatsz. Egyetlen sikertelen próbálkozás még nem jelenti azt, hogy bezárultak előtted a lehetőségek, rázd meg magad, szedd össze az erődet, és nézz körül újra, mert könnyen lehet, hogy egy másik ajtó mögött sokkal izgalmasabb lehetőség vár rád!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónapban kissé elhamarkodottan vállalhatsz el valamit, amiről csak később derülhet ki, hogy jóval nagyobb kihívást jelent, mint elsőre gondoltad. Talán még nincs meg hozzá minden tapasztalatod vagy kellő önbizalmad, ezért mielőtt teljes erővel belevágnál, érdemes alaposan átgondolnod, valóban készen állsz-e rá. Nincs semmi szégyellnivaló abban, ha felismered, hogy valamire még időre van szükséged. Sokkal kellemetlenebb lenne úgy belevetned magad, hogy közben te magad is érzed, hogy nincs meg hozzá a kellő felkészültséged. Csak akkor lépj tovább, ha valóban hiszel abban, hogy meg tudod oldani a helyzetet!

RÁK (június 22-július 22)

Komoly terveket dédelgetsz, illetve nagyon szeretnéd is végre megvalósítani azt, ami már hosszabb ideje ott motoszkál a fejedben. Az előtted álló hónapban azonban olyan akadályokkal találkozhatsz, amelyekre nincs közvetlen ráhatásod, mely ugyan próbára teheti a türelmedet, de semmiképpen se engedd, hogy egy átmeneti megtorpanás elvegye a lelkesedésedet. Lehet, hogy jelenleg lassabban haladsz, mint szeretnél, ám közben olyan tapasztalatokat szerezhetsz, amelyek később még rengeteget segítenek. Ne kizárólag azt nézd, milyen messze vagy még a céltól, hanem azt is, mennyi mindent tanultál az odáig vezető úton. Tarts ki, maradj nyitott, és ne add fel csak azért, mert most egy kicsit hosszabb kerülőútra kényszerülsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Alapvetően szeretsz tudatosan előre gondolkodni, a komfortzónádon abszolút kívül esik, ha bármifajta random helyzettel kell szembenézned, ennek elkerülése érdekében tehát igyekszel minden lehetséges forgatókönyvre felkészülni, szinte mindig van egy B-terved. Az előtted álló hónapban különösen jól jön majd ez a fajta előrelátás, ugyanis olyan helyzetben találhatod magad, amelyben hiába hiszed azt, hogy minden pontosan a terveid szerint alakul, végül mégis kénytelen leszel változtatni az addigi irányon. Ne ijedj meg attól, ha hirtelen ismeretlen terepre kerülsz, hiszen korántsem biztos, hogy rosszabbul jársz az új úton, bízz inkább a saját döntéseidben, hiszen az alaposságod és elővigyázatosságod ezúttal is komoly segítségedre lehet majd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Van egy bizonyos ügy, amelyenek lezarását már jó ideje igyekszel magad előtt is halogatni, miközben pontosan tudod, hogy előbb-utóbb nem kerülheted el a vele való szembenézést. Az előtted álló hónapban elérkezhet az a pont, amikor már nem érdemes tovább a szőnyeg alá sepergetnu a dolgot, bármennyire is tűnik kellemetlennek. Végy egy nagy levegőt, szedd össze magad, és ess túl rajta, még akkor is, ha közben nem lesz annyira őszinte a mosolyod. Meglátod, utána sokkal könnyebb lesz a lelked, és végre megszabadulhatsz attól a nyomasztó érzéstől is, hogy valamit régóta magad előtt görgetsz. Igen, vannak az életben kellemetlen feladatok, amelyeket egyszerűen le kell zárni ahhoz, hogy tovább tudj lépni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A környezeted gyakran úgy látja, hogy szeretsz a saját fejed után menni, nem igazán engeded, hogy mások beleszóljanak a dolgaidba. Az előtted álló hónapban azonban meglepően nyitott és segítőkész oldaladat mutathatod meg, amivel még azokat is meglepheted, akik jól ismernek. Arra azonban ügyelj, hogy a jóindulatod ne forduljon ellened, attól ugyanis, hogy most hajlandó vagy mások mellé állni, még nem kell mindent elviselned, illetve senkinek nincs joga kihasználni a segítőkészségedet. Maradj önmagad, ragaszkodj az elveidhez, és ne próbálj mindenáron mások elvárásainak megfelelni. Segíteni szép dolog, de csak addig, amíg közben saját magadat sem veszíted szem elől!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban könnyen napvilágra kerülhet egy olyan terved, amelyet eddig szándékosan próbáltál titokban tartani. Lesz azonban valaki a környezetedben, aki első hallásra egyáltalán nem örül majd annak, amit elhatároztál, hiszen félthet téged a csalódástól vagy attól, hogy túl nagy kockázatot vállalsz. Próbáld megnyugtatni, és magyarázd el neki, hogy nem hirtelen ötlettől vezérelve vágtál bele, hanem hosszú ideje készülsz erre a lépésre. Tisztában vagy a lehetséges nehézségekkel, mégis úgy érzed, meg kell próbálnod. Ha sikerül megértetned vele, mennyire fontos neked ez a cél, idővel ő is elfogadhatja a döntésedet!

NYILAS (november 23-december 21)

Elég magasra helyezted azt a bizonyos lécet, amelyet az előtted álló hónapban szeretnél átugrani, és mivel nagyon fontos számodra a cél elérése, könnyen lehet, hogy szinte bármit hajlandó lennél megtenni érte. Mielőtt azonban túl nagy áldozatot hoznál, érdemes átgondolnod, hogy valóban megéri-e ennyit kockáztatnod. Előfordulhat ugyanis, hogy jelenleg többet vársz egy helyzettől, mint amennyit valójában képes adni neked. Álmodni természetesen szabad, sőt szükséges is, ugyanakkor ne hagyd, hogy egy elképzelt jövő teljesen elhomályosítsa a realitásérzékedet. Néha éppen azzal teszel magadnak jót, ha felismered, mikor kell egy lépéssel hátrébb lépned!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban olyan kellemes meglepetés érhet, amelyre valószínűleg még a legmerészebb gondolataidban sem számítottál, ráadásul épp olyan személytől érkezhet, akitől a legkevésbé vártad volna, ezért különösen sokat jelenthet majd számodra ez a bizonyos gesztus. Talán nem vagytok különösebben közeli kapcsolatban, éppen ezért lephet meg ennyire, hogy milyen figyelmesen fordul feléd, ne akarj ugyanakkor minden mögött rejtett jelentést keresni, inkább egyszerűen élvezd a pillanatot, és fogadd hálásan a kedvességét. Néha egyetlen őszinte gesztus is elég ahhoz, hogy visszaadja az ember hitét abban, hogy még mindig vannak igazán jó szándékú emberek!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hónapban komoly felelősséggel járó feladatot kapsz, amelyet ráadásul egy olyan emberrel együtt kell elvégezned, akivel eddig finoman szólva sem voltatok egymás kedvencei. Most azonban nem engedheted, hogy a korábbi sérelmek vagy ellenszenvek befolyásolják a munkátokat, ha ugyanis pozitív eredményt szeretnél elérni, akkor bizony félre kell tenned a személyes érzéseidet. Nem valószínű, hogy egyik napról a másikra barátokká váltok, de legalább bebizonyíthatod, hogy képes vagy a közös cél érdekében túllépni a nézeteltéréseken. Ha sikerrel veszitek az akadályt, nemcsak a feladatot pipálhatod ki, hanem a feletteseid elismerését is kivívhatod!

HALAK (február 20-március 20)

Vannak a múltadban olyan történetek, amelyekről egyáltalán nem szeretnél beszélni, és amelyekre ma sem szívesen gondolsz vissza. Az előtted álló hónapban azonban előfordulhat, hogy valaki váratlanul rákérdez egy olyan dologra, amelyet eddig tudatosan magadban tartottál. Nem kell azonban úgy érezned, hogy magyarázattal tartozol neki minden egyes döntésed miatt. Határozottan, de kulturáltan tedd világossá, hol húzódnak a határaid, és hogy vannak olyan részei az életednek, amelyek kizárólag rád tartoznak. Nem szükséges veszekedést kezdeményezned, de azt se engedd, hogy bárki számonkérő hangnemben kényszerítsen olyan válaszokra, amelyeket nem szeretnél megadni.

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