Havi horoszkóp november: az Ikrek váratlan lehetőséget kapnak, a Szüzekre csalódás vár

HAVI HOROSZKÓP NOVEMBER

KOS (március 21-április 20)

Novemberben indokolatlanul nagy feneket keríthetsz egy bizonyos helyzetnek, mindenféle összeesküvés elméleteket gyártva, az egésznek azonban nem lesz akkora jelentősége, mint amennyire aggódsz majd miatta. Koncentrálj a megoldásra, a tőled telhető legnagyobb lendülettel rugaszkodj el, hisz sokkal fontosabb az, hogy a megoldásra történő törekvés benned legyen, így nem lesz gond azzal sem, hogy végül kifogástalan eredményt adj ki a kezedből. A jövő pedig bármit hozhat, nem érdemes kimatekozni, hisz bárhogyan alakíthatja az élet, úgysem lesz befolyásod felette!

BIKA (április 21-május 20)

Novemberben olyan helyzet áll elő, amelyben gyakorlatilag mindenki tanácstalanul áll körülötted, hogy miként is kellene megoldanotok, te azonban a Napnál is világosabban látod a megoldáshoz vezető utat. Igyekezz tehát a tudtukra hozni és megértetni velük, merre kell továbblépnetek ahhoz, hogy mihamarabb, a legkisebb zökkenőkkel a dolog végére érjetek. Az, hogy hallgatnak-e rád és követnek-e az úton, az csakis azon múlik, hogy mennyire vagy hiteles és meggyőző. Büszke lehetsz magadra, hisz ha nem vagy ott, ülhetnétek mindannyian időtlen időkig felette, akkor is megoldatlan maradna az egyenlet!

IKREK (május 21-június 21)

Abszolút precízen eltervezted az előtted álló hónapot, fontos célokat tűztél ki magad elé, melyeket szeretnél elérni, egy ponton azonban váratlan lehetőség adódhat, amelyen nem is érdemes sokat hezitálnod. Amennyiben kellőképp biztonságosnak ítéled meg a kalandot, abban az esetben ugorj fejest nyugodtan a dologba, hiszen nem minden nap botlasz bele a soha vissza nem térő alkalomba, amely ezúttal a jelek szerint tálcán kínálkozik. Add át magad a váratlan kihívásnak, hisz csak így tudsz pozitív élményekkel gazdagodni. Majd később ráérsz mással is foglalkozni, tekints inkább úgy a helyzetre, hogy végre van valami, ami megszínesíti majd a novemberi szürkeségben a hétköznapokat!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú ideje nem hagy nyugodni egy, a múltadból maradt, lezáratlan ügy, mellyel nem mersz szembenézni, attól tartasz ugyanis, hogy ismét kellemetlen pillanatokat kell átélned, amennyiben nem tudod megfelelően kezelni a helyzetet. Be kell azonban látnod, hogy sokkal nagyobb megkönnyebbülés lesz, ha sikerül legyőznöd a félelmeidet, a gátlásaidat, s bátran felállsz és le mered zárni a múltat. Nem érdemes tovább húzni az időt, mert ez előbb-utóbb teljesen rányomja majd a bélyegét a közérzetedre, végképp megkeserítve az életedet. Új hónap jön, légy tehát bátor és tartsd szem előtt, hogy aki mer, az bizony jó eséllyel nyer!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónapban furcsa helyzetbe kerülhetsz, van ugyanis valaki a környezetedben, aki abszolút nem csinál titkot abból, hogy a céljai eléréséhez szüksége van bizonyos emberekre, akiket mindaddig kíván használni, amíg kihasználhatja őket, majd tovább áll, mintha mi sem történt volna. Ez a személy valamiképp téged is szeretne eszközeként használni, neked azonban azonnal feltűnik, hogy miféle szándékkal közeledik. Nem is gondoltad volna róla, hogy képes lehet ilyesmire, épp ezért állsz majd döbbenettel az arcodon. Ne hezitálj egyetlen pillanatig sem, határozottan hozd a tudtára, hogy a legrosszabb ajtón kopogtat, te ugyanis semmilyen módon nem állsz rendelkezésre ahhoz hogy bábuként használjon. Ha kellőképp temperamentumos és karakán vagy, hidd el, hogy érteni fog az üzenetből, te pedig nem fogsz álmatlanul forgolódni éjszakánként. Védd meg az érdekeidet, mielőtt késő lesz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Abszolút a korrekt hozzáállás mintaképe vagy, amennyiben elvállalsz valamit, abban az esetben szereted az utolsó pontig végigcsinálni az egészet és kifogástalan eredményt kiadni a kezedből. Nyilvánvalóan, mivel ezen értékrend szerint éled az életedet, épp ezért ezt várod el másoktól is, mellyel kapcsolatban igen nagy csalódás vár rád novemberben, egy bizonyos helyzetben ugyanis valaki váratlanul faképnél hagy, miközben már nyakig süllyedtetek a mocsárban. Ne hagyd azonban, hogy az egész helyzet elússzon, magadra maradtál ugyan, mégse erre összpontosíts, hanem arra, hogy kievickélj a bajból. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenek, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól tudni fogod, ki az igazi barát a bajban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az utóbbi időben elég monoton az életed, emiatt folyamatosan azon morfondírozol, hogy mibe is kellene belevágnod, ami kissé kimozdít az egyhangúságból és új lendületet ad végre. Novemberben igyekezz olyasféle kalandot keresni, amely elérhető számodra is, nem jár embertelen nagy áldozatokkal, mégis pezsegteti az adrenalin szintedet. Nincs azzal probléma, ha feszegetni akarod a határaidat, ha kimozdulsz a komortzónádból, ám mivel most az a célod, hogy maradandó élményt szerezz, mindenképp olyasmit kellene kipróbálnod, ami biztos sikerrel kecsegtet, s boldogsággal tölt majd el. Nem kell túl nagy kockázatot vállalnod, a lényeg az, hogy ezúttal valóban élvezd azt, amit csinálsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban kivételes hozzáállásodat bizonyíthatod, amely bizony példaértékű lehet mások számára, hisz ez az a gondolkodásmód, amelynek segítségével sikerülhet megoldanod egy kétesélyes helyzetet, amelyről eleinte nem gondoltad, hogy pontot tehetsz majd úgy a végére, hogy nem lesz keserű senki szája íze sem. Ékes bizonyítékot kapsz ismét arról, hogy mindig érdemes bízni abban, hogy a benned lévő tudás és tehetség hozzásegít a kivételes eredményekhez és nem okoz gondot egy nagyobb feladat megoldása sem. Csak így tovább, ez a profizmus!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút távol áll tőled az alakoskodás bármilyen formája, fontos számodra az őszinteség, azt is hajlandó vagy bevállalni, hogy nem leszel népszerű egy adott társaságban, mindig az egyenes utat választod és kimondod a véleményedet. Igazad van, miért is titkolnád, ha az érdekeidről van szó, igenis hallasd a hangodat, hisz neked is meg lehet az álláspontod, amit nem kell elhallgatnod csak azért, mert lehet, hogy az nem egyezik a másokéval. Vállald önmagadat még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik, hisz ettől tudsz majd éjszakánként nyugodtan aludni!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónap komoly konfliktushelyzetet hozhat magával, melyben kissé értetlenül állsz, valaki ugyanis magával ránt a kátyúba, te pedig mire észreveszed, addigra gyakorlatilag nyakig állsz a katyvaszban. Ezt igen vehemensen kéred számon az illetőn, aki pedig az értetlenséged előtt áll felháborodva, mintegy hárítva a felelősségvállalást. Akkor teszed a legokosabban, ha egyszer, s mindenkorra pontot teszel a dolog végére, vállald azt, ami a te sarad, konkrétan azt, hogy a naivitásodnak estél áldozatául, ahhoz azonban semmiképp ne add a nevedet, amihez semmi közöd. Világosan értesd meg az illetővel, hogy ha szeretné, ha nem, ezúttal neki kell beleállnia a helyzetbe és vállalni mindenért a felelősséget!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A közvetlen környezetedben akadnak bizonyos személyek, akik igencsak túl játszák a szerepüket, olyasfajta hatalmat kreálva önmaguknak, amely szerintük feljogosítja őket gyakorlatilag bármire. Mivel hozzád nemhogy nem áll közel az ő életfelfogásuk, mi több, abszolút nem fér bele az értékrendedbe, épp ezért igyekezz a lehető legtávolabb maradni tőlük, nehogy nálad is bepróbálkozzanak és annak éles konfliktus legyen a vége. Fontos tudnod, hogy csak azért, mert valaki számon kér rajtad valamit, még egyáltalán nem biztos, hogy neked szolgálatkész kis katonaként kell tisztelegned és beszámolnod a legapróbb részletekről is csupán azért, hogy valakiben erősödjön a vezér szerepe. Járd a saját utad, ne foglalkozz olyan emberekkel, akik ilyenfajta viselkedéssel igyekezzenek elgyengíteni másokat. A legfontosabb, hogy minden helyzetben megőrizd az önazonosságodat!

HALAK (február 20-március 20)

Noha abszolút nem panaszkodhatsz a teljesítményedre, mégis valahogy hiányérzeted van, azt gondolod, hogy többet is ki tudnál hozni magadból. Folyton felelősséget vállalsz mindenért, amennyiben valami nem sikerül, abban az esetben rendszerint elsőként lendíted magasba a karod, egyedül vállalva a következményeket. Ez egyfelől nagyon nemes dolog, ám emiatt kissé görcsös az életed, hiszen folyton arra koncentrálsz, nehogy hibázz. Hidd el, földi halandóként te sem vagy tökéletes, neked is megengedett a hibázás lehetősége. Ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretted volna, rá se ránts, igyekezz kijavítani, de nem kell a kétségbeesett bűntudatba menekülnöd, hisz bármilyen hihetetlen, ez másokkal is ugyanúgy előfordulhat. Élvezd az életet!

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