Havi horoszkóp június: a Vízöntők új irányba indulnának, a Halak teljesítményét végre elismeri a környezetük

HAVI HOROSZKÓP JÚNIUS

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónapban valaki hozzád fordul, aki egy olyan ügyben, amelyet egyedül képtelen megoldani, a helyzet azonban természeténél fogva igen kellemetlen számodra is. Ennek okán elgondolkodsz rajta, hogy inkább visszautasítod az illetőt, így azonban azonnal lelkiismeret-furdalásod támad, hisz ebben az esetben teljesen magára marad. Igyekezz tehát egy arany középutat találni, amelyben te sem égeted meg magad, de az érintett személy sem érzi azt, hogy cserben hagytad. Ne áldozd fel magad csak azért, hogy másoknak ne okozz csalódást!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónapban felesleges pánikkeltéssel borzolod a kedélyeket, melynek a környezeted annyira nem örül persze. Mivel a kelletténél drámaibban fogod fel a helyzetet, épp ezért viszonylag gyorsan is zuhanhat a népszerűségi indexed. Ezt megelőzendő próbálj lehiggadni és arra koncentrálni, hogy bármi is a hézag, azt a legjobb tudásod szerint oldd meg. Higgy magadban, bízz abban a tudásban, amelyet az elmúlt években sikerrel sajátítottál el és menni fog minden, mint a karikacsapás. Ha megpróbálod kicsit lazábban felfogni a helyzetet, lehet, hogy egyszerűbben fogsz tudni túllendülni rajta, ezen kívül a környezeted ellenszenvét sem vívod ki!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónapban olyan szituációba kerülhetsz, amelyre igen nehezen találod a megoldást, annak ellenére, hogy általában tudod, miképp oldj meg nehezebb egyenleteket is. Mivel azonban te sem vagy tévedhetetlen, épp ezért próbálj tanácsot kérni valakitől, akiben feltételek nélkül megbízol és aki képes elfogultság nélkül, kívülről tekinteni a szituációra. Nyilvánvalóan nem vagy saját magad ellensége, olyasmit úgysem tennél, amely negatívan befolyásolná a folyamatot, ne akard tehát egyedül átverekedni magad a helyzeten!

RÁK (június 22-július 22)

Viszonylag vaskos élettapasztalatod birtokában rengetegen keresnek fel egy-egy jótanácsért vagy útba igazításért, te pedig szívesen állsz rendelkezésre. Az előtted álló hónapban egy hozzád közel álló személy keres fel annak kapcsán, hogy elakadt szekere a sárban, valamiképp pedig szeretne kikerülni belőle. A legnagyobb meglepetésedre azonban nem tetszik neki a kapott taktikai eligazítás, te pedig úgy érzed, teljesen felesleges bármennyi kört futnod, inkább engedd el, azzal sokkal jobban jársz. Vannak emberek, akiknek nem lehet segíteni, hiszen hiányzik belőlük a belátás képessége. Az élet márcsak ilyen, nem kell ezen hosszasan rágódnod, lépj továbn és koncentrálj azokra, akik szívesen veszik a segítségnyújtást!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A nyár első hónapja abszolút alkalmasnak ígérkezik arra, hogy felkeress valakit, akivel korábban egy konfliktushelyzet vetett véget a jó viszonynak. Úgy érzed azonban, hogy mostanra eltelt annyi idő, hogy megpróbáld rendezni a kapcsolatokat vagy legalább a kérdéseidre választ kaphass tőle. Mielőtt azonban felhívod, vagy találkozol vele, azt is érdemes mérlegelned, hogy nyilvánvalóan két esélyes a dolog. Nem biztos ugyanis, hogy az illető örömében a nyakadba fog ugrani, illetve hogy úgy fog elsülni a beszélgetés, ahogyan azt eltervezted. Érdemes azonban mégis egy próbát tenned, hisz még ha nem is melegszik újra a közöttetek lévő viszony, talán a kérdéseidre mégis választ kapva le tudod zárni és tovább tudsz lépni.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Igen-igen szövevényes ügyben derülnek ki meglepő részletek az előtted álló hónapban, olyasfajta dolgokrol szerzel ugyanis tudomást, melyekről korábban fogalmad sem volt, ám abszolút izgalommal töltenek el, hisz sejtésed szerint sok pozitívumot rejthet a dolog. Egyelőre ne verd nagy dobra az ügyet, csak azokkal a személyekkel oszd meg, akikben vakon megbízhatsz, mert ha esetleg mégsem úgy alakul a szituáció, ahogy most kinéz, az elég kellemetlenül érinthet, ha számon kérik rajtad. Csak menj tovább az úton, mert a sűrű bozótosból kikerülve, maradandó élmény vár rád!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hónapban végre úgy alakulnak a dolgaid, ahogy eltervezted, senki és semmi nem próbálja meg befolyásolni azt, hogy mit és hogyan csinálj, ez pedig rendkívülien megnyugtat. Kicsit lejjebb eresztheted tehát magad, lassíthatsz a tempón, hisz senki nem áll a hátad mögött, az utolsó szuszt is kihajtva belőled. Vedd körbe magad azokkal az emberekkel, akik fontosak számodra, beszélgessetek, érdeklődj, egyél finomakat, hisz ha mindig rohansz, akkor az élet fog elmenni melletted!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nagy általánosságban másoknál jóval több energiát pazarolsz arra, hogy a környezetedben mindenki elégedetten mosolyogjon, ennek érdekében minden helyzetet úgy alakítasz, hogy senkit ne haragíts magadra. Ha kellemetlen szituáció adódik, akkor inkább vállalod a felelősséget mindenki helyett, önmagadat helyezve a célkeresztbe. Ez a fajta hozzáállás abszolút elismerésre méltó, az előtted álló hónapban azonban egy életre megtanulhatod, hogy nem érdemes olyan emberekért áldozatot hoznod, akik akkor fordítanak neked hátat, amikor a épp te szorulnál segítségre. Szerencsére nem mindenki ilyen, akadnak bőséggel a környezetedben, akik boldogan állnak rendelkezésre, mindenesetre legyen ez egy örök tanulság számodra, hogy vannak, akikért a pocsolyát sem érdemes átlépni!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasvalaki bánt meg az előtted álló hónapban, akiről sosem gondoltad volna, épp ezért érint olyan nagyon rosszul a dolog. Nem is kell véka alá rejtened a csalódottságodat, nyugodtan hozd az illető tudtára nyíltan és őszintén azt, hogy mit érzel. Amennyiben jelentesz számára valamit, abban az esetben felismeri azt, hogy talán túl messzire ment, ha pedig azt sem tudja, miről beszélsz, abban az esetben fájdalmas leckével a lelkedben hagyd hátra, hisz akinek nem jelentesz annyit, hogy elismerje, ha hibázott és ezért elnézést kérjen, annak hiába magyarázod a dolgok miértjét, olyan, mintha klingon nyelven társalognál vele!

BAK (december 22-január 20)

Komoly kihívás vár az előtted álló hónapban, amely olyannyira nagy izgalommal tölt el, hogy szíved szerint azonnal nekifutnál a kalandnak. Valóban nem érdemes hosszasan méláznod rajta, hisz olyan sikerélményben lehet részed, amelyre hosszú ideig emlékezni fogsz. Nyugtasd meg a környezetedet, hogy teljesen tisztában vagy a veszélyekkel, pontosan tudod, hogy mit kockáztatsz, de ha soha nem próbálsz ki semmit, nem fogsz tudni maradandó élményekke megtölteni a képzeletbeli emlékkönyvedet. Add át magad az élvezeteknek, hagyd, hogy az adrenalin vigyen előre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szíved szerint új irányba indulnál el az előtted álló hónapban, valami ugyanis azt súgja, hogy egy végeláthatatlan úton gyalogolsz, amelynek bizony a vége zsákutca lesz majd. Mielőtt azonban meggondolatlanul, hirtelen felindulásból hátra arcba vágnád magad és egy teljesen más útvonalra térnél át, előtte mindenképp érdemes végigzongoráznod azt, hogy mekkora utat tettél már meg, győződj meg arról, hogy valóban a Semmibe vezet a jelenlegi utad és csak akkor változtass, ha megvan a konkrét terved. Céltalanul nem érdemes bolyonganod, találj egy pontot, amely nem délibáb!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló hónapban a legnagyobb örömödre olyan emberek ismerik el a teljesítményedet, akiknek a véleménye különösen fontos számodra. Most végre büszkén vállalhatod azt az eredményt, amit áldozatos munkáddal elértél, egyúttal rendkívül boldoggá tesz a tudat, hogy nem hiába fektettél annyi időt és energiát a számodra különös jelentőséggel bíró dolgokba, hisz most minden befektetés megtérülni látszik. Élvezd a sikert, fürödj a népszerűségben és igyekezz bezsebelni minden elismerést. Ha megünnepelted az elért eredményt, akkor új kalandra készülhetsz, hisz a kínálkozó alkalmaknak se szeri, se száma!