Havi horoszkóp március: a Kosoknak érdemes a pihenésre is időt fordítaniuk, az Ikreknek nehéz döntést kell meghozniuk

HAVI HOROSZKÓP MÁRCIUS

KOS (március 21-április 20)

Borzasztóan vágysz egy kis szabadságra, arra, hogy gatyába rázd magad mind lelkileg, mind pedig fizikailag, hogy egy ideig be azzal kelljen foglalkoznod, hogy a nyomasztó problémáidra megoldást találj. Mivel azonban jelenleg sorjában várnak a nyitott mondataid arra, hogy pontot tegyék valamennyi végére, nem épp a március lesz az, amikor szabadságolhatod magad. Annak érdekében tehát, hogy elindulj valamiféle úton a megoldás felé, érdemes összeszedned magad és rendszerbe foglalni valamennyi megoldásra váró problémát, hisz ha nem nézel szembe valamennyivel, akkor bizony örökké nyomasztani fognak. Lépj egyet előre a felhőtlen, szabadabb élet felé!

BIKA (április 21-május 20)

Jó szándéktól vezérelve avatkozol bele egy bizonyos ügybe az előtted álló hónapban, az egész azonban teljesen máshogy sül el, mint ahogy azt eredetileg tervezted, ez pedig nagy kalamajkába sodorhat. A bajba kerülést elkerülendő, gyorsan és hatékonyan avatkozz be annak érdekében, hogy ne landoljon az egész plecsni az arcodban. Mivel pontosan tudod a megoldást, így nem okoz majd különösebben nagy gondot az sem, hogy kioldd a gordiusi-csomót. Vesd be minden eddig megszerzett tapasztalatodat, mindeközben felvállalva azt, hogy hibáztál. Ne aggódj, mivel te is halandó ember vagy, így nem kell tökéletesnek lenned!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónapban olyan döntést kell meghoznod, amelyet szíved szerint több oldalról is megközelítettél volna, ám az idő rövidsége nem engedi, hogy hosszasan meditálj rajta. Légy bátor, vállalj minden kockázatot és mondd ki, amit a józan eszed diktál. Vannak helyzetek, amelyeket jobb bevállalni, mintsem a végtelenségig hezitálni, a saját idegeiden táncolsz ugyanis, ami előbb-utóbb felőröl. Ne frusztráld magad, gondolkodj pozitívan, hisz ha a negatívumok irányítják a döntéseidet, abból jó nem sül ki!

RÁK (június 22-július 22)

Általában nem rémítenek meg a rizikósabb helyzetek, ennek ellenére márciusban mégis olyan feladattal találod szemben magad, amelynek során már az első pillanatban azonnal megremegnek a lábaid. Mielőtt azonban nyúlcipőt húznál és elmenekülnél, előtte merj egy picit közelebb menni a kihíváshoz, hisz ha testközelből veszed szemügyre, akkor lehetséges módon rögtön nem tűnik majd olyan ijesztőnek. Ásd mélyebbre magad, győződj meg róla, hogy valóban teljesíthetetlen a szituáció és csak akkor hátrálj ki belőle, ha megalapozott véleményt tudsz alkotni, amennyiben pedig legyőzhetőnek találod a dolgot, abban az esetben bátran vágj bele, hisz veszítenivalód nincsen!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónapnak egy pontján elveszíted a türelmedet egy olyan feladattal kapcsolatban, amely tulajdonképp sínen van, épp ezért semmiféle racionális okod nem lenne arra, hogy hajtsd a folyamatot. Állj meg tehát egy pillanatra és próbálj kívülállóként tekinteni a helyzetre annak érdekében, hogy megnyugodj és tudj ismét türelemmel haladni az utadon. Ne utasítsd el a jó szándékú tanácsokat, avagy a segítségnyújtást, aki ugyanis szeret és a javadat akarja, az biztosan nem fog ártani neked. Lásd be, semmi okod arra, hogy ennyire görcsösen kapkodj, lazíts és próbáld meg inkább élvezni azt, amit csinálsz, hiszen fuldokolva és kapálózva nem lehet megnyerni egyetlen úszó versenyt sem!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú idő után márciusban végre pont kerülhet egy általad fontosnak tartott dolog végére, ami abszolút végeláthatatlannak tűnt már, rengeteg kellemetlenséget okozva neked. Ám az előtted állo hónapban lehetőséged adódik arra, hogy végleg lezárhasd és továbbléphess, ezért érdemes gyorsan cselekedned, s megszabadulnod az egésztől, tokkal-vonóval. Ne engedj a kísértésnek, sem annak, ha mások próbálják elvonni a figyelmedet, csakis erre az egyetlen dologra koncentrálj, s amikor a viharfelhők eloszlanak, nyugodtan átadhatod magad másfajta tevékenységeknek. Ebből a helyzetből ne akarj többet kihozni, mint amennyi benne van: önmagában az is nagy eredmény, ha egyszerűen csak túlleszel rajta!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hónapban két munkatársad kerül vitás helyzetbe, melyben a te álláspontodat is kikérik. Mivel számodra fontos emberekről van szó, épp ezért feleslegesnek látod a taktikázást, hisz nem szeretnél kellemetlen helyzetbe kerülni egyikükkel sem. Légy tehát diplomatikus, csak olyasmit mondj vagy cselekedj, amivel egyrészt nem foglalsz állást egyikük oldalán sem, másrészt pedig magadat sem sodrod bajba, hisz az rányomhatja a bélyegét a hosszú távú kapcsolatotokra. Csak okosan tehát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló hónapban besokallsz egy bizonyos helyzetben, melynek okán szíved szerint hátat fordítanál és egyszer, s mindenkorra magad mögött hagynád az egészet, egy váratlan fordulat azonban mégis pozitív irányba tereli az eseményeket. Ezzel bebizonyosodik számodra is, hogy mindig érdemes kitartani, hisz ha idő előtt vetsz véget valaminek, akkor bizony hosszú ideig bánkódhatsz miatta, érdemes minden lehetőséget mérlegelni, hisz soha nem tudhatod, mikor következik be olyan váratlan fordulat, amely ezúttal is átlendített a holtponton!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló hónapban nagyobbra fújsz egy bizonyos problémát annál, mint ami indokolt lenne, amelyet tulajdonképp csendesebben, szerényebben és nagyobb magabiztossággal is megoldhattál volna. Mielőtt azonban szélesebb körben feltűnést kelthetnél, előtte érdemes három mély légvétellel megnyugtatni magad és a megoldást keresve tenned bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy pontot tehess a végére. Higgy magadban, bízz abban a tudásodban és az élettapasztalatodban és menni fog minden, mint a karikacsapás!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban egy bizonyos pontján hirtelen elkezdesz sürgetni egy bizonyos folyamatot, úgy érzed ugyanis, hogy nem haladsz abban a tempóban, amelyben annak idején eltervezted. Azt ne feledd azonban, hogy a rohanás még soha senkit nem vitt tényelegesen előbbre a céljai eléréséhez, sokkal inkább megnövekszik a hibázás lehetősége. Gondolkodj logikusan, légy hatékony és meglátod, fel fognak gyorsulni az események maguktól is, te pedig nyugodtan dőlhetsz hátra, mindent megtettél ugyanis annak érdekében, hogy mihamarabb felállhass a dobogó tetejére!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Embertelen mennyiségű energiát fektettél egy számodra fontos dologba, melynek a célegyenesében egyszerűen összeakadnak a lábaid és megbotlasz. Mivel komoly következményeket okozhat az, ha elhasalsz, épp ezért igyekezz magabiztosan, stabilan megállni a lábaidon, hiszen ha most kiengeded a kezedből a győzelmet, akkor hosszú ideig bánni fogod. Próbáld tehát megrázni magad és kizárólag a kitűzött célodra koncentrálni, amennyiben ugyanis egy pillanatnyi rendszerzavar miatt buksz el mindent, akkor az általad befektetett összes idő és energia kárba fog veszni. Ne engedd, hogy elússzon a siker, adj bele apait-anyait annak érdekében, hogy felállj és átszakíthasd a célszalagot!

HALAK (február 20-március 20)

Régóta tervezel egy hatalmas lépést megtenni, ennek érdekében folyamatosan javítgatod, tökéletesíted az ötletedet annak érdekében, hogy amikor arra kerül sor, akkor gond és akadálymentesen tudd teljesíteni a kihívást. Azt azonban nem árt szem előtt tartanod, hogy ha eljön a pillanat, akkor lehetséges módon improvizálnod kell majd annak érdekében, hogy még nagyobb sikert érhess el. Merj bátor lenni és nem elfutni a hegy elől, ehelyett elhatározni magad és egyik lábadat a másik után téve elérni a csúcsot. Képes vagy rá, csupán csak hinned kell magadban!